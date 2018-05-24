4 cái HƠN khiến nhân tình dù xấu và thua kém vợ mọi mặt vẫn khiến đàn ông say mê

Khi biết chồng ngoại tình , phụ nữ nào cũng có suy nghĩ rằng “nhân tình có gì hơn mình mà có thể khiến chồng thay lòng đổi dạ”. Tất nhiên, khi biết nhân tình thua kém mình về nhan sắc, về mọi mặt người vợ nào cũng sốc. Họ sốc là bởi, những tưởng đàn ông sẽ tìm đến những cô nàng có những thứ vợ mình không có hoặc vợ mình không bằng.

Nếu vẫn không thể hiểu nổi vì sao chồng lại đi ngoại tình với người xấu và thua kém mình mọi mặt thì đây chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho bạn.

Thế nhưng phụ nữ ơi, nhân tình có thể không xinh đẹp bằng bạn, càng không thông minh hay khôn khéo bằng nhưng cô ấy lại có 4 cái hơn sau khiến chồng bạn say mê như điếu đổ.

Người ta vẫn có câu “không có người đàn ông chung thủy, chỉ có người đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình”, vậy nên nếu gặp một người phụ nữ sẵn sàng lên giường dù biết mình đã có vợ chẳng đàn ông nào lại từ chối.

Và đàn ông, khi đã quá quen với cơ thể của vợ, quá quen với những cử chỉ ái ân luôn mong được trải nghiệm “chuyện ấy” với đàn bà khác để tìm niềm vui của sự mới mẻ.

Nhân tình đến với đàn ông nào ràng buộc trách nhiệm, càng không chung sống bên nhau mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình không lắm lời

Trong quá trình chung sống, vợ chồng dù hợp nhau đến mấy cũng có những lúc cự cãi, mâu thuẫn mà lời qua tiếng lại. Thế nhưng, chung quy lại những giận hờn ấy chính là cách để vợ chồng càng thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương nhau nhiều hơn. Vợ lắm lời với chồng là vì cô ấy lo cho chồng, muốn chồng tốt hơn mỗi ngày, muốn gia đình ấm êm hạnh phúc. Thế nhưng, đàn ông lại xem đó là điều phiền toái mà khó chịu.

Nhân tình đến với đàn ông nào ràng buộc trách nhiệm, càng không chung sống bên nhau mỗi ngày. Họ chỉ gặp nhau khi có cơ hội, lên giường khi muốn nên chỉ nói những lời ngọt ngào âu yếm khiến đàn ông say lòng.

Nhân tình háu thắng tán tỉnh đàn ông có vợ

Đàn bà đẹp thôi chưa đủ, sự duyên dáng, khôn ngoan và đôi khi chỉ là nụ cười duyên cũng đủ sức đốn tim mọi đàn ông. Một khi muốn chen chân vào gia đình người khác, đàn bà có thừa sự háu thắng và tinh tế để biết đàn ông nào cũng muốn được vuốt ve cái tôi, muốn được tán thưởng và xem trọng. Họ chỉ cần cho đàn ông thứ họ muốn thì sẽ có được cả thể xác lẫn tâm hồn của bất cứ đàn ông nào.

Máu chinh phục trong đàn ông không bao giờ tắt chỉ vì họ có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình khiến đàn ông muốn chinh phục

Đàn ông là giống loài chỉ muốn thêm không muốn bớt, chỉ muốn cơi nới chứ không muốn đập đổ. Vậy nên, dù đã có vợ con nhưng ham muốn được phiêu lưu tình ái, tán tỉnh một người đàn bà thú vị khác ngoài vợ khiến họ luôn hứng khởi.

Nếu gặp được người phụ nữ khiến mình thích thú bởi sự cá tính, mới mẻ và hấp dẫn những người đàn ông có vợ sẵn sàng lừa dối vợ con để đeo đuổi. Và các cô vợ ơi, dù bạn có giữ chồng chặt đến mấy thì khi đàn ông đã muốn thay lòng bạn sẽ không thể giữ chân được anh ta cả đời đâu.