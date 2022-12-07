Hôn chỗ kín cũng được xem là 1 tư thế yêu mà các chàng rất thích.Đây là lý do.
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Hôn chỗ kín phụ nữ giúp nàng dễ đạt khoái cảm hơn
Hôn chỗ kín cũng được xem là 1 tư thế yêu mà các chàng rất thích. Do đó người đàn ông thường hay làm cách này để thay đổi tư thế. Đồng thời giúp đưa người phụ nữ lên đỉnh nhanh nhất có thể trong chuyện phòng the.
Đây là một cách thức giúp chàng đưa nàng lên đỉnh dễ dàng hơn, giúp nàng hòa nhập được cuộc yêu một cách nhanh chóng.
Chàng muốn được bạn gái âu yếm
Khi chồng hôn vùng kín, người phụ nữ có thể chạm và mát-xa đầu của họ. Hành động này giúp tạo cảm giác gần gủi và rung động hơn trong cuộc yêu. Người kia sẽ rất dễ bị kích thích bởi những cử chỉ ân cần của bạn. Do đó hãy lưu ý đến hành động này.
Muốn khám phá cơ thể của người yêu
Khi đã là vợ chồng, đối phương sẽ muốn tìm hiểu hết cả bên trong lần bên ngoài tính cánh lẫn cơ thể bạn. Và vùng âm hộ của bạn cũng là 1 bộ phận thú vị và mới mẻ mà người đàn ông muốn tìm hiểu cho bằng được.
Đây cũng là cách thức giúp chàng đưa nàng vào màn dạo đầu đầy đê mê và cảm xúc. Giúp nàng dễ dàng nhập cuộc, cùng chung nhiệt huyết để hoan ái cùng chàng.
Vì bạn quá quyến rũ
Cách người ấy yêu bằng miệng có thể thấy rằng bạn đang quyến rũ được anh ấy. Và anh ấy đang vô cùng mê mẩn và bị thu hút bởi cơ thể của bạn. Vì vậy không có gi phải ngại khi chàng bắt đầu hôn vùng kín nhé. Theo nghiên cứu y học, người đàn ông thực sự rất thích hôn chỗ kín của phụ nữ 1 cách bị động.
Điều này cũng làm họ đẽ dàng đạt khoái cảm hơn. Và họ cũng muốn bạn cảm thấy như thế. Rằng họ đã yêu bạn và yêu hết tất cả cơ thể bạn, kể cả mùi âm đạo hay bất cứ điều gì.
Tác hại khi hôn vùng kín
Ngoài những lợi ích mà nó mang lại cho cả hai vợ chồng, thì bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn nhiều tác hại, nhiều rủi ro nếu bạn và người ấy không cẩn thận. Có thể việc hôn vùng kín sẽ giúp tăng cường sự hưng phấn và vui vẻ trong mỗi cuộc yêu, tuy nhiên đây cũng chính là nguy cơ khiến bạn trai hôn vùng kín bị mắc phải những căn bệnh tình dục đáng sợ.
Lưu ý hãy đi khám phụ khoa trước hôn nhân và khám định kì sau khi kết hôn để đảm bảo vùng kín của mình khỏe mạnh.
Đồng thời vệ sinh hằng ngày cũng như ăn nhiều thức ăn không gây mùi hôi để vùng kín được sạch sẽ thơm tho. Không nên quan hệ bằng miệng khi biết vùng kín đang bị tổn thương hoặc chưa chữa trị xong bệnh phụ khoa.