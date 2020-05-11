Phụ nữ chỉ cần thay đổi một thứ trên người, vận mệnh liền cải biến bất ngờ

Phụ nữ yêu 11/05/2020 05:14

Trên người phụ nữ có một điểm chỉ cần thay đổi thì khí chất gia tăng, đẳng cấp được khẳng định. Một người phụ nữ hấp dẫn luôn biết tận dụng điểm này hiệu quả.

Một người phụ nữ hấp dẫn luôn hiểu chỉ cần sửa đổi trang phục trên người, vận mệnh cũng sẽ hoàn toàn đổi thay. Vì có những thứ trên người, như trang phục, hành động, cách cư xử sẽ nói lên vị trí, nhân phẩm và giá trị của một người phụ nữ.

Biết chăm sóc bề ngoài và nội tâm là việc không thể ngừng của đàn bà thông minh. Với phụ nữ, nhìn người khác mặc đẹp thôi chưa đủ, phải biết bản thân phù hợp với loại trang phục nào. Trang phục không tạo nên thần thái, người mặc trang phục mới quyết định thần thái. Những gì khoác trên người, từ trang phục, đến phong thái đều sẽ nói lên nhân cách, từ đó tỏa sáng số mệnh của phụ nữ.

Phụ nữ khi sinh ra đến khi 18 tuổi, cần một gia đình tốt để có nội hàm giáo dưỡng. Từ 18 đến độ tuổi trung niên, phụ nữ cần một vẻ bề ngoài được chăm chút. Từ 35 đến 48 tuổi, phụ nữ cần một nhân cách tốt. Sau 48 tuổi, phụ nữ không cần gì khác ngoài một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Biết khoác lên người thứ gì làm mình giá trị, phụ nữ có thể cải biến vận mệnh của mình.

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Những gì khoác trên người, từ trang phục, đến phong thái đều sẽ nói lên nhân cách, từ đó tỏa sáng số mệnh của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, quan trọng nhất là tri thức. Đọc sách sẽ giúp dung mạo của phụ nữ ưa nhìn hơn, đó là sức mạnh của tri thức. Khi biết nhiều, phụ nữ sẽ không nông cạn theo thời gian. Khi giữ được tâm thế ổn định của người đọc sách, dù gặp chuyện gì phụ nữ cũng có thể bình thản giải quyết.

Là phụ nữ, cái răng cái tóc là gốc con người. Răng trắng đẹp sẽ giữ nhan sắc cho nụ cười. Tóc dài hay ngắn cũng phải được chăm sóc cẩn thận. Và hãy thử nhiều phong cách quần áo, kết hợp quần áo và phụ kiện để tìm phong cách thích hợp. Phụ nữ đương nhiên phải giữ dáng, nhưng đừng để tâm trạng xuống dốc. Chỉ cần bước ra ngoài thì nhất định phải bảo vệ làn da, đặc biệt là da mặt và da tay. Bàn tay cũng là gương mặt thứ hai của phụ nữ.

Là phụ nữ, đừng để tuổi trẻ mài mòn bằng công việc, tiệc tùng. Hãy thử học nấu nướng, hội họa, thể thao, thiền tịnh… Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian, nhưng một người đàn bà khí chất thì dù lớn tuổi vẫn rực rỡ. Đừng xem thường sức khỏe, ngủ sớm, dậy sớm, đọc những gì hay ho và gặp những người thú vị.

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Là phụ nữ, quan trọng nhất là tri thức - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, hãy đi du lịch khi có thể, ít nhất là một năm một lần. Không cần đi quá xa, tốn quá nhiều tiền, chỉ cần đến một nơi mới mẻ, thay đổi không gian sống. Với bạn bè, nếu may mắn thì nhân duyên tốt nhiều. Nhưng nếu chỉ có vài bạn bè chân thành, hãy giữ bản thân trong sạch cho một tình bạn bền vững. Với đồng tiền, chi li với người với chuyện cần thiết, nhưng hãy rộng rãi với bạn bè, người thân.

Là phụ nữ, nhất định phải có một đôi giày êm chân nhất. Một đôi giày đẹp sẽ cho bạn tự tin, một đôi giày bền sẽ đưa bạn đến những nơi tốt đẹp. Đặc biệt, hãy có cho mình một đôi giày cao gót. Phụ nữ đi giày cao gót sẽ giữ được dáng đi nữ tính. Và có những nơi sang trọng, chỉ có giày cao gót mới có thể cho bạn đẳng cấp bước vào.

Là phụ nữ, sống không cam chịu, nhưng hãy làm quen với cảm giác bị tổn thương. Có những thương tổn nhất định phải có, nhưng hãy học cách quên đi, hơn là giữ trong lòng. Cuộc sống không dừng lại vì bạn, cũng không có điều gì có thể ngừng những bước đi mạnh mẽ của bạn về phía trước.

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Là phụ nữ, sống không cam chịu, nhưng hãy làm quen với cảm giác bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, học cách tôn trọng người khác nhưng cũng phải tôn trọng bản thân. Kiêu hãnh về bản thân, không để người khác xem thường mình.

Là phụ nữ, vóc dáng quan trọng thật, nhưng đôi lúc cũng hãy cho bản thân tìm niềm vui trong việc ăn uống. Ánh mắt của người khác nhìn bạn không quyết định bạn xấu hay đẹp. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ sống từ việc nhìn nhận bản thân, hơn là khen chê của người khác.

Là phụ nữ, đừng quên tin tưởng và đối đãi tốt với bản thân. Có ba thứ bậc phải quý trọng, đó là cha mẹ, bản thân bạn và chồng con. Bạn phải quý trọng mình thì mới có thể đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh.

Một người phụ nữ hấp dẫn sẽ biết phải chọn những thứ gì để “mặc” trên người. Một “trang phục” với thần thái cao, nội hàm dồi dào thì phụ nữ dù ở đâu cũng tỏa sáng rực rỡ.

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