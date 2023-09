2. Những ký ức đẹp

Khi một tình yêu tan vỡ có rất nhiều nguyên nhân, có thể do cả hai không còn hòa hợp, do những bất đồng không hồi kết hay do cả hai không còn yêu nhau nữa. Dù lý do là gì thì trước khi chia tay chắc chắn đàn ông đã có rất nhiều ký ức đẹp với người phụ nữ họ đã từng yêu.

Những cái nắm tay, những chiếc hôn vội vàng hay vòng tay ôm siết sẽ được đàn ông cẩn thận cất gọn trong ngăn nhỏ của trái tim. Để rồi, những lúc ngẫm về thanh xuân của mình đàn ông sẽ nhoẻn miệng cười về khoảng trời tươi đẹp ấy.

Những sở thích chung, những ký ức ngọt ngào là điều dù có 'đánh chết' đàn ông cũng không quên - Ảnh minh họa: Internet

3. Những sở thích chung

Thông thường những người yêu nhau thường có những điểm chung nhất định trong tính cách, lối sống và cách cư xử. Nhờ thế, những khác biệt sẽ được dung hòa, những sai lầm sẽ được xí xóa nhường chỗ cho những điều ngọt ngào cả hai dành cho nhau.

Khi tình yêu ấy đã lùi vào quá khứ, đàn ông có thể quên đi hình hài, vóc dáng của người yêu nhưng những sở thích chung đã có cùng nhau sẽ in sâu trong tiềm thức của họ.

4. Những điều học được từ người cũ

Yêu cũng là một dạng kinh nghiệm, nếu có càng nhiều kinh nghiệm bạn sẽ càng biết cách yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn. Mỗi người phụ nữ đi qua đời người đàn ông sẽ dạy cho họ những bài học về tình yêu, để họ có thể tránh phạm phải những sai lầm khiến phụ nữ tổn thương, buồn lòng.

Dù đã có vợ có con, đàn ông vẫn nhớ như in những bài học người cũ đã dạy cho mình. Nghe có vẻ đau lòng nhưng những người vợ hãy cảm ơn người cũ vì điều đó thay vì cảm thấy khó chịu.

Những đớn đau người xưa gây ra sẽ khiến đàn ông tổn thương cả đời - Ảnh minh họa: Internet

5. Những tổn thương trong quá khứ

Nếu chia tay là quyết định của cả hai người, khi đàn ông lẫn phụ nữ cảm thấy không còn yêu nhau nữa, cho nhau cuộc sống mới dễ chịu, thoải mái hơn thì chẳng có gì đáng buồn cả. Thế nhưng, nếu bị người yêu “đá”, hoặc bị nàng “cắm sừng” thì nỗi đau ấy sẽ bám lấy người đàn ông cả đời.