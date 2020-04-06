Phụ nữ 40: 5 điều không được bỏ lỡ, 3 thứ cứ phải ngó lơ

Phụ nữ tuổi này cơm ăn nên từng miếng, chuyện làm cũng từng chút. Sẽ không có chuyện một bước đã thành công dễ dàng, vì vậy đừng kiệt sức chạy theo cuộc sống. Tuổi trẻ có thể điên cuồng với công việc danh vọng nhưng tuổi trung niên thì nên thong dong mà sống.

Khi phụ nữ 40 , chẳng còn ngây thơ để bị đánh lừa, cũng không dễ bị mê hoặc. Có những điều nhất định phải biết rõ.

Đôi mắt và trí óc của mỗi người không giống nhau. Có những điều bạn cho là đúng, người khác lại phủ nhận là sai. Có những việc bạn toàn tâm dốc sức nỗ lực, người khác chỉ xem thường và vứt bỏ.

Tâm thái quan trọng nhất của tuổi trung niên không phải là cảm giác thành tựu, tham vọng hay thắng thua của tuổi trẻ. Mà là sự tự thừa nhận bản thân, từng chút thể hiện, để dù trong cuộc sống bình thường nhất vẫn tỏa sáng theo cách của mình.

Càng lớn tuổi thì càng phải sống theo quan điểm của mình. Không cần phải sống theo cái người khác cho là đúng, chỉ cần sống theo những gì bạn cho là nên. Cũng không cần nỗ lực vì sự ngợi khen của người khác, tuổi trung niên chỉ cần cảm giác thoải mái là chính mình.

Tình cảm

Khi đàn bà 40, đã không còn trẻ để mộng mơ trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà 40, đã không còn trẻ để mộng mơ trong tình yêu. Nhưng tình cảm luôn là điều đáng để thử, đáng để giữ gìn, dù bạn bao nhiêu tuổi. Tình cảm ở tuổi này, đơn giản một chút, thứ tha một chút, nhịn nhường cũng một chút. Kèm theo đó là lãng mạn, ấm áp cũng cần một chút.

Hiếu thuận

Khi đến tuổi trung niên, bạn đã dần hiểu vì sao cha mẹ đã từng cố gắng nhiều vì bạn. Vì thế đừng đối đãi bạc nhược với họ. Chân thành hiếu thuận với cha mẹ không chỉ là thứ trách nhiệm tính toán, mà là đối tốt với lương tâm của mình.

Bạn bè

Sau những năm tháng tuổi trẻ, đàn bà 40 sẽ không còn nhiều bạn bè. Nhưng những ai là bạn bè lúc này mới là người đáng quý trọng nhất. Bạn bè chân thành không mất đi theo dòng chảy thời gian, không để thời thế, lòng người đổi thay mà xa cách. Vì thế, đừng quên giữ lấy họ, đừng quên hỏi han gặp gỡ để biết nhau thế nào.

3 thứ cứ ngó lơ

Quan điểm sai lệch của người khác

Và bạn cũng chỉ cần nhìn thẳng, bước tiếp với những gì đã trải nghiệm để biết mình đúng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, con người cũng chẳng ai giống nhau. Suy nghĩ của bạn dù có đúng đắn, hợp tình hợp lý thế nào cũng chưa chắc giống với người khác. Nếu phát hiện họ suy nghĩ không giống bạn, dù là sai lệch cũng không cần tốn công tranh cãi hay buộc họ thay đổi. Mỗi người sẽ có một con đường phải đi, để nhìn thấu đúng sai được mất. Có thể họ vẫn chưa đi đủ để biết mình sai. Và bạn cũng chỉ cần nhìn thẳng, bước tiếp với những gì đã trải nghiệm để biết mình đúng.

Chuyện thiên hạ

Với chuyện thị phi, cứ ngó lơ. Không ai sống giúp ai, cũng không ai có quyền đánh giá người khác. Cuộc đời của mình chưa biết có kết hậu hay không, làm sao lên án người khác sống thế nào.

Vì thế, chuyện của người khác cứ để họ giải quyết. Sống cho riêng cuộc đời của mình đã khó, cần gì phải quản cuộc đời của ai khác?

Những ai không chân thành với ta

Với phụ nữ 40, có những người không cần phải để mắt tới. Đó là người không chân thành với mình, chỉ đối đãi bằng giả tạo, dối lừa. Cũng không cần tức giận hay oán hận họ. Con người sống ở đời cho gì thì sẽ nhận đó. Nếu thứ mình nhận được không phải là điều tốt đẹp, cũng đừng dại cho đi thứ tương tự. Cuộc đời này sòng phẳng nhất chính là nhân quả.