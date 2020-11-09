Khi yêu, nếu đàn ông có 3 biểu hiện này phụ nữ thông minh hãy chia tay ngay, đừng tiếc!

Phụ nữ yêu 09/11/2020 22:22

Đây là 3 biểu hiện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại là chứng cứ tố cáo đàn ông thay lòng đổi dạ, chính xác đến đau lòng, nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bỏ qua.

Càng dây dưa với người đàn ông có 3 biểu hiện này phụ nữ khờ dại càng rước đau thương vào người, không có lấy một ngày yên ổn. Phụ nữ thông minh quyết chia tay ngay lập tức nên đã tự cứu vớt đời mình, mở rộng cửa đón hạnh phúc ập xuống đời. 

phu nu thong minh 1
Nếu người đàn ông bạn đang yêu có biểu hiện này, phụ nữ thông minh đừng dại dây dưa kẻo thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

1. Chàng tìm cách trốn tránh bạn

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn ở bên người phụ nữ của mình càng nhiều càng tốt. Chàng vui vẻ và vô cùng phấn khởi khi nghe bạn thông báo rằng “tối nay em không bận, mình đi ăn tối anh nhé”. Bởi lẽ, chỉ cần được ở bên bạn thì dù là vài phút hay vài tiếng cũng khiến anh ấy hạnh phúc. Tất nhiên, chàng cũng sẽ rất tự hào mà giới thiệu với mọi người rằng “đây là người yêu của tôi”

Ngược lại, khi đàn ông thay lòng đổi dạ, họ luôn cảm thấy bạn phiền phức, lắm lời. Chẳng những viện cớ để không phải gặp nhau, anh ta còn cảm thấy xấu hổ khi đi cùng bạn chốn đông người. Đang nắm tay nhau bỗng gỡ tay bạn ra khi bắt gặp người quen thì rõ ràng anh ta đang xem thường bạn, thấy bạn không xứng với họ.

Nếu người đàn ông bạn đang yêu có biểu hiện này, phụ nữ thông minh đừng dại dây dưa kẻo thiệt thân. Bởi lẽ, một khi đàn ông đã “đứng núi này trông núi nọ” thì dù bạn có dành nửa đời còn lại cũng chẳng thể cảm hóa, càng không thể khiến anh ta tôn trọng bạn. 

phu nu thong minh 2
Chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

2. Luôn bận rộn, không có thời gian dành cho bạn

Ai cũng biết với đàn ông sự nghiệp quan trọng như thế nào. Chàng có thể dành cả ngày cho công việc, sẵn sàng làm thêm giờ để đạt được hiệu quả công việc cao nhất, để sớm thành công và thăng tiến chốn công sở.

Tuy nhiên, chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Dù bận đến mấy, mệt mỏi đến đâu đàn ông yêu chân thành sẽ luôn chắt chiu thời gian để có thể bên bạn mỗi khi bạn cần.

Ngược lại, nếu chàng viện đủ lý do để không xuất hiện khi bạn cần, không giúp đỡ khi bạn khó khăn chứng tỏ anh ta đã bước một chân ra khỏi chuyện tình này. Là phụ nữ, bạn cần có đủ sự tinh tế để tự nhận ra. 

phu nu thong minh 3
Nếu đàn ông vô tâm đến mức chẳng thèm an ủi động viên khi bạn có chuyện buồn thì đấy chính là lúc phụ nữ bản lĩnh nên buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

3. Vô tâm với cảm xúc của bạn

Khi yêu, đàn ông rất sợ làm người phụ nữ của mình buồn phiền, thương tổn. Bởi lẽ, khiến bạn hạnh phúc, vui vẻ mới là mục tiêu chàng đặt ra khi cả hai cùng song hành. Quan tâm việc bạn thích ăn gì, có thói quen sinh hoạt ra sao, yêu thích thể loại phim nào hay điều gì khiến bạn chán ghét chính là cách đàn ông tử tế yêu.

Chàng làm thế để hiểu thật rõ về người phụ nữ của mình, để bạn luôn thấy ấm áp trong tình yêu thay vì cô đơn, chông chênh.

Thế nên, nếu chàng làm ngơ trước cảm xúc của bạn, vô tâm đến mức chẳng thèm an ủi động viên khi bạn có chuyện buồn thì đấy chính là lúc phụ nữ bản lĩnh nên buông bỏ.

Đừng dại lụy tình gã đàn ông đã thay lòng, cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần chân thành thì có thể thay đổi đối phương. Bởi càng dây dưa, càng bi lụy bạn sẽ càng trở nên rẻ tiền, đáng khinh trong mắt họ.

5 cách ĐÁNH GHEN của phụ nữ thông minh khiến chồng vừa sợ hãi vừa cắn rứt cả đời

5 cách ĐÁNH GHEN của phụ nữ thông minh khiến chồng vừa sợ hãi vừa cắn rứt cả đời

Nếu phụ nữ dại khờ vội vàng tung hê chuyện chồng lang chạ với đàn bà khác sau lưng mình thì phụ nữ thông minh chỉ cần đánh ghen thế này đã khiến chồng “quỳ gối xin tha”, không dám tái phạm.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ bản lĩnh phụ nữ khí chất

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 43 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này