Là phụ nữ, xinh đẹp, thông minh là lợi thế giúp hôn nhân của bạn thêm hạnh phúc, bền chặt. Thế nhưng, đàn ông không chỉ cần như thế, họ cần một người vợ thấu hiểu, cảm thông và biết sẻ chia với mình mọi điều. Vậy nên, nếu ỷ lại vào những lợi thế mình đang có mà hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm này thì đàn bà đừng trách vì sao chồng thay lòng đổi dạ.

Vậy nên, phụ nữ muốn hạnh phúc hãy biết cách “tốt khoe xấu che”, những điều không hay, không phải, vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau thay vì làm to chuyện giữa chốn đông người.

Đàn ông luôn xem sĩ diện và lòng tự tôn là thứ quan trọng nhất với mình. Việc bị vợ “phanh phui” những sai lầm hay kể xấu mình trước mặt người khác khiến đàn ông cảm thấy mất mặt, không được tôn trọng. Chưa kể, hành động này còn vô tình tố cáo bạn là người không tinh tế, không biết giữ thể diện cho chồng.

Càng tỏ ra 'bề trên' với chồng bạn càng khiến anh ấy muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

2. “Lên mặt” với chồng

Đàn bà có thể giỏi kiếm tiền, làm ông này bà nọ, quản lý hàng trăm nhân viên thì khi về nhà vẫn nên là cô vợ bé nhỏ nép vào vai chồng mà tựa nương. Đừng nghĩ mình kiếm ra tiền, mình không phụ thuộc kinh tế, mình độc lập mà xem thường chồng.

Những người chồng bị vợ “lên mặt” sẽ cảm thấy bất an, kém cỏi và bị đe dọa vị trí trụ cột gia đình. Lúc này, họ sẽ có mong muốn tìm đến một người phụ nữ tôn trọng, thần tượng mình để được chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

Sai khiến chồng là điều phụ nữ chớ dại phạm phải kẻo đẩy hôn nhân đến vực thẳm - Ảnh minh họa: Internet

3. Thích sai khiến chồng

Nếu bạn muốn kéo chồng vào bếp, muốn anh ấy làm việc nhà với mình thì hãy dùng “chiến thuật tâm lý” để chàng dần tự nguyện chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình. Đừng lớn tiếng than phiền hay sai bảo chồng với giọng bề trên như “anh nhặt rau đi”, “anh không lau nhà giúp em được à”, “nhà bẩn rồi đấy, anh quét đi chứ”…sẽ khiến đàn ông cảm thấy tổn thương. Nếu không bỏ ngay thói quen xấu này chắc chắn một ngày không xa tình cảm của vợ chồng bạn sẽ nhạt như nước ốc, ly hôn là chuyện sớm muộn.

Nước mắt có thể khiến đàn ông mềm lòng lần một, lần hai nhưng lần thứ ba chàng đã phát ngấy rồi - Ảnh minh họa: Internet

4. Dùng nước mắt để giải quyết xung đột

Phụ nữ có thừa thông minh để biết nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của mình. Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, chỉ cần nhìn thấy vợ nước mắt ngân ngấn đàn ông nào cũng mềm nhũn người mà vỗ về an ủi, mà xin lỗi rối rít.

Thế nhưng phụ nữ ơi, nếu bạn quá lạm dụng nước mắt lâu dần nó sẽ phản tác dụng, sẽ khiến chồng cảm thấy thiếu công bằng và mệt mỏi vì cứ phải nhún nhường trước những đòi hỏi vô cớ từ vợ.