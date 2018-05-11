Những lý do không ngờ khiến đàn ông chỉ muốn bỏ vợ ngay lập tức

Phụ nữ yêu 11/05/2018 16:19

Nếu nghĩ chỉ khi ngoại tình đàn ông mới bỏ vợ thì bạn đã nhầm, dưới đây mới là lý do khiến đàn ông dễ dàng buông bỏ gia đình nhất.

Đàn ông có thể cả thèm chóng chán, muốn lên giường với đàn bà khác vì hám của lạ nhưng chẳng đàn ông nào muốn bỏ vợ chỉ vì lý do ấy. Thực chất, những lý do khiến đàn ông muốn bỏ vợ sẽ khiến bạn ngạc nhiên vô cùng.

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Phụ nữ nếu khiến đàn ông cảm thấy không được trân trọng nghĩa là bạn sẽ bị chàng 'tiễn' khỏi trái tim mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn bỏ vợ khi cảm thấy không được tôn trọng

Quan niệm của người Á Đông luôn cho rằng đàn ông là trụ cột gia đình, là bờ vai để vợ tựa nương, là người chèo lái cuộc sống hôn nhân. Vậy nên, nếu vợ giỏi giang, thành đạt, kiếm được nhiều tiền hơn chồng và tỏ thái độ xem thường chồng thì đàn ông sẽ cảm thấy tự ái, tổn thương tột cùng.

Đàn ông có thể chấp nhận làm mọi điều cho người phụ nữ mình yêu, thế nhưng khi bị động chạm đến lòng tự tôn thì đồng nghĩa với việc mọi việc đã vượt ngưỡng chịu đựng của chàng.

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Hãy luôn tôn trọng bạn đời, nếu không bạn sẽ tự tay phá vỡ hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ quá quắt

Cái gì cũng có giới hạn của nó, đàn bà đừng thấy được chồng cưng yêu, chiều chuộng mà được đằng chân lân đằng đầu. Hãy hiểu rằng, đàn ông đã dẹp bỏ cái tôi cá nhận, đã nhún nhường bỏ qua những thiếu sót, đã nhận sai mỗi khi tranh cãi dù họ đúng là bởi anh ấy yêu bạn, anh ấy có nỗ lực để bảo vệ hôn nhân.

Nếu bạn không hiểu được điều ấy mà cứ mặc sức làm những việc quá đáng, vô lý với chồng thì việc “tức nước vỡ bờ” chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc ấy, đàn bà đừng hỏi vì sao mình không làm gì sai, chồng không ngoại tình mà hôn nhân vẫn đổ vỡ.

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Vợ dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy mà không biết cách cư xử cũng bị chồng bỏ như thường - Ảnh minh họa: Internet

Vợ không biết cách cư xử

Với đàn ông sĩ diện chính là thứ quan trọng nhất, là thứ họ có thể dùng tất cả để bảo vệ. Một người vợ khôn ngoan sẽ thừa hiểu điều đó, sẽ luôn giữ thể diện cho chồng, luôn khen ngợi chồng trước mặt người khác và có thể biến mình thành bạn bè thân thiết với bạn bè của chồng. Một người vợ khôn khéo sẽ khiến đàn ông nở mày nở mặt, hãnh diện khi khoe với mọi người về bạn đời của mình.

Thế nhưng, nếu vợ ăn nói cộc lốc, không biết kính trên nhường dưới, kể lể nói xấu chồng với thiên hạ thì đàn ông dù yêu đến mấy cũng tắt lửa lòng mà đòi ly hôn ngay.

Gối chăn lạnh nhạt

Chẳng người chồng nào đòi hỏi vợ mình phải nóng bỏng, gợi cảm hay hoang dại như vợ người ta trong chuyện gối chăn. Thực chất, mọi đàn ông đều mong muốn vợ hết lòng khi “yêu” để họ có thể cảm nhận được sự hòa hợp, gắn kết trong đời sống hôn nhân.

Nếu vợ quá thụ động, hay né tránh hoặc “chiều chồng” cho xong chuyện thì đừng hỏi vì sao đàn ông muốn lên giường với đàn bà khác mà bỏ rơi bạn.

Đàn bà đừng dại dột nghĩ rằng đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình hoặc hết yêu vợ

Đàn bà đừng dại dột nghĩ rằng đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình hoặc hết yêu vợ

Hãy dẹp ngay suy nghĩ đàn ông chỉ bỏ vợ khi họ ngoại tình. Bởi lẽ, dù có yêu vợ đến nhường nào chăng nữa thì đàn ông cũng sẽ đòi ly dị nếu vợ phạm phải những sai lầm này.

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