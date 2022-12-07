Vì sao đàn ông khi "lâm trận" lại thích hôn vùng kín, hôn cô bé của vợ? Câu trả lời khiến hội chị em giật mình

Phụ nữ yêu 07/12/2022 18:06

Hôn chỗ kín cũng được xem là 1 tư thế yêu mà các chàng rất thích.Đây là lý do.

Hôn chỗ kín phụ nữ giúp nàng dễ đạt khoái cảm hơn

Hôn chỗ kín cũng được xem là 1 tư thế yêu mà các chàng rất thích. Do đó người đàn ông thường hay làm cách này để thay đổi tư thế. Đồng thời giúp đưa người phụ nữ lên đỉnh nhanh nhất có thể trong chuyện phòng the.

Đây là một cách thức giúp chàng đưa nàng lên đỉnh dễ dàng hơn, giúp nàng hòa nhập được cuộc yêu một cách nhanh chóng.

Chàng muốn được bạn gái âu yếm

Khi chồng hôn vùng kín, người phụ nữ có thể chạm và mát-xa đầu của họ. Hành động này giúp tạo cảm giác gần gủi và rung động hơn trong cuộc yêu. Người kia sẽ rất dễ bị kích thích bởi những cử chỉ ân cần của bạn. Do đó hãy lưu ý đến hành động này.

Vì sao đàn ông khi 'lâm trận' lại thích hôn vùng kín, hôn cô bé của vợ? Câu trả lời khiến hội chị em giật mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muốn khám phá cơ thể của người yêu 

Khi đã là vợ chồng, đối phương sẽ muốn tìm hiểu hết cả bên trong lần bên ngoài tính cánh lẫn cơ thể bạn. Và vùng âm hộ của bạn cũng là 1 bộ phận thú vị và mới mẻ mà người đàn ông muốn tìm hiểu cho bằng được.

Đây cũng là cách thức giúp chàng đưa nàng vào màn dạo đầu đầy đê mê và cảm xúc. Giúp nàng dễ dàng nhập cuộc, cùng chung nhiệt huyết để hoan ái cùng chàng.

Vì sao đàn ông khi 'lâm trận' lại thích hôn vùng kín, hôn cô bé của vợ? Câu trả lời khiến hội chị em giật mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn quá quyến rũ

Cách người ấy yêu bằng miệng có thể thấy rằng bạn đang quyến rũ được anh ấy. Và anh ấy đang vô cùng mê mẩn và bị thu hút bởi cơ thể của bạn. Vì vậy không có gi phải ngại khi chàng bắt đầu hôn vùng kín nhé. Theo nghiên cứu y học, người đàn ông thực sự rất thích hôn chỗ kín của phụ nữ 1 cách bị động.

Điều này cũng làm họ đẽ dàng đạt khoái cảm hơn. Và họ cũng muốn bạn cảm thấy như thế. Rằng họ đã yêu bạn và yêu hết tất cả cơ thể bạn, kể cả mùi âm đạo hay bất cứ điều gì.

 

Tác hại khi hôn vùng kín 

Ngoài những lợi ích mà nó mang lại cho cả hai vợ chồng, thì bên cạnh đó nó cũng tiềm ẩn nhiều tác hại, nhiều rủi ro nếu bạn và người ấy không cẩn thận. Có thể việc hôn vùng kín sẽ giúp tăng cường sự hưng phấn và vui vẻ trong mỗi cuộc yêu, tuy nhiên đây cũng chính là nguy cơ khiến bạn trai hôn vùng kín bị mắc phải những căn bệnh tình dục đáng sợ.

Lưu ý hãy đi khám phụ khoa trước hôn nhân và khám định kì sau khi kết hôn để đảm bảo vùng kín của mình khỏe mạnh.

Đồng thời vệ sinh hằng ngày cũng như ăn nhiều thức ăn không gây mùi hôi để vùng kín được sạch sẽ thơm tho. Không nên quan hệ bằng miệng khi biết vùng kín đang bị tổn thương hoặc chưa chữa trị xong bệnh phụ khoa.

10 cách giữ lửa tình yêu trong chuyện chăn gối, chị em áp dụng ngay kẻo mất chồng vào tay "tiểu tam" trong 1 nốt nhạc

10 cách giữ lửa tình yêu trong chuyện chăn gối, chị em áp dụng ngay kẻo mất chồng vào tay "tiểu tam" trong 1 nốt nhạc

Một số các cử chỉ, hành động mà chị em cũng nên né tránh như chê bai chàng, sau khi hành sự bỏ đi,… Đều sẽ làm cả hai không thoải mái và dễ gây mất hứng trong cuộc yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Chuyện ấy chuyện vợ chồng phụ nữ và tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 21 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”