5 điều ở người yêu cũ khiến đàn ông dù ‘có chết’ cũng không quên

Phụ nữ yêu 11/05/2018 16:40

Dù đã có vợ đẹp con ngoan thì mọi đàn ông đều không thể quên quá khứ đã có với người yêu cũ, nhất là 5 điều này.

Đàn ông có thể lạnh lùng, vô tâm ở vẻ ngoài nhưng thực chất họ lại là người rất nặng tình. Dù hiện tại đã có vợ con, đã hạnh phúc an nhiên nhưng những ký ức về người yêu cũ sau vẫn ở mãi trong trái tim họ.

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Rất nhiều đàn ông đã ngầm so sánh cảm giác khi ân ái với vợ và người yêu cũ mà bạn không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

 1. Cảm giác khi “lên giường” với người yêu cũ

Đàn ông có thể xem những hạnh phúc hân hoan khi ân ái với người yêu cũ là những kỷ niệm đẹp của một thời trai tráng, là những vụng dại ngây ngô, là những cái lần-đầu-tiên mà mãi sau này cũng không có lại được. Đặc biệt, những cảm xúc ấy sẽ càng trỗi dậy mạnh mẽ khi đàn ông gặp lại người yêu cũ.

Vậy nên, không ngoa khi người xưa vẫn nói “tình cũ không rủ cũng đến”, mọi người vợ dù tin tưởng chồng đến mấy cũng phải đề cao cảnh giác nếu anh ấy vẫn còn liên lạc với “người xưa” kẻo bị “cắm sừng” lúc nào không hay.

2. Những ký ức đẹp

Khi một tình yêu tan vỡ có rất nhiều nguyên nhân, có thể do cả hai không còn hòa hợp, do những bất đồng không hồi kết hay do cả hai không còn yêu nhau nữa. Dù lý do là gì thì trước khi chia tay chắc chắn đàn ông đã có rất nhiều ký ức đẹp với người phụ nữ họ đã từng yêu.

Những cái nắm tay, những chiếc hôn vội vàng hay vòng tay ôm siết sẽ được đàn ông cẩn thận cất gọn trong ngăn nhỏ của trái tim. Để rồi, những lúc ngẫm về thanh xuân của mình đàn ông sẽ nhoẻn miệng cười về khoảng trời tươi đẹp ấy.

5 điều ở người yêu cũ khiến đàn ông dù ‘có chết’ cũng không quên - Ảnh 2
Những sở thích chung, những ký ức ngọt ngào là điều dù có 'đánh chết' đàn ông cũng không quên - Ảnh minh họa: Internet

3. Những sở thích chung

Thông thường những người yêu nhau thường có những điểm chung nhất định trong tính cách, lối sống và cách cư xử. Nhờ thế, những khác biệt sẽ được dung hòa, những sai lầm sẽ được xí xóa nhường chỗ cho những điều ngọt ngào cả hai dành cho nhau.

Khi tình yêu ấy đã lùi vào quá khứ, đàn ông có thể quên đi hình hài, vóc dáng của  người yêu nhưng những sở thích chung đã có cùng nhau sẽ in sâu trong tiềm thức của họ.

4. Những điều học được từ người cũ

Yêu cũng là một dạng kinh nghiệm, nếu có càng nhiều kinh nghiệm bạn sẽ càng biết cách yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn. Mỗi người phụ nữ đi qua đời người đàn ông sẽ dạy cho họ những bài học về tình yêu, để họ có thể tránh phạm phải những sai lầm khiến phụ nữ tổn thương, buồn lòng.

Dù đã có vợ có con, đàn ông vẫn nhớ như in những bài học người cũ đã dạy cho mình. Nghe có vẻ đau lòng nhưng những người vợ hãy cảm ơn người cũ vì điều đó thay vì cảm thấy khó chịu.

5 điều ở người yêu cũ khiến đàn ông dù ‘có chết’ cũng không quên - Ảnh 3
Những đớn đau người xưa gây ra sẽ khiến đàn ông tổn thương cả đời - Ảnh minh họa: Internet

5. Những tổn thương trong quá khứ

Nếu chia tay là quyết định của cả hai người, khi đàn ông lẫn phụ nữ cảm thấy không còn yêu nhau nữa, cho nhau cuộc sống mới dễ chịu, thoải mái hơn thì chẳng có gì đáng buồn cả. Thế nhưng, nếu bị người yêu “đá”, hoặc bị nàng “cắm sừng” thì nỗi đau ấy sẽ bám lấy người đàn ông cả đời.

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