Tôi là vợ anh ấy, là con dâu được bố mẹ chồng hỏi cưới, còn cô thì không

Thay vì tát bôm bốp vào mặt kẻ thứ ba , một người vợ khôn ngoan chỉ cần dùng lời nói đã dư sức khiến cô ta đau tận tâm can, cả đời cũng không bao giờ dám chen chân vào gia đình người khác nữa.

Nhân tình của chồng, dù có xinh đẹp, khôn ngoan đến mấy cũng chỉ là hạng đàn bà lăng loàn. Biết đàn ông đã có vợ mà vẫn dan díu, biết đang có quan hệ bất chính với chồng người khác mà vẫn nghênh mặt hống hách, hãnh diện thì cô ta nào có liêm sỉ mà bạn phải nhiều lời.

Là một người vợ, khi phát hiện chồng mèo mả gà đồng với đàn bà khác ai cũng đau lòng, cũng khóc cạn nước mắt, cũng thấy đất trời như sụp đổ. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có quyền giải tỏa cảm xúc của mình, có quyền khóc lóc nhưng đừng bao giờ tìm đến nhân tình của chồng để đánh ghen làm gì cho bẩn tay.

Đứng ở vị trí một người vợ danh chính ngôn thuận, là người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận kết hôn, là người được cha mẹ chồng cưới hỏi đàng hoàng nên bạn phải đường đường chính chính đứng kế bên chồng. Và nhân tình, mãi mãi cũng chỉ đứng sau lưng, sống trong bóng tối mà thôi.

Yên tâm đi, kẻ thứ ba có thể cướp được chồng người khác cũng không thể có được lời chúc phúc của người đời - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng tôi ly hôn ít ra tôi giữ được lòng tự tôn, tài sản và con cái. Còn cô, sau khi bị bỏ rơi sẽ đánh mất tất cả

Chồng ngoại tình, vợ có thể dựa vào cách anh ấy hành xử với mình, cách anh ấy ăn năn hối cãi sau đấy rồi mới đưa ra quyết định thứ tha hay chấp nhận buông tay. Dẫu có ly hôn, có đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực thì ít ra người vợ luôn chủ động trong mọi quyết định liên quan đến đời mình. Quan trọng hơn cả, sau khi bỏ chồng bạn còn giữ được lòng tự tôn cho mình, là do bạn chủ động rời khỏi người chồng bội bạc, giải thoát mình khỏi những kẻ giả tạo.

Ngược lại, chấp nhận làm kiếp nhân tình đàn bà đã chấp nhận phó mặc đời mình cho gã đàn ông có vợ. Những gã đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, đang tâm phản bội vợ con để lên giường với nhân tình liệu có chịu ở yên bên bạn cả đời. Yên tâm đi, kẻ thứ ba có thể cướp được chồng người khác cũng không thể có được lời chúc phúc của người đời.

Kẻ thứ ba đừng vội vui vì đã thành công trong việc giật chồng người khác mà hãy nhớ rằng, rồi cũng có ngày cô phải khóc chính nỗi đau này - Ảnh minh họa: Internet

Lòng dạ đàn ông thay đổi khó lường, cô có dám chắc kẻ phản bội kia không chạy theo một người khác trẻ đẹp hơn mình không?

Đàn ông nào chẳng vì yêu mới cưới, chẳng phải cực khổ vô cùng mới có được cái gật đầu đồng ý trước khi nhẫn được lồng vào ngón tay áp út người phụ nữ mà họ gọi là vợ. Thế nhưng, cái gì mới mẻ cũng sẽ thành cũ kỹ, dù yêu vợ đến mấy thì đứng trước những người phụ nữ khác đàn ông nào cũng dễ dàng bị hấp dẫn, sa ngã và lún sâu vào con đường tội lỗi.

Bây giờ, anh ấy có thể vì nhân tình mà lừa dối vợ con thì chắc gì anh ấy không làm điều tương tự với người đến sau. Kẻ thứ ba đừng vội vui vì đã thành công trong việc giật chồng người khác mà hãy nhớ rằng, rồi cũng có ngày cô phải khóc chính nỗi đau này.