Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn

Phụ nữ yêu 06/12/2022 16:42

Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

Ren khe khẽ

Chuyện giường chiếu mà không có âm thanh chả khác gì đang đóng kịch câm. Nên đàn ông cực thích những tiếng rên của phụ nữ. Tiếng rên là cách mà người phụ nữ hồi đáp lại sự khoái cảm do đàn ông tạo ra. Nên đàn ông thấy như mình đã đạt được thành quả lớn đấy. Bên cạnh đó tiếng rên còn giúp người đàn ông thêm hưng phấn và quyến rũ đàn ông trên giường.

Gọi tên anh ấy

Anh ấy không nói ra đâu, nhưng chắc chắn anh ấy muốn trong "cuộc yêu", người đàn bà của mình sẽ không tưởng tượng đến một bóng hình khác. Thực tế thì, việc gọi tên chàng khi màn yêu đương đang cuồng nhiệt kèm theo những cái ôm xiết sẽ khiến chàng thấy mình được tôn vinh, trân trọng như một ông hoàng vậy.

Cách này làm tôn lên vai trò của chàng khi bạn ngại ngần không dám dùng những từ quá sốc để giữ hình tượng. Đây là chiêu đơn giản nhất nhưng đủ để đàn ông hài lòng.

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi anh ấy

Bất cứ một lời khen ngợi nào diễn ra trong màn mây mưa đều khiến đàn ông lâng lâng vì sướng. Lời khen có thể dành cho body – cơ thể của chàng, cách chàng hôn, cách chàng dạo đầu...

Hãy hào phóng những lời khen ngợi giành cho chàng, thêm vào đó là những lời động viên, thậm chí là kẻ đường chỉ dẫn như: “Anh hôn tuyệt quá, em muốn anh hôn cả lưng em nữa. Lần trước anh làm vậy, em thích cực ý”. Tiếng rên rỉ của người tình, ngay cả khi không rõ câu.

 

Nũng nịu đòi chàng chiều chuộng

Trong chuyện ấy, đừng cố giấu đi khao khát, mong muốn của mình. Đàn ông sẽ để tâm đến những điều này hơn bạn nghĩ. Hãy mở lời ngọt ngào, nũng nịu mong muốn chàng làm điều gì đó cho bạn. Trong cuộc yêu mặn nồng, đàn ông nào cũng trở nên dễ tính, họ tình nguyện làm bất cứ việc gì để bạn tình thỏa mãn.

Khi 'yêu' mạnh dạn thốt 5 câu 'gợi cảm' này, đảm bảo chàng sẽ phát điên vì bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Động viên chàng

Bất cứ người đàn ông nào cũng đều thích người tình phối hợp nhịp nhàng lúc “lâm trận”. Sẽ thật tuyệt nếu chàng được nghe các câu nói điều hướng quan hệ như: “anh ơi mạnh lên”, “em thích anh làm thế”. Đảm bảo với các nàng rằng, chàng sẽ nghe theo răm rắp và hưng phấn chiều nàng hết mức. Sự tương tác qua lại khi “yêu” sẽ luôn mang đến cảm xúc mãnh liệt cho cả chàng và nàng. 

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Ăn mặc đẹp cũng là bí kíp khiến chuyện ấy thêm "nồng" đó nhé.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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