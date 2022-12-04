Đây là 6 bí quyết để phụ nữ quyến rũ giữ vẻ duyên dáng, khả ái ở bất kì đâu, bất cứ lúc nào

Ngược lại, phụ nữ quyến rũ tự tin với những gì mình có. Họ không tự phụ, kiêu ngạo, mà biết rõ điểm mạnh của bản thân và vô tư thể hiện điều đó trước đàn ông. Chẳng hạn như, họ không quan tâm người phụ nữ khác phải mặc váy mới trở nên thu hút, họ vẫn chọn quần bò áo phông, vì đó là phong cách họ thấy thoải mái, tự tin nhất. So với quần áo, trang sức thì thần thái tự tin mới là thứ khiến phụ nữ rực rỡ tỏa sáng nhất.

Người đàn bà duyên dáng không có những mối quan tâm như nhiều phụ nữ khác. Ví dụ như khi đứng trước người đàn ông lịch thiệp, tuấn tú, nhiều người sẽ luôn tự hỏi bản thân đã ăn mặc đẹp nhất chưa, trông có xinh đẹp chưa, hay phải làm sao để nổi bật, thu hút hơn…

Người đàn bà hấp dẫn có một bí quyết sống lạc quan, chính là chọn hướng nhìn tích cực trong mọi vấn đề, dù là khó khăn nhất. Bị mất việc thì sao? Đây là cơ hội để thử sức với một cơ hội mới. Đàn ông phản bội à? Chính là cơ hội để tìm người khác tốt hơn, chẳng có những thói xấu của người cũ.

Điểm đặc biệt của người phụ nữ duyên dáng là họ luôn có thần thái vui vẻ, phấn khởi, dù trong bất kì tình huống nào.

Quan tâm đến người đang nói chuyện

Điểm kém thu hút nhất ở phụ nữ chính là chỉ thích nói mà không mấy khi muốn lắng nghe. Người đàn bà duyên dáng thì ngược lại. Trước khi nói về bản thân, họ sẽ nghe người khác. Nếu người khác cần lắng nghe, họ sẵn sàng để chuyện của mình sang một bên và chăm chú nghe. Cách cư xử này thể hiện sự tôn trọng của họ với đối phương, cũng khiến người khác thấy thoải mái khi ở bên họ.

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Giọng nói dễ nghe

Đàn ông cực kì mẫn cảm với giọng nói dễ nghe của phụ nữ. Nếu bạn không được trời sinh có giọng nói êm tai thì cũng đừng cho đó là khuyết điểm. Bạn có thể cải thiện giọng nói bằng cách tập luyện hằng ngày. Hãy thu âm giọng nói của mình, nghe lại và tìm ra điểm yếu phải khắc phục.

Một giọng nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười đầy sức sống của phụ nữ có thể để lại ấn tượng một đời khó quên với đàn ông.

Nét duyên ngầm

Nhiều người phụ nữ hấp dẫn nhờ nét duyên ngầm riêng biệt. Có người duyên dáng nhờ cách cư xử nổi bật, có người lại thu hút nhờ lối nói năng hài thước. Một người phụ nữ biết phát hiện ra nét duyên ngầm, hay ưu thế đặc biệt của bản thân và không ngừng bồi bổ, phát triển thì tự khắc sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt bất kì ai.

Điềm đạm nhưng cũng nhiệt tình

Dáng vẻ điềm đạm của phụ nữ duyên dáng là từ nội tâm không dễ dao động. Họ biết cách giữ bình yên cho cảm xúc và tâm hồn. Vì thế, dù đối mặt với chuyện bất ngờ phát sinh, họ đều giữ bình tĩnh giải quyết gọn gàng.

Người phụ nữ quyến rũ chính là có thần thái điềm đạm nhưng lại nhiệt tình đầy thiện ý. Họ đối đãi với người khác chân thành, giàu lòng vị tha, nên được mến mộ, nể trọng.