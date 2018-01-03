Là phụ nữ, không phải cứ mải miết mơ về những thỏi son, bộ cánh đắt tiền hay một tấm chồng hoàn hảo, có nhiều thứ bạn cũng phải biết và hiểu được để cả đời ấm êm, không phiền muộn. Sau đây là 8 chữ vàng phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm.

Vì vậy, bạn đừng nên mộng tưởng vào tình yêu của đàn ông. Ngoài miệng, họ có thể nói yêu bạn, nhưng càng về lâu về dài thứ tình cảm đó sẽ nhạt dần, và việc rời đi cũng là điều dễ hiểu. Phụ nữ đừng tự dày vò và bắt ép mình tin vào tình yêu bất diệt. Đối với đàn ông, khi hết yêu, họ sẽ tàn nhẫn xem tình cảm của bạn như một món hàng đã quá thời hạn sử dụng.

Đàn ông luôn hứa, còn phụ nữ luôn mù quáng tin. Tuy nhiên, bạn có thể tin nhưng hãy quên nó đi. Việc hứa hẹn như một thói quen của nhiều đàn ông. Họ luôn viện cớ bận rộn để biện minh cho những lần thất hứa của mình. Phụ nữ nên nhớ một điều, cuộc đời này không ai có thể yêu bạn mãi, cũng không ai có đủ kiên nhẫn dành thời gian thực hiện những lời hứa cho bạn.

Phụ

Cảm giác bị người khác phụ hay phụ người khác đều đau đớn như nhau cả. Người khác phụ bạn, bạn sẽ đau khổ. Phụ người khác, bạn sẽ day dứt. Đến cuối cùng, mọi khổ đau, tủi hờn đều nghiêng về phía bạn. Thay vì cứ mãi dùng dằng giữa phụ người, phụ mình thì bạn hãy cố gắng sống thật tốt, làm bất cứ thứ gì mình thích. Bởi phụ nữ sinh ra là để yêu thương, nếu không ai yêu, bạn cũng phải biết cách tự thương chính mình.

8 chữ vàng phụ nữ nên khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Say

Đàn ông thường nói anh ấy không quan trọng trinh tiết, chỉ cần cả hai yêu nhau. Nhưng đó chỉ là lời nói dối, không người nào đủ can đảm để đón nhận một người vợ không còn trong trắng. Sĩ diện của đàn ông vốn rất lớn, họ không bao giờ muốn dùng đồ thừa của người khác.

Đối với họ, trinh tiết của phụ nữ rất quan trọng. Phụ nữ đừng say đắm với những lời nói ngon ngọt của đàn ông mà khổ cả đời. Anh ấy có thể nói sẽ chấp nhận quá khứ của bạn, nhưng không đồng nghĩa với việc giữ bình yên và cùng bạn chịu trách nhiệm cho quá khứ đó. Đàn ông sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ cốt để thỏa mãn chính mình.

Đau

Có thể trong quá khứ bạn đã phải tổn thương rất nhiều. Nhưng khi đi qua những tháng năm thăng trầm, những vết thương đó sẽ bắt đầu khép miệng và lành lại. Không có vết thương nào không lành và không có nỗi đau nào kéo dài mãi. Phụ nữ luôn muốn được hy sinh và tận tụy với người mình yêu. Nhưng điều đó sẽ vô tình khiến cho người đàn ông có cảm giác dựa dẫm và ỷ lại.

Hy sinh bản thân để đổi lại hạnh phúc cho người khác là điều vô cùng ngu ngốc. Thử nghĩ đi, bạn có thật sự vui khi hạnh phúc của người khác lại đánh đổi trên nỗi đau của chính mình? Bởi vậy, đừng mù quáng hy sinh bất cứ điều gì cho người không xứng đáng.

Dục

Đàn ông có thể lên giường với những người đàn bà mình gặp. Vì vậy, bạn đừng trông mong quá nhiều về sự chung thủy cũng như tình yêu của đàn ông. Không người đàn ông nào không ham muốn của lạ bởi họ có bản tính chinh phục.

Mục tiêu cuối cùng của đàn ông khi yêu thương một ai đó chính là chiếc giường và những lần thỏa mãn xác thịt. Với họ, đàn bà chỉ là công cụ để đáp ứng nhu cầu của chính mình, không phải để yêu thương.

Sắc

“Anh không quan trọng vẻ bề ngoài, anh chỉ thích những cô nàng có tâm hồn đẹp”. Đó là câu nói dối muôn thuở mà đàn ông luôn dành cho phụ nữ. Họ có thể yêu một tâm hồn đẹp đó nhưng là tâm hồn của những cô gái đẹp. Có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, đa số đàn ông đều mê và nguyện chết vì cái đẹp.

Phụ nữ nên nhớ, không thông minh thì phải xinh đẹp, không xinh đẹp thì phải khôn ngoan. Nếu không có cả hai đừng mong hạnh phúc, người phụ nữ xấu sẽ không có quà.

Rỗng

Phụ nữ đừng tự ngụy biện rằng phải hy sinh, phải tận tụy. Những thứ đó không làm bạn tốt hơn đâu. Trong khi bạn suốt ngày loay hoay trong bếp, đầu tắt mặt tối với việc chăm sóc con, thì đàn ông vẫn thản nhiên lên giường, âu yếm người đàn bà khác. Hãy gỡ bỏ những định kiến mà người xưa vẫn đặt lên phận đàn bà đi, đã đến lúc bạn phải sống cuộc đời của chính mình. Khi bạn thay đổi, hôn nhân cũng sẽ không còn nhạt nhẽo như trước.

Buông

Là phụ nữ cầm lên được phải bỏ xuống được. Đàn ông hết yêu vì đã có tình cảm với người khác, đàn bà chia tay vì không còn tình thương. Khi yêu, người ta có vô vàn lý do để ở lại bên nhau, khi chia tay chỉ cần một lý do hoặc chẳng cần gì cũng có thể rời đi. Thứ gì đã vỡ thì có cố gắng chắp vá cũng để lại những vết sẹo dài, không thể nào nguyên vẹn. Phụ nữ đừng bao giờ bi lụy, phải có lòng tự trọng. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó chính là lãng quên.