Đâu là người đàn bà mang đến niềm kiêu hãnh cho đàn ông?

Phụ nữ yêu 07/04/2020 05:20

Rốt cuộc thì một người phụ nữ hấp dẫn thế nào mới là lựa chọn của đàn ông khôn ngoan? Đó là người đàn bà cho đàn ông niềm tự hào kiêu hãnh.

Đâu là người phụ nữ hấp dẫn trở thành niềm kiêu hãnh cho đàn ông?

Đàn bà quá đẹp, có dễ giữ chân?

Đàn ông đương nhiên thích cái đẹp, đặc biệt là đàn bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ai cũng phải động lòng. Có được người đàn bà như thế đi cùng, đàn ông chắc thấy mình may mắn và bản lĩnh lắm.

Nhưng niềm kiêu hãnh ấy của đàn ông được bao lâu, hay đằng sau đó là sự lo lắng ngờ vực không yên?

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Đàn bà mà đẹp quá thì chẳng khác gì viên kim cương thu hút cám dỗ và lòng tham - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà mà đẹp quá thì chẳng khác gì viên kim cương thu hút cám dỗ và lòng tham. Muốn giữ lấy thứ đẹp đẽ ai cũng muốn có trong tay đó, liệu có dễ dàng và yên bình?

Và thực tế, đàn ông càng khôn ngoan càng không thích những gì quá phù phiếm, lấp lánh trong mắt người khác. Họ muốn tìm một người phụ nữ ưa nhìn và phù hợp với họ. Họ muốn có một người phụ nữ đặc biệt thuộc về niềm kiêu hãnh riêng của họ, an toàn và chắc chắn.

Người ta nói, muốn hãnh diện vài năm thì cưới đàn bà đẹp

Nam tài nữ sắc mới là một đôi. Đàn ông tài mới chinh phục được phụ nữ đẹp. Đàn ông bản lĩnh mới khiến người khác ngưỡng mộ vì có vợ đẹp. Nhưng không người phụ nữ nào thắng nổi thời gian. Dẫu dung mạo có sắc nước hương trời cũng bị thời gian làm phai mờ. Đàn ông cưới chỉ vì sắc đẹp của phụ nữ thì chỉ hãnh diện được vài năm. Tình yêu cho cái đẹp chóng tàn ấy cũng chẳng thể lâu dài.

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Một người đàn ông thông minh chỉ muốn cưới một người phụ nữ đủ tốt để đi được lâu và xa cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thông minh chỉ muốn cưới một người phụ nữ đủ tốt để đi được lâu và xa cùng nhau.

Muốn hãnh diện một đời hãy cưới người phụ nữ tốt

Đương nhiên phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi thì đàn ông nào chẳng muốn lấy. Nhưng nhân vô thập toàn, hiếm lắm mới được một người. Phụ nữ đẹp thì ráng “khôn”, phụ nữ thông minh thì phải ráng ưa nhìn. Nếu chỉ đẹp thôi thì phụ nữ dễ khổ vì đàn ông. Nếu chỉ khôn ngoan thôi thì phụ nữ khó mà sống dễ dàng.

Một người đàn bà tốt trong mắt đàn ông không cần quá đẹp, chỉ cần biết chăm sóc tốt cho bản thân. Cũng không cần quá tài giỏi, chỉ cần đảm đang tháo vát, giàu yêu thương và thấu hiểu. Chỉ những giá trị bền vững và đặc biệt ấy mới tạo nên một người phụ nữ hấp dẫn khiến đàn ông thấy kiêu hãnh cả đời.

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Bởi thế mới nói, đàn ông lấy vợ tốt thì mát mặt mát mày cả đời, đàn ông lấy vợ đẹp thì hãnh diện chỉ vài năm - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ tốt là hậu phương vững chắc để chồng tập trung vào đại nghiệp. Không cần quá phô trương lễ nghĩa, chỉ cần biết trước biết sau, hiếu thuận với cha mẹ, chân thành với họ hàng. Một người đàn ông có được gia đình êm ấm, thì ắt sẽ cho vợ tự hào.

Bởi thế mới nói, đàn ông lấy vợ tốt thì mát mặt mát mày cả đời, đàn ông lấy vợ đẹp thì hãnh diện chỉ vài năm.

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