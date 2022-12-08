4 đặc điểm cơ thể "tố cáo" phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao, là bậc thầy trong chuyện ấy

Phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao luôn biết cách làm hài lòng bạn tình trong mỗi cuộc yêu. Hẳn cánh đàn ông luôn muốn biết nửa kia của mình có sinh lý mạnh hay yếu.

Theo kinh nghiệm truyền miệng, phụ nữ gầy, mình hạc xương mai thường có nhu cầu đòi hỏi chuyện ấy cao. Bên cạnh đó khả năng chăn gối cũng rất mạnh mẽ của nhóm phụ nữ này. Theo các chuyên gia nhận định, tuýp người phụ nữ có dáng người gầy thường có đời sống tình dục rất tốt.

Hơn nữa, phụ nữ gầy khi quan hệ tình dục cũng rất dễ thăng hoa. Bởi buồng trứng có xu hướng khỏe mạnh hơn so với phụ nữ mập. Điều này sẽ giúp cho hoạt động hỗ trợ sinh sản ở nữ diễn ra thuận lợi hơn. Phụ nữ gầy có đời sống tình dục như ý sẽ tác động tích cực đến tâm sinh lý của chị em trong giai đoạn trước và sau sinh.

Phụ nữ có vòng mông cong, săn chắc

Khoa học đã chứng minh rằng những cô gái có vòng 3 săn chắc thường là nhóm phụ nữ có nồng độ hormone sinh dục estrogen cao hơn bình thường. Vì vậy mà đòi hỏi về chuyện ấy đối với họ cũng cực kì cao. Phụ nữ có vòng 3 căng trong cũng rất thích khơi gợi bạn tình bằng cách khoe khéo trên cơ thể. Họ thường mặc những bộ quần áo gợi cảm, bó sát để tăng sự quyến rũ.

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Phụ nữ rậm lông

Đây là đặc điểm được truyền miệng trong dân gian từ rất lâu. Dấu hiệu phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao qua sự phát triển của lông trên cơ thể cũng được các nhà khoa học chứng minh có sự liên quan. Bởi nồng độ hormone tăng quá cao trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến các mô phát triển mạnh mẽ. Không chỉ lông mà ngay cả tóc, lông mày, lông mi của người phụ nữ rậm rạp cũng phần nào phản ánh ham muốn nhu cầu tình dục cao của họ.

Ngực nở tròn đầy

Phụ nữ có bộ ngực to, tròn, đầy là đối tượng khiến cánh mày râu ngày đêm nhớ mong. Đây cũng là điểm nhận biết phụ nữ có đặc điểm sinh lý cao. Đồng thời họ cũng là người táo bạo, thích sự mới mẻ trong chuyện ấy. Nguyên nhân được lý giải cho mối liên hệ này là do các mô mỡ ở ngực. Những mô này có khả năng tăng nồng độ hormone estrogen. Là nguyên nhân kích thích nhu cầu sinh lý ở phụ nữ.