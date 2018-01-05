Đây là lí do phụ nữ ngực nhỏ có nhiều phúc khí hơn ngực to

Phụ nữ yêu 05/01/2018 06:30

Sau đây là những lí do chứng tỏ phụ nữ ngực nhỏ có cuộc sống sung sướng, may mắn hơn các cô nàng ngực to.

Đàn ông thích ngắm những cô nàng ngực to nhưng thường có xu hướng muốn cưới người phụ nữ ngực nhỏ. Có nhiều người nghĩ rằng phụ nữ ngực to rất giỏi trong chuyện giường chiếu, sẽ mang lại nhiều phúc khí cho gia đình. Còn phụ nữ ngực nhỏ rất kém trong chuyện ấy, dễ khiến chồng chán nản và gia đình không thịnh vượng. Nhưng thực tế không phải vậy, phụ nữ ngực nhỏ sở hữu nhiều điều mà các cô nàng ngực khủng ao ước.

Giảm nguy cơ ung thư vú

Theo nghiên cứu, những người có mô ngực dày, ít mỡ có tỷ lệ ung thư gấp hai lần người bình thường. Những người ngực nhỏ có cách phát hiện và phòng ngừa bệnh ung thư dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, núi đôi lớn gây sức ép lên các dây thần kinh khiến vùng cổ và đầu có cảm giác đau nhức.

Thoải mái hơn

Phụ nữ sở hữu bộ ngực lớn chịu áp lực phía trước, dây nịt ngực sẽ thắt chặt phần thịt lưng phía sau, tạo cảm giác đau rát, khó chịu. Không những thế, bạn còn gặp khó khăn khi di chuyển nhanh hoặc có hoạt động mạnh, đòi hỏi thể lực. Trong khi đó, người phụ nữ có ngực nhỏ sẽ vận động dễ dàng và thoải mái hơn. Thậm chí, họ còn có thể thả rông thoải mái trong một số trường hợp. Việc thả rông rất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đây là lí do phụ nữ ngực nhỏ có nhiều phúc khí hơn ngực to - Ảnh 1
Phụ nữ ngực nhỏ có phúc khí hơn phụ nữ ngực to - Ảnh minh họa: Internet

Đạt được khoái cảm nhanh

Theo nghiên cứu, những người phụ nữ có ngực to, chứa rất nhiều mô mỡ nên khó đạt cực khoái khi làm "chuyện ấy". Trong khi đó, người ngực nhỏ dễ đạt được khoái cảm ngay từ màn dạo đầu.

Ngủ ngon giấc

Sở hữu một bộ ngực quá to gây cảm giác khó thở, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Thậm chí đổi tư thế cũng khó lòng ngủ ngon. Những cô nàng ngực lép sẽ có nhiều tư thế ngủ thoải mái hơn. Do đó, đa số các cô nàng ngực lép thường rất tự tin và có tinh thần rất tốt.

Lợi ích khi sinh con

Trong thời kỳ mang thai, bộ ngực của phụ nữ thường phát triển lớn hơn bình thường. Với những cô nàng ngực khủng, điều này gây ra nhiều khó khăn, tạo cảm giác mệt mỏi, nặng nề trong khi di chuyển hay làm bất cứ điều gi. Sau khi sinh, vùng ngực sẽ chảy xệ, biến dạng khiến họ mất tự tin. Trong khi với những phụ nữ ngực nhỏ, việc mang thai và sinh con cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến “núi đôi” của họ. Hơn nữa, sau khi sinh, vòng 1 của họ sẽ trở nên căng tròn đầy, trông rất quyến rũ và gợi cảm. Việc cho con bú cũng vô cùng tiện lợi, bé dễ tiếp cận với ngực mẹ, không gây tình trạng nghẹt thở.

Giống siêu mẫu

Bạn có biết đa số siêu mẫu không sở hữu vòng 1 khủng? Đàn ông thường thích ngắm nhìn người ngực to nhưng lại thích cưới phụ nữ ngực nhỏ. Ngực lép giúp bạn dễ dàng diện những bộ cánh gợi cảm, tự tin khi di chuyển, luôn có tinh thần thoải mái. Điều này càng khiến phái mạnh bị cuốn hút hơn.

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