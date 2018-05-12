Những điều đàn ông cực ghét ở phụ nữ, chị em hãy đọc thuộc lòng

Phụ nữ yêu 12/05/2018 21:16

Dù yêu đến mấy đàn ông cũng cảm thấy chán ngấy những điều này ở phụ nữ, chị em hãy đọc thật kỹ để tránh phạm phải.

Phụ nữ làm những điều này sẽ khiến đàn ông ghét cay ghét đắng, chẳng còn thiết tha gì với bạn nữa.

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Việc quá ghen tuông, thích kiểm soát khiến phụ nữ mất điểm hoàn toàn trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng ghen

Phụ nữ thường biện minh rằng vì yêu, vì sợ mất người yêu nên họ mới ghen tuông. Và tất nhiên, đàn ông dù tỏ vẻ khó chịu nhưng thực ra trong lòng chàng lại mừng thầm vì biết rằng mình quan trọng trong cuộc đời đối phương.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng bao giờ ghen tuông vô cớ, cũng đừng biến mình thành kẻ cuồng ghen, kiểm soát chàng từng li từng tí. Sự quá khích của bạn sẽ khiến chàng cảm thấy xấu hổ, chán ngán mà rời xa.

Trang điểm quá đậm

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, có thân hình nóng bỏng nhưng chàng lại không thích vợ mình trang điểm quá đậm hoặc mặc đồ hở hang. Bản tính thích chiếm hữu khiến đàn ông muốn người phụ nữ mình yêu phải là duy nhất, phải là của riêng mình, không đàn ông nào khác được tăm tia, nhòm ngó. Và sau cùng, đàn ông luôn tôn thờ nét đẹp mộc mạc, tự nhiên nơi người phụ nữ mình yêu thương.

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Nước hoa có thể là hương vị rất riêng trên cơ thể bạn nếu nó không bị lạm dụng quá đà- Ảnh minh họa: Internet

Xịt quá nhiều nước hoa

Nước hoa chính là nét riêng, thể hiện cá tính và sự tinh tế trong cốt cách, con người bạn.Việc khiến bản thân trở thành chai nước hoa di động với mùi hương nồng nặc sẽ khiến chàng thấy bạn thật lố bịch.

Nói xấu người khác

Con người chẳng ai hoàn hảo, ai cũng có  ưu và nhược điểm. Tuy nhiên, việc phụ nữ luôn nhìn về những điều tích cực, luôn đánh giá người khác nhiều chiều sẽ khiến đàn ông rất nể trọng. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên đưa chuyện, nói xấu người khác sẽ vô tình bộc lộ bạn là người ích kỷ, chưa chính chắn trong suy nghĩ.

Những điều đàn ông cực ghét ở phụ nữ, chị em hãy đọc thuộc lòng - Ảnh 3
Việc áp đặt phong cách ăn mặc lên đàn ông là sai lầm phụ nữ chớ phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

Bắt chàng mặc theo ý mình

Dẫu biết đàn ông khi đến môi trường công sở cần phải lịch sự trong quần tây, áo sơ mi nhưng ngoài môi trường công sở họ lại có những ý thích riêng về trang phục. Phụ nữ có thể thích đàn ông ăn mặc bảnh bao mỗi khi hẹn hò với mình nhưng đàn ông lại muốn mặc quần áo thoải mái. Việc  bắt anh ấy phải mặc theo ý mình chính là sai lầm nghiêm trọng khiến bạn trở nên phiền toái, lắm điều trong mắt chàng đấy.

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