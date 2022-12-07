Tiết lộ 10 tuyệt chiêu chiều chồng chốn phòng the khiến chàng sướng "phát điên"

Phụ nữ yêu 07/12/2022 22:05

Tiết lộ 10 điều đàn ông thích khi làm chuyện ấy?

Đôi khi, chàng muốn bạn chủ động trong cuộc yêu, muốn được bạn quan tâm và chiều chuộng. Nhưng chắc hẳn, nhiều phái nữ còn chưa biết những cách chiều chồng chốn phòng the. Tham khảo ngay 10 điều đàn ông thích khi làm chuyện ấy và áp dụng ngay nha:

Tiết lộ 10 tuyệt chiêu chiều chồng chốn phòng the khiến chàng sướng 'phát điên' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1, Phái nữ vuốt ve, cào nhẹ vào lưng như như “chú mèo nhỏ” đáng yêu

2, Thì thầm những lời đường mật trong cuộc yêu, thỏ thẻ vào tai chàng “em yêu anh, em chỉ cần anh”

3, Sau một bữa tiệc, phái nữ dính bánh kem đầy mình và nhờ đấng mày râu “làm sạch”

4, Dùng ánh mắt trìu mến nhìn chàng, không quên những lời khiêu khích

5, Dùng những lọn tóc sờ nhẹ, thổi vào gáy chàng đòi “chuyện ấy”

6, Khoác lên mình bộ đồ ngủ sexy, xuất hiện bất ngờ trong phòng làm việc của bạn tình

7, Để các lọn tóc cà nhẹ vào mũi, vào những điểm nhạy cảm của đàn ông

8, Nếu như đã có em bé, việc bạn đòi hỏi chuyện ấy khi các con chưa ngủ sẽ tạo cho chàng cảm giác kích thích và hồi hộp đấy

9, Dành cho người ấy một nụ hôn sâu, quấn quýt

10, Hôn nhẹ lên những điểm nhạy cảm, dễ kích thích của chàng

Tiết lộ 10 tuyệt chiêu chiều chồng chốn phòng the khiến chàng sướng 'phát điên' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông họ luôn thích những sự mới mẻ và thú vị từ người phụ nữ của mình. Bạn phải vừa cứng vừa lỏng, vừa hiền mà cũng vừa táo bạo. Đó là những cách chiều chồng chốn phòng the cực hay mà các nàng nên thử. Hãy chủ động hãy “tấn công” bất ngờ để gây cảm giác thú vị.

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