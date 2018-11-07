Gửi kẻ thứ ba: Hãy tỉnh ngộ đi, nếu đã ngoại tình thì đấy không phải là đàn ông tốt

Phụ nữ yêu 07/11/2018 15:37

Khi ái ân với người tình đàn ông bội bạc có thể thề non hẹn biển, thế nhưng lúc bước chân xuống giường họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ để chạy theo kẻ thứ ba.

Khi ngoại tình đàn ông nghĩ đến chiếc giường, đàn bà mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nếu đàn ông có vợ chỉ xem nhân tình là lựa chọn thứ hai, là nơi để “đổi gió” và thỏa mãn dục vọng thì đàn bà chấp nhận làm kẻ thứ ba lại tưởng rằng mình hấp dẫn, quyến rũ hơn vợ của đối phương. Tất nhiên, họ cũng ảo tưởng rằng vì yêu mình nên anh ấy mới phản bội vợ con.

Gửi kẻ thứ ba: Hãy tỉnh ngộ đi, nếu đã ngoại tình thì đấy không phải là đàn ông tốt - Ảnh 1
Đàn ông có vợ chỉ xem nhân tình là lựa chọn thứ hai, là nơi để “đổi gió” và thỏa mãn dục vọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà gian díu với chồng người cứ chờ mong ngày người mình yêu ly hôn với vợ để đến với họ mà không hiểu rằng điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Vợ là gia đình, nhân tình chỉ là người dưng nước lã

Vợ là người được mẹ cha mang sính lễ sang thưa chuyện, cưới hỏi đàng hoàng. Là người cùng đạt bút vào giấy đăng ký kết hôn, cùng sở hữu tài sản sau hôn nhân, được pháp luật và xã hội công nhận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Thế nên, nếu đàn ông có thể tin tưởng vợ mà đưa hết tiền lương cho cô ấy thì với nhân tình họ sẽ không như thế.

Chính vì đã gắn bó bền chặt, đã hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc nên với đàn ông vợ chính là gia đình, người thân của mình. Họ có thể ăn vụng bên ngoài, có thể vì hám của lạ mà bội bạc nhưng sau khi “chán cơm thèm phở” đàn ông mới ngộ ra rằng, cơm ăn mãi cũng được nhưng phở ăn mãi sẽ ngán.

Gửi kẻ thứ ba: Hãy tỉnh ngộ đi, nếu đã ngoại tình thì đấy không phải là đàn ông tốt - Ảnh 2
Chẳng người cha nào muốn thấy con cái mình phải tổn thương chỉ vì sai lầm của người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sợ làm con cái tổn thương

Nhân tình cớ ngỡ biết chồng ngoại tình đàn bà sẽ van nài, lấy con làm lá chắn để không bị bỏ rơi. Thế nhưng, thực tế đã luôn chứng minh điều ngược lại. Có gan “mèo mả gà đồng” nhưng đàn ông rất sợ chuyện xấu của mình bị con cái biết. Khi ấy, họ mất mặt, xấu hổ và không còn uy nghiêm của người làm cha.

Hơn cả, chẳng người cha nào muốn thấy con cái mình phải tổn thương chỉ vì sai lầm của người lớn. Họ sợ con lớn lên sẽ mặc cảm, tự ti với bạn bè của chúng và thù ghét mình.

Gửi kẻ thứ ba: Hãy tỉnh ngộ đi, nếu đã ngoại tình thì đấy không phải là đàn ông tốt - Ảnh 3
Chính vì tham lam, vì muốn đổi vị, muốn tìm cảm giác phiêu lưu nên đàn ông mới nuôi bồ nhí bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn còn yêu vợ

Tình nghĩa phu thê người ngoài chẳng thể nào đong đếm được. Có thể ngày đầu, người ta cưới nhau chỉ vỉ yêu, nhưng quá trình chung sống, cùng vượt qua chông chênh khốn khó vẫn cận kề làm đàn ông càng trân trọng, biết ơn bạn đời nhiều hơn.

Dẫu biết mình sai khi thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ nhưng thực chất trong thâm tâm đàn ông vẫn yêu thương người vợ đầu ấp tay gối rất nhiều. Chính vì tham lam, vì muốn đổi vị, muốn tìm cảm giác phiêu lưu nên đàn ông mới nuôi bồ nhí bên ngoài.

Khi bị vợ phát hiện, khi đứng trước sự lựa chọn giữa vợ và bồ chắc chắn đàn ông sẽ gạt phăng nhân tình ra khỏi đời mình để trở về bên vợ con, bên mái ấm an yên, thứ mà nhân tình không thể so bì được. Đến đây thì bạn đã có thể thấy, đàn ông ngoại tình chưa bao giờ là đàn ông tốt, càng không xứng đáng để đàn bà phải tranh đoạt.

4 cái HƠN khiến nhân tình dù xấu và thua kém vợ mọi mặt vẫn khiến đàn ông say mê

4 cái HƠN khiến nhân tình dù xấu và thua kém vợ mọi mặt vẫn khiến đàn ông say mê

Dù xấu và thua kém mọi mặt nhưng đây là 4 cái HƠN của nhân tình so với vợ khiến đàn ông ngoại tình yêu đến cuồng say, quên cả gia đình.

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