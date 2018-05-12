3 nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được chẳng mấy chốc mà giàu

Tâm linh - Tử vi 12/05/2018 21:03

Nhờ phúc phần của những nàng giáp này chồng họ sẽ phát tài phát lộc, làm ăn khấm khá, đổi đời ngoạn mục.

Vợ tuổi này chính là phúc lộc trời cho, chồng may mắn cưới được sẽ giúp vận mệnh thêm thịnh vượng, muốn làm gì cũng thành công, suôn sẻ.

3 nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được chẳng mấy chốc mà giàu - Ảnh 1
Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì với chồng Tý vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng, dốc lòng vì gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tý

Tý là con giáp chăm chỉ, thông minh và có nỗ lực không ngừng trong công việc, sự nghiệp. Mỗi khó khăn, vấp ngã sẽ giúp Tý càng trưởng thành và thu nạp cho mình thật nhiều kinh nghiệm bổ ích. Chính những kinh nghiệm xương máu ấy là bàn đạp giúp Tý nhanh chóng trở thành đại gia khi còn khá trẻ.

Đã thành công, giàu có từ khi chưa lấy chồng nên sau khi kết hôn phụ nữ tuổi này hoàn toàn độc lập tài chính, không lệ thuộc chồng, nhờ thế hôn nhân càng thú vị, văn minh. Dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì với chồng Tý vẫn luôn là người phụ nữ dịu dàng, dốc lòng vì gia đình nên các chàng có thể mừng thầm vì đã chinh phục được người vợ tuyệt vời như thế.

3 nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được chẳng mấy chốc mà giàu - Ảnh 2
Tuất hãy cứ sống tử tế rồi may mắn sẽ mỉm cười cả đời, mang lại cho họ cuộc sống sang giàu, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất sống chân thành, khoan dung và không bao giờ chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Dù người khác có “chơi xấu” hay hãm hại mình ngày hôm nay nhưng nếu hôm sau đối phương nhận sai và cầu mong sự tha thứ Tuất sẽ không cần suy nghĩ mà bỏ qua mọi chuyện ngay.

Nhờ đức tính này mà Tuất có được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tích được rất nhiều phúc đức. Những người được Tuất khoan dung sẽ là quý nhân sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi con giáp này vướng phải chuyện khúc mắc tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt. Vậy nên, Tuất hãy cứ sống tử tế rồi may mắn sẽ mỉm cười cả đời, mang lại cho họ cuộc sống sang giàu, sung túc.

3 nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được chẳng mấy chốc mà giàu - Ảnh 3
Mão luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho những người đàn ông có chí cầu tiến, thật thà và biết kính trên nhường dưới - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mão

Nàng Mão thường là người có thái độ hòa nhã, biết cách giao tiếp và khôn khéo trong cư xử. Những người xung quanh đều được họ dùng tấm chân tình để đối đãi, không phân biệt sang hèn. Vậy nên, con giáp này được rất nhiều đàn ông theo đuổi, say mê.

Đào hoa là thế nhưng Mão không bao giờ hống hách hay dựa vào túi tiền để lựa chọn bạn đời. Ngược lại, nàng giáp này luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho những người đàn ông có chí cầu tiến, thật thà và biết kính trên nhường dưới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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