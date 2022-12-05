5 lời khen "nhỏ nhưng có võ" ở trên giường của vợ khiến chồng "sướng phát điên"

Một câu nói lãng mạn, hướng dẫn làm tình hay thậm chí là những câu nói có phần hơi “thô” đều có thể kích thích sự hưng phấn tình dục của đàn ông. Không chỉ vậy, cánh mày râu cũng thích được bạn tình khen ngợi về kỹ năng giường chiếu của mình. Vì khi càng được khen là khỏe và “giỏi”, anh ấy sẽ càng thích thú và nhiệt tình hơn.

Do đó, đừng nên im lặng trong lúc quan hệ nhé, bởi nếu cứ mãi “im như thóc”, đàn ông sẽ có cảm giác chỉ có mỗi mình “ra trận” thôi vậy. Và nếu để tình trạng kéo dài, chuyện chăn gối của hai vợ chồng sẽ dần trở nên tẻ nhạt, nhàm chán đấy. Còn nếu bạn thấy người chồng quá “công thức”, hãy chủ động nói ra những mong muốn khi làm tình. Chẳng hạn như muốn được hôn vào đâu, muốn âu yếm chỗ nào,… để vợ chồng cùng nhau phối hợp nhịp nhàng nhé!

Phụ nữ biết đấy, hôn chính là một hành động gợi cảm và quyết định cảm hứng cho chuyện ''yêu'' ở phía sau. Bởi thế nên khi đàn ông được vợ khen về khả năng hôn, nó nói cho anh ấy biết rằng anh ấy đang đi đúng hướng. Đặc biệt, lời khen đó còn giúp tăng nhiệt cho người đàn ông của bạn vì anh ấy thấy phấn khích hơn khi được khen ngợi giỏi giang.

Khi đang mê mẩn trong men say của tình yêu thì chị em phụ nữ đừng chọn cách im lặng. Hãy cứ thể hiện cho chồng thấy rằng anh ấy tuyệt vời đến như thế nào. Anh ấy sẽ ngầm hiểu bạn đánh giá cao vai trò của chồng và những gì anh ấy làm cho bạn là ngoài sức mong đợi. Nó là cách để chồng bạn cảm thấy mình giống như anh hùng ở trong mắt vợ.

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"Em thích cơ thể anh lắm''

Rất nhiều đàn ông tỏ ra không quan tâm tới vẻ bề ngoài nhưng thực ra họ rất thích được khen mình đẹp trai. Nếu anh ấy không thực sự có vẻ ngoài bắt mắt, hãy khen ngợi sự phong độ, ga lăng, sự đàn ông, mạnh mẽ của anh ấy. Đừng cố khen đẹp trai nếu vẻ ngoài của anh ấy không đúng như vậy vì điều đó có thể khiến anh ấy nghĩ rằng bạn đang… cười nhạo chồng.

Không chỉ có người phụ nữ mới thích thú khi được chồng khen về vóc dáng mà đàn ông họ cũng vô cùng phấn khích khi được người mình yêu tỏ ra sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp nào đó trên cơ thể của họ. Đây chính là lời khen mà mọi ông chồng đều hứng thú. Phụ nữ khôn ngoan đừng ngần ngại khi cho chàng biết bạn thích các cơ bắp rắn chắc của anh ấy. Bạn cũng có thể lựa chọn những phần cơ thể mà bạn thích nhất ở đối tác của mình như cái lưng rắn chắc, đôi vai vạm vỡ, đôi chân thon gọn…