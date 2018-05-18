Đàn ông có gan ngoại tình nhưng lại lần lượt trút bỏ trách nhiệm lên nhân tình, lên vợ và lên cả hoàn cảnh.

Những người chồng có thể tìm đến đàn bà khác để thỏa mãn gối chăn, để tìm thấy cảm giác mới lạ và được bay bổng với những cung bậc cảm xúc phiêu diêu làm họ hứng khởi. Tuy nhiên, đàn ông có thể “liều mạng” lang chạ với đàn bà khác nhưng lại rất sợ hãi điều này. Đàn ông có thể liều mạng lên giường với đàn bà khác nhưng lại rất sợ phải đối diện với tội lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet 1. Sợ đối diện với tội lỗi của mình

Khi bị phát hiện việc ngoại tình, đàn ông có thể đưa ra trăm nghìn lý do để bao biện cho sai trái của mình. Họ có thể oang oang bảo rằng “do vợ không biết cách giữ gìn nhan sắc nên chồng chán”, “do vợ không tâm lý, chỉ mãi mắng nhiếc chồng”, “do vợ như khúc gỗ trên giường” hay “do cô ấy dụ dỗ anh”… nhưng chung quy lại đàn ông cố gắng bao biện, giải thích không phải vì họ không biết mình sai mà bởi họ sợ phải đối diện với tội lỗi mình gây ra. Họ chối quanh với mong muốn giảm bớt sự mặc cảm, sự ray rứt và cả sự xấu hổ trước người bạn đời của mình.

Không chỉ sợ mình bị mất mặt, đàn ông cũng lo sợ vợ khiến nhân tình của họ thương tổn - Ảnh minh họa: Internet 2. Sợ vợ biết tường tận về nhân tình Dù bị vợ “bắt tận tay, day tận mặt” khi đang ân ái với nhân tình trên giường thì đàn ông nào vẫn hùng hổ tuyên bố “đây là lần đầu tiên anh lừa dối em” trong khi đấy là lần thứ n họ lên giường với gái lạ. Khi bị bắt ghen, những người chồng luôn cố gắng giấu nhẹm mọi thông tin để tội của mình được giảm nhẹ. Nếu vợ biết tường tận về nhân tình, về hoàn cảnh cả hai biết nhau, về thời gian hai bên qua lại người chồng sẽ xấu hổ đến mức không nói được lời nào. 3. Sợ bị kiểm tra điện thoại Điện thoại không chỉ là nơi lưu trữ những tin nhắn, cuộc gọi mà còn là kho chứa các ứng dụng liên lạc trực tuyến khác. Ở đó, đàn ông tha hồ tán tỉnh, nói lời yêu thương hay sắp xếp lịch hẹn hò với nhân tình mà không phải mất quá nhiều công sức. Chính vì thế, khi bị vợ kiểm tra điện thoại họ sẽ thể hiện sức khó chịu và cho rằng mình không được tôn trọng để phản kháng nhằm che đậy những khuất tất. 4. Cáu gắt vô cớ, hay cằn nhằn Nếu yêu thương vợ chân thành, không làm điều gì có lỗi đàn ông sẽ cảm thấy thích thú, vui vẻ khi vợ ghen tuông. Chàng thừa hiểu rằng, vợ ghen bởi cô ấy yêu mình, sợ mất mình. Ngược lại, nếu chàng thể hiện sự quá khích, cáu gắt thái quá và giận hờn vô cớ chứng tỏ anh ấy đang “có tật giật mình”, sợ bị vợ nói trúng tâm can.

5 điều ở người yêu cũ khiến đàn ông dù ‘có chết’ cũng không quên Dù đã có vợ đẹp con ngoan thì mọi đàn ông đều không thể quên quá khứ đã có với người yêu cũ, nhất là 5 điều này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-dam-lieu-mang-cap-bo-nhung-khi-ngoai-tinh-moi-dan-ong-deu-so-dieu-nay-283156.html