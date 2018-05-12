Phát hiện vợ ngoại tình , phản bội hôn nhân khiến đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy cũng đớn đau khôn nguôi. Thế nhưng, đây cũng là lúc người chồng phải thật tỉnh táo để có được quyết định chính chắn nhất.

Điều đầu tiên đàn ông cần làm là giữ cho mình thật bình tĩnh. Không nôn nao muốn biết người đàn ông dan díu với vợ là ai, cũng không nguyền rủa chửi bới hay mạt sát vợ, bạn chỉ cần xốc lại tinh thần để đủ minh mẫn đánh giá vấn đề một cách khách quan, đa chiều nhất.

Rất nhiều đàn ông khi biết vợ ngoại tình đã không chịu được cảm giác bị lừa dối, bị “cắm sừng” mà vung tay đánh vợ tàn nhẫn. Họ giận quá mất khôn mà quên mất rằng, đã là đàn ông thì không bao giờ được dùng nắm đấm để nói chuyện với phụ nữ, nhất là khi người phụ nữ ấy là vợ mình.

Chỉ khi biết được lý do chính xác khiến vợ bội lừa đàn ông mới có thể đưa ra quyết định sau cùng - Ảnh minh họa: Internet

Biết chính xác lí do vì sao vợ ngoại tình

Đừng chỉ dùng suy nghĩ một chiều của mình để suy đoán lí do vì sao vợ ngoại tình. Đàn ông khôn ngoan sẽ ngồi lại với vợ để trò chuyện thẳng thắn với nhau về những khúc mắc, những sai lầm hay những trục trặc trong hôn nhân của cả hai.

Chỉ khi biết được lí do vì sao vợ ngoại tình bạn mới có thể đưa ra quyết định sau cùng. Thứ tha hay buông bỏ, cho vợ cơ hội làm lại từ đầu hay chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh là những điều bạn cần cẩn trọng cân nhắc thiệt hơn.

Chồng hãy giải quyết mọi xung đột, khúc mắc trước khi quyết định thứ tha cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Giải quyết triệt để mọi chuyện

Trong một cuộc hôn nhân, ngoài tình yêu thì sự chung thủy được xem là yếu tố tiên quyết tạo nên một gia đình hạnh phúc. Khi niềm tin bị đánh cắp, một trong hai người bị một nửa bội lừa thì vết thương kia sẽ mãi khắc sâu trong tiềm thức của cả hai.

Nếu đã nhận thấy những điều chưa hoàn thiện nơi nhau, đã thẳng thắn nhìn vào thực tế, vào những đớn đau cả hai đã phải chịu đựng và cho nhau cơ hội hàn gắn thì bạn hãy nỗ lực thật nhiều để không phải nuối tiếc bất cứ điều gì. Hãy để sau này, dù không còn bên nhau thì bạn vẫn có thể nhẹ lòng khi gặp lại người xưa, lòng không oán hận, căm thù.

Giữ kín mọi chuyện

Cũng như đàn ông, đàn bà cũng có lòng tự tôn, cũng có sĩ diện và sợ bị mất mặt trước người khác. Họ rất sợ việc mình ngoại tình bị người khác biết, bị thiên hạ chỉ trỏ, miệt thị, cha mẹ họ vì thế mà bị vạ lây mang tiếng.

Một người đàn ông tử tế hãy chia tay một cách văn minh, hãy giấu kín nguyên nhân thực sự dẫn đến hôn nhân đổ vỡ để giữ lại lòng tự tôn cho người phụ nữ từng đầu ấp tay gối.