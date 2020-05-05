6 cụm từ khiến tình cảm rạn nứt, vợ chồng nhất định phải cẩn thận!

Khi bạn nói câu này là vì một thói quen nào đó của bạn đời khiến bạn không hài lòng. Nhưng câu nói thế này sẽ không khiến đối phương thay đổi, lại càng khiến anh ấy tự tin, áp lực về bản thân.

Đây là 6 cụm từ có thể làm đổ vỡ tình cảm vợ chồng , nhất định đừng bao giờ nói ra với bạn đời!

Vợ chồng chỉ hạnh phúc khi có cảm giác đồng hành. Vì thế, đừng cho nhau cảm giác riêng biệt tách rời, sẽ tạo khoảng cách lớn trong tình cảm.

Đây không phải là câu nói có chủ đích tốt để giúp bạn đời hoàn thiện. Ngược lại, nó có thể làm đối phương tổn thương, quan hệ vợ chồng càng thêm căng thẳng. Thay vì chỉ thể hiện sự chán nản, khó chịu về lỗi sai của đối phương, hãy ngồi xuống cùng nhau tìm cách giải quyết.

“Không bao giờ”

“Sao anh không bao giờ làm như thế?”. Câu nói này cũng cùng nghĩa với cụm từ “lúc nào cũng vậy”. Bạn đời khi nghe sẽ cảm thấy nặng nề, đơn độc, và không biết phải làm thế nào để tốt hơn.

Khi bạn đời làm điều gì khiến bạn khó chịu nhiều lần, hãy tìm nguyên do, thẳng thắn nêu vấn đề với đối phương, cùng vun đắp hôn nhân. Bạn không thể ép họ tốt hơn, nhưng hãy cho họ cảm giác bạn luôn đồng hành để cùng họ hoàn thiện. Không ai thích bị chê bai, càm ràm, họ chỉ cần một người thấu hiểu, chấp nhận họ chưa hoàn hảo và cùng họ tốt đẹp hơn.

“Sao cũng được”

Khi bạn đời đang cố gắng giải thích cho bạn, và bạn chỉ đáp lại câu “Sao cũng được”, thì họ chắc chắn sẽ cảm thấy không được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn đời đang cố gắng giải thích cho bạn, và bạn chỉ đáp lại câu “Sao cũng được”, thì họ chắc chắn sẽ cảm thấy không được tôn trọng. Hãy nhớ khi bạn nói ra câu này trong những tình huống nhạy cảm, đối phương sẽ hiểu rằng bạn đang không muốn quan tâm tới họ.

Đặc biệt đối với đàn ông, người có tự trọng lớn, khi họ đang cố gắng vun đắp lại nghe câu nói vô tâm này từ bạn thì sẽ thấy tổn thương, thậm chí không thể chấp nhận được.

“…nhưng mà”

“Em có thể hiểu cho anh, nhưng mà…". Hai từ “nhưng mà” này khiến vế trước trong câu nói của bạn hoàn toàn vô nghĩa. Đối phương đã nghe những điều tích cực bạn muốn chia sẻ, rồi sau đó lại vì hai từ này mà hoàn toàn trở nên tiêu cực. Khi nghe như thế, bạn đời sẽ thấy thất vọng, thậm chí là có có cảm giác bản thân không tốt.

“Tại anh/em”

Câu nói này khiến đối phương cảm thấy bạn thiếu trách nhiệm, cho họ cảm giác bản thân có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe hai từ này, dù là ai cũng không thấy dễ chịu được. Đây không khác gì một lời đổ lỗi, dồn hết trách nhiệm lên người khác. Dù là vấn đề gì xảy ra trong hôn nhân, thì đều có trách nhiệm từ cả hai vợ chồng. Khi chỉ riêng ai, mà cả hai phải cùng nhận lỗi, tìm cách giải quyết.

Câu nói này khiến đối phương cảm thấy bạn thiếu trách nhiệm, cho họ cảm giác bản thân có lỗi.

“Ly hôn”

Khi hai từ này xuất hiện trong hôn nhân, thì mọi chuyện sẽ không thể còn được như cũ. Đây là câu nói hủy hoại tình cảm vợ chồng nặng nề nhất. Khi nghe hai từ này từ bạn, đối phương sẽ hiểu rằng bạn đang có suy nghĩ ly hôn. Trong hôn nhân, khi một trong hai có suy nghĩ kết thúc, thì khó mà hàn gắn.

Vì thế, dù trong bất kì trường hợp nào cũng đừng dễ dàng thốt ra hai từ này, trừ phi bạn thật sự đã suy nghĩ thật kỹ càng về hậu quả sau đó. Nếu chỉ là cãi vã thì đừng bao giờ để đối phương nghe hai từ này, vì rất có thể bạn sẽ phải hối hận sau đó.