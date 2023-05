Phan Thành kết hôn, Midu còn lại gì?

Trước nỗi đau bị phản bội, Midu đã đơn phương từ hôn dù trước đó Phan Thành vẫn up ảnh tình tứ của hai người. Sau khi chia tay, Phan Thành úp mở chuyện hẹn hò cùng beauty blogger Primmy Trương. Còn với Midu, sau 5 năm chia tay tình cũ, nữ diễn viên sinh năm 1989 tập trung vào công việc kinh doanh và diễn xuất, thỉnh thoảng tham gia một vài gameshow và không hề công khai về tình cảm với bất cứ người đàn ông nào.

Phan Thành kết hôn, Midu phản ứng mạnh

Sáng ngày 24/11/2020, lễ đính hôn của thiếu gia Phan Thành và bạn gái Primmy Trương đã diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Trên trang cá nhân của cả hai ngập tràn lời chúc phúc của rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Midu đã có những phát biểu đầy mạnh mẽ và rạch ròi trên trang cá nhân khi bị 'réo tên' giữa lúc tình cũ làm đám hỏi - Ảnh: Internet

Cũng từ đó, không ít người “réo tên” Midu giữa lúc tình cũ tìm được bến đỗ mới. Midu khẳng định bản thân không hề thích khi bị nhắc tên hay gán ghép với chuyện tình cũ. Midu cũng khẳng định: “Midu là cô gái luôn mỉm cười, sống tốt trong hiện tại và tự tay mình xây dựng tương lai”.

Trước những gì Midu chia sẻ, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ hết mình: “Mong manh nhưng rất mạnh mẽ là nàng Du” hay “Bỗng dưng yêu con người chị. Mặc kệ tất cả đi và sống cuộc đời của mình”...

hụ nữ sau khi chia tay mấy ai được như Midu, kiên cường sống tốt và có thái độ tích cực với hạnh phúc của người cũ. Đây thực sự là một cô gái có trái tim vàng và tầm nhìn rộng mở, rất xứng đáng để các chị em phụ nữ học hỏi và noi theo.

Nói đến đây, có người sẽ than vãn rằng: Vì sao một người đàn ông như Phan Thành vẫn hạnh phúc sau khi làm khổ một cô gái khác? Hay Phan Thành có xứng đáng có được hạnh phúc như hiện tại?... Nhưng tình yêu luôn có một ngôn ngữ rất riêng, nên xứng hay không xứng đáng, chỉ có người trong cuộc mới biết. Người đàn ông luôn lí trí và đủ dũng khí để từ bỏ cái cũ và tập trung hoàn toàn cho cái mới. Do đó, dư luận không nên dùng lời lẽ nặng nề với một người đã từng mang lại cảm giác an toàn cho Midu hay cho người vợ hiện tại trong tương lai. Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng cần được tôn trọng và chúc phúc, cho dù người đó đã từng như thế nào, với ai trong quá khứ.

Midu không bày tỏ cảm xúc tiêu cực sau khi chia tay mà luôn thể hiện thái độ tích cực trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Như vậy, khi hai người chia tay sẽ có 4 người hạnh phúc. Người hâm mộ tin chắc rằng, ở ngoài kia đang có một người đàn ông còn hoàn hảo hơn Phan Thành đang chờ đợi Midu. Cũng từ cô gái này, nhiều người đã học thêm về sự dứt khoát ra đi khi thấy bản thân không được trân trọng. Bởi vì hạnh phúc còn ở phía trước, nên hãy cứ tiến lên và để bóng tối lại phía sau.