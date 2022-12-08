6 bí quyết giường chiếu kinh điển "nhỏ nhưng có võ" giúp vợ chồng thăng hoa, chuyện ấy nồng nàn

Phụ nữ yêu 08/12/2022 07:39

Bạn có thể chủ động gợi cảm, sexy để ra hiệu cho người ấy về “cuộc vui”, hãy thả lỏng tâm trí của bản thân.

Chia sẻ cảm nhận của bản thân với đối phương

Việc chờ đợi người bạn tình hỏi bạn đang cảm thấy tốt không là một việc hoàn toàn thụ động. Nếu như anh ấy là một người khá nhạy cảm và nhẹ nhàng. Thì nếu như bạn không nói, anh ấy sẽ ngầm hiểu rằng anh ấy đang làm tốt. Vấn đề ở đây không dừng lại ở việc “tốt” hay không. Mà chính là bạn có thấy sự mong muốn điều đó diễn ra thêm nhiều lần nữa hay không.

Bạn nói chuyện với bạn tình, cùng với sự thích thú của mình khi làm “chuyện phòng the“. Hay bạn còn có thể nắm quyền chủ động cuộc nói chuyện. Có thể khen người bạn ấy bằng những câu nói rằng chàng làm rất tốt ở điểm nào. Như vậy sẽ giúp người bạn tình cởi mở hơn, và chia sẻ nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp cho hai người trở nên hòa hợp và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

6 bí quyết giường chiếu kinh điển 'nhỏ nhưng có võ' giúp vợ chồng thăng hoa, chuyện ấy nồng nàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chọn trang phục "nửa kín nửa hở"

Trang phục cũng chính là một trong những bí quyết giường chiếu để thu hút sự chú ý của chàng. Thay vì những bộ đồ ngủ hằng ngày. Bạn hãy thử đổi sang những bộ đồ sexy, gợi cảm và nóng bỏng hơn sao. Những phong cách đấy sẽ giúp bạn trở nên mới lạ và làm người bạn tình trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Một chiếc váy ngủ mỏng tanh ( không kèm xiêm y ) khoe rõ đường nét cơ thể của bạn cũng đã làm chàng khát khao mãnh liệt. Ngoài ra, một chút đồ uống có cồn cũng giúp mở đầu cho việc ấy thêm phần hứng thú hơn. Một chút son môi đỏ, cùng mùi thơm của cơ thể chắc hẳn không một chàng trai nào có thể cưỡng lại được.

Nhập vai để khám phá bản thân

Yếu tố lớn nhất của đời sống gối chăn tuyệt vời là được thoải mái với người tình của bạn. Và khám phá giới hạn bản thân bằng cách nhập vai chính là một trong những bí quyết giường chiếu tuyệt vời. Bạn có thể kiểm tra được giới hạn của mình và thử ở những điều tương tự như thế. Đó dường như là một cách hay ho để giúp hai bạn có thể hiểu về người đối tác của mình nhiều hơn.

 

6 bí quyết giường chiếu kinh điển 'nhỏ nhưng có võ' giúp vợ chồng thăng hoa, chuyện ấy nồng nàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giữ vệ sinh cơ thể

Một vấn đề cần chú trọng trước khi quan hệ giường chiếu. Đó chính là việc cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi bắt đầu “lên giường”. Đặc biệt đối với phụ nữ nên biết cách quan tâm đến cơ thể mình hơn. Trước khi bắt đầu “cuộc yêu” nên phải giữ gìn sạch sẽ vùng kín.

Thay đổi vị trí truyền thống

Hãy thử thay đổi các tư thế mới khi “yêu” để giúp hai người thêm phần hào hứng trong mỗi cuộc “yêu”. Việc đổi tư thế thường xuyên sẽ giúp chuyện ân ái của hai người không bị nhàm chán và trở nên thú vị, hứng thú hơn rất nhiều.

Tạo bất ngờ thú vị

Nếu trước kia là bạn trai luôn là người gợi mở “chuyện đấy” thì bây giờ bạn là người gợi mở. Chắc hẳn sẽ làm người ấy ngạc nhiên. Bạn có thể chủ động gợi cảm, sexy để ra hiệu cho người ấy về “cuộc vui”, hãy thả lỏng tâm trí của bản thân.

3 điều chị em tuyệt đối không nên làm sau hoạt động chăn gối kẻo có thể gây bệnh cho mình và người bạn đời, thậm chí là đột tử

3 điều chị em tuyệt đối không nên làm sau hoạt động chăn gối kẻo có thể gây bệnh cho mình và người bạn đời, thậm chí là đột tử

Chị em nhớ thuộc lòng 3 điều không nên làm sau khi làm "chuyện yêu" để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện ấy chuyện phòng the

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 18 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”