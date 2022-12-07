Áp dụng ngay 5 tư thế yêu nghe thôi đã "đỏ mặt" nhưng khiến chàng đê mê, rên khe khẽ

Phụ nữ yêu 07/12/2022 04:03

Đấng mày râu nhất định sẽ phải “rên khe khẽ” lên khi bạn áp dụng tư thế này đấy.

Oral sex: Cách khiến chồng mê mệt

Nhắc đến nghệ thuật chiều chồng chốn phòng the thì không thể bỏ qua tư thế Oral sex rồi. Chắc hẳn chàng nào cũng muốn được vợ nâng niu “cậu nhỏ” bằng miệng phải không nhỉ? Điều ấy khiến phái mạnh cảm thấy bạn thật sự yêu chiều mình, sẵn sàng làm mọi thứ để mình lhưng phấn. Ngoài ra, hãy nên tận dụng những điểm khoái cảm khác như ngực, tai nữa nhé.

Áp dụng ngay 5 tư thế yêu nghe thôi đã 'đỏ mặt' nhưng khiến chàng đê mê, rên khe khẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế truyền thống 

Nghe có vẻ cũ nhưng đây lại là một trong những cách chiều chồng trên giường hiệu quả. Biến hóa thành một “chú mèo nhỏ”, để chàng nằm trên bạn và bắt đầu cuộc yêu. Khi đó phái mạnh sẽ có cảm giác được làm chủ hơn, thoải mái vuốt ve những chỗ mình muốn. Bên cạnh đó, đây cũng là tư thế giúp chị em "về đích" nhanh nhất.

Tư thế từ phía sau

Nếu như muốn biết cách chiều chồng chốn phòng the thì quan hệ từ phía sau là một lựa chọn không thể bỏ qua. Đấng mày râu thường lấy eo của bạn tình làm điểm tựa tạo ra sự kích thích rồi cọ xát thật mạnh vào “chỗ ấy”. Đây là tư thế mạnh mẽ và nhanh đạt khoái cảm nhất nhưng lại khiến các chàng dễ mất sức, kết thúc cuộc yêu sớm.

Áp dụng ngay 5 tư thế yêu nghe thôi đã 'đỏ mặt' nhưng khiến chàng đê mê, rên khe khẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiều chồng với tư thế hoa sen

Tư thế hoa sen giúp các cặp vợ chồng thể hiện tình cảm tốt hơn. Bạn sẽ ngồi lên đùi chàng, mặt đối mặt, thỏa sức ôm hôn quấn quýt. Nó giúp chị em chủ động hơn trong chuyện yêu, vuốt ve kích thích sự mạnh mẽ từ chàng một cách nhịp nhàng. Tuy nhiên, tư thế hoa sen ít tạo sự ma sát, phù hợp hơn trong giai đoạn khởi đầu lâm trận.

Tư thế “thử thách”

Các chàng thường có xu hướng thích chinh phục nên tư thế “thử thách” là lựa chọn hoàn hảo cho cách chiều chồng chốn phòng the. Nàng sẽ gác hai chân lên vai người chàng, khiến cho "cô bé" thu nhỏ lại, ma sát nhiều hơn. Đấng mày râu nhất định sẽ phải “rên” lên khi bạn áp dụng tư thế này đấy.

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Để tăng gia vị cho cuộc ân ái trong đêm tân hôn, hãy thêm vào những gợi cảm hoặc rên rỉ và hét to tên anh ấy.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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