5 lời khen "nhỏ nhưng có võ" ở trên giường của vợ khiến chồng "sướng phát điên"

Phụ nữ yêu 05/12/2022 17:51

Được vợ khen kỹ thuật, khả năng “yêu” tuyệt đỉnh sẽ khiến chàng sướng phát điên lên.

Anh "khỏe" quá

Một câu nói lãng mạn, hướng dẫn làm tình hay thậm chí là những câu nói có phần hơi “thô” đều có thể kích thích sự hưng phấn tình dục của đàn ông. Không chỉ vậy, cánh mày râu cũng thích được bạn tình khen ngợi về kỹ năng giường chiếu của mình. Vì khi càng được khen là khỏe và “giỏi”, anh ấy sẽ càng thích thú và nhiệt tình hơn. 

Do đó, đừng nên im lặng trong lúc quan hệ nhé, bởi nếu cứ mãi “im như thóc”, đàn ông sẽ có cảm giác chỉ có mỗi mình “ra trận” thôi vậy. Và nếu để tình trạng kéo dài, chuyện chăn gối của hai vợ chồng sẽ dần trở nên tẻ nhạt, nhàm chán đấy. Còn nếu bạn thấy người chồng quá “công thức”, hãy chủ động nói ra  những mong muốn khi làm tình. Chẳng hạn như muốn được hôn vào đâu, muốn âu yếm chỗ nào,… để vợ chồng cùng nhau phối hợp nhịp nhàng nhé!

5 lời khen 'nhỏ nhưng có võ' ở trên giường của vợ khiến chồng 'sướng phát điên' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nụ hôn của anh quá tuyệt

Phụ nữ biết đấy, hôn chính là một hành động gợi cảm và quyết định cảm hứng cho chuyện ''yêu'' ở phía sau. Bởi thế nên khi đàn ông được vợ khen về khả năng hôn, nó nói cho anh ấy biết rằng anh ấy đang đi đúng hướng. Đặc biệt, lời khen đó còn giúp tăng nhiệt cho người đàn ông của bạn vì anh ấy thấy phấn khích hơn khi được khen ngợi giỏi giang.

Khi đang mê mẩn trong men say của tình yêu thì chị em phụ nữ đừng chọn cách im lặng. Hãy cứ thể hiện cho chồng thấy rằng anh ấy tuyệt vời đến như thế nào. Anh ấy sẽ ngầm hiểu bạn đánh giá cao vai trò của chồng và những gì anh ấy làm cho bạn là ngoài sức mong đợi. Nó là cách để chồng bạn cảm thấy mình giống như anh hùng ở trong mắt vợ.

5 lời khen 'nhỏ nhưng có võ' ở trên giường của vợ khiến chồng 'sướng phát điên' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

"Em thích cơ thể anh lắm''

Rất nhiều đàn ông tỏ ra không quan tâm tới vẻ bề ngoài nhưng thực ra họ rất thích được khen mình đẹp trai. Nếu anh ấy không thực sự có vẻ ngoài bắt mắt, hãy khen ngợi sự phong độ, ga lăng, sự đàn ông, mạnh mẽ của anh ấy. Đừng cố khen đẹp trai nếu vẻ ngoài của anh ấy không đúng như vậy vì điều đó có thể khiến anh ấy nghĩ rằng bạn đang… cười nhạo chồng.

Không chỉ có người phụ nữ mới thích thú khi được chồng khen về vóc dáng mà đàn ông họ cũng vô cùng phấn khích khi được người mình yêu tỏ ra sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp nào đó trên cơ thể của họ. Đây chính là lời khen mà mọi ông chồng đều hứng thú. Phụ nữ khôn ngoan đừng ngần ngại khi cho chàng biết bạn thích các cơ bắp rắn chắc của anh ấy. Bạn cũng có thể lựa chọn những phần cơ thể mà bạn thích nhất ở đối tác của mình như cái lưng rắn chắc, đôi vai vạm vỡ, đôi chân thon gọn…

7 vị trí hôn khiến chồng 'sướng mê' hơn cả "bùa yêu" xa vợ 1 đêm là không chịu nổi

7 vị trí hôn khiến chồng 'sướng mê' hơn cả "bùa yêu" xa vợ 1 đêm là không chịu nổi

Một nụ hôn nhẹ di chuyển xung quanh phần cổ, sau gáy của chàng sẽ gây nên cảm giác kích thích cao độ. Đảm bảo chàng sẽ bất ngờ và vô cùng thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng giới tính

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”