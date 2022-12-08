6 bí quyết giường chiếu kinh điển "nhỏ nhưng có võ" giúp vợ chồng thăng hoa, chuyện ấy nồng nàn

Bạn có thể chủ động gợi cảm, sexy để ra hiệu cho người ấy về “cuộc vui”, hãy thả lỏng tâm trí của bản thân.

Chia sẻ cảm nhận của bản thân với đối phương Việc chờ đợi người bạn tình hỏi bạn đang cảm thấy tốt không là một việc hoàn toàn thụ động. Nếu như anh ấy là một người khá nhạy cảm và nhẹ nhàng. Thì nếu như bạn không nói, anh ấy sẽ ngầm hiểu rằng anh ấy đang làm tốt. Vấn đề ở đây không dừng lại ở việc “tốt” hay không. Mà chính là bạn có thấy sự mong muốn điều đó diễn ra thêm nhiều lần nữa hay không. Bạn nói chuyện với bạn tình, cùng với sự thích thú của mình khi làm “chuyện phòng the“. Hay bạn còn có thể nắm quyền chủ động cuộc nói chuyện. Có thể khen người bạn ấy bằng những câu nói rằng chàng làm rất tốt ở điểm nào. Như vậy sẽ giúp người bạn tình cởi mở hơn, và chia sẻ nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp cho hai người trở nên hòa hợp và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa: Internet Chọn trang phục "nửa kín nửa hở" Trang phục cũng chính là một trong những bí quyết giường chiếu để thu hút sự chú ý của chàng. Thay vì những bộ đồ ngủ hằng ngày. Bạn hãy thử đổi sang những bộ đồ sexy, gợi cảm và nóng bỏng hơn sao. Những phong cách đấy sẽ giúp bạn trở nên mới lạ và làm người bạn tình trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Một chiếc váy ngủ mỏng tanh ( không kèm xiêm y ) khoe rõ đường nét cơ thể của bạn cũng đã làm chàng khát khao mãnh liệt. Ngoài ra, một chút đồ uống có cồn cũng giúp mở đầu cho việc ấy thêm phần hứng thú hơn. Một chút son môi đỏ, cùng mùi thơm của cơ thể chắc hẳn không một chàng trai nào có thể cưỡng lại được.

Nhập vai để khám phá bản thân Yếu tố lớn nhất của đời sống gối chăn tuyệt vời là được thoải mái với người tình của bạn. Và khám phá giới hạn bản thân bằng cách nhập vai chính là một trong những bí quyết giường chiếu tuyệt vời. Bạn có thể kiểm tra được giới hạn của mình và thử ở những điều tương tự như thế. Đó dường như là một cách hay ho để giúp hai bạn có thể hiểu về người đối tác của mình nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet Giữ vệ sinh cơ thể Một vấn đề cần chú trọng trước khi quan hệ giường chiếu. Đó chính là việc cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi bắt đầu “lên giường”. Đặc biệt đối với phụ nữ nên biết cách quan tâm đến cơ thể mình hơn. Trước khi bắt đầu “cuộc yêu” nên phải giữ gìn sạch sẽ vùng kín. Thay đổi vị trí truyền thống Hãy thử thay đổi các tư thế mới khi “yêu” để giúp hai người thêm phần hào hứng trong mỗi cuộc “yêu”. Việc đổi tư thế thường xuyên sẽ giúp chuyện ân ái của hai người không bị nhàm chán và trở nên thú vị, hứng thú hơn rất nhiều. Tạo bất ngờ thú vị Nếu trước kia là bạn trai luôn là người gợi mở “chuyện đấy” thì bây giờ bạn là người gợi mở. Chắc hẳn sẽ làm người ấy ngạc nhiên. Bạn có thể chủ động gợi cảm, sexy để ra hiệu cho người ấy về “cuộc vui”, hãy thả lỏng tâm trí của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-bi-quyet-giuong-chieu-kinh-ien-nho-nhung-co-vo-giup-vo-chong-thang-hoa-chuyen-ay-nong-nan-532809.html