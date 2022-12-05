4 hành động vô tình của phụ nữ là ‘chất gây nghiện’ khiến đàn ông lên mây, lên trời trong mỗi cuộc ái ân

Đàn ông luôn thích sự trao đổi qua lại, nhất là trong chuyện giường chiếu. Họ muốn là người chủ động, làm người phụ nữ của mình phấn kích. Tuy nhiên chẳng ông chồng nào muốn làm “chuyện đó” một mình, làm từ A - Z, còn vợ chỉ tận hưởng.

Các ông chồng luôn mong vợ mình tương tác với mình khi làm “chuyện đó”, muốn vợ chủ động làm những hành động, tư thế cùng chồng. Sự tương tác này sẽ khiến chồng có cảm giác được “yêu” lại, cảm nhận tình cảm của vợ với chồng qua cách “yêu”.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trong cuộc sống, đàn ông thích vợ mình là người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang, biết lo toan cho chồng con thì ngược lại, trong quan hệ tình dục, họ lại muốn vợ mình thật hư hỏng, lẳng lơ và máu lửa. Tuy nhiên, các chị em lại thường cho rằng, nếu mình quá chủ động trong chuyện chăn gối thì rất có thể sẽ bị đánh giá là sành sỏi do đã thực hành với nhiều người trước đó. Chính bởi vậy, nhiều người còn e ngại chuyện muốn “đảo khách thành chủ” khi ở trên giường.

Trên thực tế, đúng là có một bộ phận cánh mày râu truyền thống cảm thấy nếu vợ quá “máu lửa” trong lần đầu tiên là không nên. Tuy nhiên, trong những lần “yêu” tiếp theo, có đến 80% đàn ông muốn vợ mình trở nên chủ động và “hư hỏng” hơn. Vì vậy, chẳng có lý do gì mà chúng ta không thử thay phiên chàng “cầm cương” để đổi format nhàm chán trên giường phải không nào?

Khơi gợi ham muốn từ mùi hương cơ thể

Trong cuộc yêu, đàn ông luôn thích cảm giác da cọ da để có thể cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của cơ thể đối phương. Sẽ thật tuyệt khi họ được "thưởng thức" một làn da không chỉ mềm mại mà còn biết "tỏa mùi hương" giúp cho hưng phấn của phái mạnh đạt mức cao trào.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương từ làn da, mái tóc, cổ tay của bạn sẽ đánh thức bản năng chinh phục của chàng. Mùi hương cơ thể ấy giống như "chất gây nghiện" khiến chàng càng gần vợ càng say đắm.

Thay đổi không gian, tư thế “yêu”

Cánh mày râu, họ luôn mong sự mới mẻ, sáng tạo từ không gian, tư thế quan hệ vợ chồng. Nếu chỉ mãi một kiểu “yêu” truyền thống và trên chiếc giường quen thuộc sẽ khiến chồng chán, không hứng thú khi gần vợ.

Các ông chồng rất muốn vợ chủ động “đổi gió” bằng cách tìm không gian mới như nhà nghỉ, nhà tắm, bếp, ghế sofa… Việc thay đổi các tư thế sẽ giúp chàng hừng hực khí thế, thích thú hơn mà kéo dài cuộc vui, hài lòng về sự tinh tế của vợ, luôn biết làm mới chuyện vợ chồng.