Đàn ông thích phụ nữ đẹp, mê phụ nữ khéo, nhưng sẽ bị 'trói chân' bởi phụ nữ có ‘chiêu trò’ này

Phụ nữ yêu 08/05/2020 05:18

Phụ nữ đẹp hay khéo chưa chắc giữ được trái tim khó ổn yên của đàn ông. Nhưng một người phụ nữ thông minh với 6 chiêu trò này, chắc chắn “buộc chặt” đàn ông bên mình.

Khéo léo trong giao tiếp

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết khi nào nên lên tiếng, lúc nào nên giữ im lặng. Họ hiểu những lúc như chồng say xỉn, khó chịu trong người thì họ càng nói càng chuốc thiệt vào người. Họ biết sự im lặng khôn ngoan của người vợ có thể khiến chồng phải nể trọng. Những lúc cần lên tiếng để chồng sửa sai, để nêu rõ ý kiến của mình, để khẳng định bản thân, họ nhất định không im lặng.

Phụ nữ giữ được tình yêu của chồng vì giữ được thể diện cho anh ấy trước mặt người khác. Đàn ông quý trọng người phụ nữ cho anh ấy mặt mũi.

Khen ngợi chồng đúng lúc

phu nu thong minh 3
Một người phụ nữ thông minh sẽ biết khi nào nên lên tiếng, lúc nào nên giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Với lời khen dành cho chồng, phụ nữ không nói quá nhiều, chỉ cần nói đúng lúc. Chẳng hạn như, hãy khen để tỏ ý biết ơn khi chồng làm gì cho bạn. Lời khen cũng có thể dùng để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hoặc nếu bạn muốn chồng thay đổi điều gì, lời khen cũng có thể giúp chồng sửa đổi. Khi đàn ông được đánh giá cao, họ sẽ cảm giác thành tựu và có trách nhiệm với gia đình hơn.

Không giận hờn vu vơ

Người vợ khôn ngoan không bao giờ bắt chồng nhớ quá nhiều thứ. Vì đàn ông còn để đầu óc cho công việc, họ không thể nhớ hết những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng.

Vì thế, thay gì giận hờn vu vơ, vợ có thể nói lời yêu thương, gợi mở để chồng nhớ phải làm gì. Cách thức nhẹ nhàng, tinh tế này của vợ sẽ càng khiến đàn ông quý trọng hơn.

Yêu quý bản thân

phu nu thong minh 2
Phụ nữ trong hôn nhân nên giữ mình trước khi có suy nghĩ giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ trong hôn nhân nên giữ mình trước khi có suy nghĩ giữ chồng. Vì khi có một người vợ luôn biết chăm sóc bản thân, hấp dẫn và tràn đầy năng lượng thì ông chồng nào cũng sợ mất.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, đừng ràng buộc bản thân vào quá nhiều nhiệm vụ, vướng bận. Hãy dành thời gian cho mình, không bám dựa vào chồng, có niềm vui làm đẹp, làm bản thân hạnh phúc.

Học cách hiểu đàn ông

Đàn ông luôn muốn được hiểu. Họ không cần bạn phải nói lời ngọt ngào, hay làm cho họ việc gì, đàn ông chỉ cần bạn hiểu họ cần gì, muốn gì. Chẳng hạn như, bạn biết khi mệt mỏi chồng thích làm gì, khi thất bại anh ấy muốn bạn lắng nghe hay không. So với một người đàn bà đẹp, đàn ông lại thích ở bên một người hiểu họ. Nếu bạn vừa có thể là vợ, vừa là tri kỷ của chồng thì anh ấy dù có gặp qua ai, đi đến đâu đều muốn trở về bên bạn.

Cho đàn ông cảm giác muốn về nhà

phu nu thong minh 1
Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn cho chồng cảm giác thoải mái khi về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chán về nhà sẽ thường dễ bị vướng vào cám dỗ, không còn tình cảm với vợ. Đàn ông càng có cảm giác muốn về nhà thì càng biết quý trọng gia đình.

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn cho chồng cảm giác thoải mái khi về nhà. Họ cho chồng những bữa cơm, sự chăm chút quan tâm, cảm giác gia đình quây quần, bình yên khi có vợ con bên cạnh. Đây là lý do có nhiều người đàn ông về nhà ngay khi xong việc, vì họ nhớ cảm giác gia đình từ vợ con.

6 cụm từ khiến tình cảm rạn nứt, vợ chồng nhất định phải cẩn thận!

6 cụm từ khiến tình cảm rạn nứt, vợ chồng nhất định phải cẩn thận!

Lời nói có thể là thủ phạm giết chết tình cảm vợ chồng. Một lời bạn nói ra, hãy nghĩ nhiều hơn một lần để không hối hận về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ chồng vợ khôn ngoan vợ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 46 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này