10 cách giữ lửa tình yêu trong chuyện chăn gối, chị em áp dụng ngay kẻo mất chồng vào tay "tiểu tam" trong 1 nốt nhạc

Phụ nữ yêu 07/12/2022 07:30

Một số các cử chỉ, hành động mà chị em cũng nên né tránh như chê bai chàng, sau khi hành sự bỏ đi,… Đều sẽ làm cả hai không thoải mái và dễ gây mất hứng trong cuộc yêu.

1. Thay đồ ngủ gợi cảm thường xuyên

Một bộ đồ ngủ gợi cảm không chỉ làm tăng sinh lực của chồng mà còn quyến rũ được chồng đến gần mình hơn. Đơn giản chỉ cần 1 bộ đồ ngủ ren, lụa 2 dây là đã đủ khoe những chỗ gợi cảm để hấp dẫn đối phương rồi. Thỉnh thoảng hãy thay đổi đồ ngủ để làm mới. Và tạo sự hưng phấn cho chồng trong trang phục mát mẻ, gợi cảm nhé.

2. Có những tư thế yêu mới 

Thông thường tất cả mọi cặp vợ chồng đều có 1 vài tư thế yêu giống nhau. Và được lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Điều này có thể làm chồng bạn cảm thấy chán và tẻ nhạt khi không có gì thay đổi trong chuyện giường chiếu.

Hãy nghĩ và sáng tạo ra 1 tư thế nào đó khác để gây ấn tượng cho chồng bạn. Cách tốt nhất để phát hiện 1 vài tư thế mới là cùng nhau xem 1 vài bộ phim người lớn để kích thích sinh lực. Đôi khi sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng sẽ có lúc vợ chồng bạn thích thú những điều mới mẻ.

10 cách giữ lửa tình yêu trong chuyện chăn gối, chị em áp dụng ngay kẻo mất chồng vào tay 'tiểu tam' trong 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Trò chuyện trên giường

Đừng chỉ nghĩ đến việc khi yêu sẽ im lặng nhé. Trong những giây phút đầu, tán gẫu 1 vài câu nhẹ nhàng với nhau sẽ tăng sự vui vẻ khi yêu đấy. Bạn có thể hỏi hay kể 1 câu chuyện mà bạn biết về “chuyện ấy” để cả 2 cũng trao đổi và những câu chuyện hài hước sẽ đủ làm cuộc yêu tràn đầy niềm vui àm không có sự ngại ngùng nào.

4. Chủ động với chàng trong cuộc yêu

Thông thường, người đàn ông sẽ luôn giữ thế chủ động. Tuy nhiên hầu hết mọi người đàn ông đều thích thú với những người phụ nữ chủ động hơn trong chuyện ấy. Bởi họ sẽ bị kích thích bởi sự quyến rũ của người phụ nữ am hiểu và dạn dĩ chuyện chăn gối. Do đó, trong cuộc yêu, thỉnh thoảng hãy dành thế tấn công. Những cái hôn, những cái vuốt ve hay chủ động cởi đồ cũng sẽ khiến người đàn ông lưu luyến bạn hơn đấy.

5. Yêu ở những địa điểm mới

Việc yêu trên giường là những điều bình thường mà ai cũng làm. Khoa học đã chứng minh rằng việc yêu ở những địa điểm khác sẽ mang lại cảm xúc cao hơn cho cả 2. Bạn có thể đổi địa điểm yêu xung quanh căn nhà của mình như sofa, bếp, nhà tắm, cầu thang,… Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, bạn có thể đi du lịch 1 năm 2 – 3 lần để mang lại sự tươi mới trong chuyện ấy.

6. Biết cách đẩy đưa với anh ấy 

Đôi khi bạn đột nhiên lạnh lùng hay ngọt ngào cũng sẽ tăng sự ham muốn của anh ấy. Đừng luôn ở thế bị động và cũng đừng luôn ở thế chủ động. Hãy biết cách đẩy đưa để anh ấy luôn tò mò không biết bạn đang nghĩ gì và muốn gì. Điều đó sẽ khiến anh ấy bị bạn thu hút, càng muốn tìm hiểu và chiều theo ý bạn.

10 cách giữ lửa tình yêu trong chuyện chăn gối, chị em áp dụng ngay kẻo mất chồng vào tay 'tiểu tam' trong 1 nốt nhạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

7. Tặng quà bất ngờ cho chồng

Những món quà bất ngờ luôn là cách tăng sự vui vẻ và hào hứng nhanh chóng. Không cần là dịp đặc biệt hay sinh nhật anh ấy mới nhất định phải tặng quà. Khi bạn nhận lương, bạn cũng có thể tặng anh ấy quà, khi bạn vui cũng vậy. Món quà không nhất thiết là những đồ có giá trị. Có thể là 1 bữa ăn sang trọng tại nhà, 1 bồn tắm lãng mạn để anh ấy nghỉ ngơi sau khi đi làm về,… Tất cả đều có thể khiến anh ấy hạnh phúc và cảm thấy yêu bạn hơn.

8. Có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu

Nếu lần đầu, bạn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy, không sao cả. Nhưng khi yêu nhau dài lâu, là vợ chồng với nhau, hãy biết cách học hỏi để có kinh nghiệm giường chiếu. Người đàn ông sẽ cảm thấy chán. Khi bạn cứ mãi là con thỏ trắng trong sáng, ngại ngùng và không biết cách “yêu”. Do đó hãy xem thêm những bộ phim người lớn để có thêm những kinh nghiệm yêu khiến chồng bạn mê mẩn.

9. Hãy âu yêm nhau lâu hơn trước khi yêu

Mỗi khi mệt mỏi, làm chuyện ấy có thể sẽ khiến bạn và chồng rất nhanh mất sức và dễ tuột cảm xúc. Hãy âu yếm nhau lâu hơn để cả hai có thời gian nói chuyện và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc yêu đây là cách làm mới chyện chăn gối hiệu quả. Những cái thở nhẹ nhàng, những cử chỉ ân cần, và lời động viên chồng đang làm tốt lắm. Sẽ giúp đánh bay mọi mệt nhọc thường ngày của anh ấy và tiếp thêm động lực cho anh ấy làm việc.

10. Giữ cho mình cảm xúc như thời mới mới yêu

Yêu nhau lâu sẽ không tránh khỏi việc chán nhau, ngay cả người phụ nữ. Để người kia vẫn luôn cảm thấy yêu bạn thì trước hết bạn cũng nên giữ nguyên cảm xúc đó như thời mới yêu. Đó chính là thứ then chốt giúp 2 bạn luôn ở bên nhau và yêu nhau dài lâu. Hơn nữa hãy quan tâm đến cảm xúc của người kia đang cảm thấy thế nào. Và cùng nhau chia sẻ để hiểu nhau hơn. Tâm trạng thoải mái sẽ giúp tăng sự hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hôn nhân.

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Sử dụng một vài mánh khóe để kích thích chàng sau khi làm chuyện ấy, đảm bảo các chàng sẽ sung sướng đến 'phát điên' lên đấy!

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy chuyện vợ chồng

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