Nhiều người thường thắc mắc đàn bà 40 có gì khiến đàn ông mê mẩn? Khi phụ nữ 20 đẹp thế, rực rỡ thế, thì đàn bà 40 có phải đều đã “cũ” hết rồi?

Phụ nữ đẹp nhất, rực rỡ nhất là ở những năm đôi mươi. Nhưng mặn mà, đằm thắm, hấp dẫn nhất là khi phụ nữ 40 . Xuân sắc của đàn bà tuổi ấy “cũ” một cách làm người khác mê đắm.

Vì “cũ” nên đàn bà khi ấy đã trải qua tháng năm thăng trầm. Họ biết cuộc sống vất vả hay yên bình. Họ nếm qua những tình yêu nồng cháy hay lụi tàn. Điều chắt lọc còn lại sau những năm tháng biến động ấy là sự bao dung và thấu hiểu. Đó mới là sức hút lớn nhất ở đàn bà khi 40.

Thật ra, cái “cũ” ở đàn bà khi 40 là những gì làm nên sức hút ở họ.

Đàn bà 40 biết mình có gì, hiểu đối phương cần gì. Họ không ồn ào tô vẽ, lặng lẽ đi bên bạn. Ở bên họ, bạn không thấy những gì lấp lánh hào nhoáng, nhưng lại cảm nhận rõ ràng cảm giác thoải mái từ những điều dịu dàng, tinh tế.

Đàn ông lại dễ rung động vì thứ cảm giác nhẹ nhàng đó. Họ chẳng dại từ chối một nơi trú an toàn mà ấm áp nhường ấy.

Mãnh liệt và say đắm

Khi đàn bà 40, họ đương nhiên chẳng còn trẻ mơn mởn. Nhưng nét đẹp tiềm ẩn ở họ lại là thần thái của người phụ nữ đã qua tứ tuần. Đằm thắm mà mặn mà, đơn giản mà mãnh liệt.

40 là độ tuổi đàn bà từng trải tự tin với những gì mình có, từ ngoại hình đến cách sống, suy nghĩ. Họ không còn ngây thơ áp đặt lời người khác lên bản thân. Họ không còn kiềm hãm cái tôi kiêu hãnh và riêng biệt của mình. Họ tự do, thoáng đạt và mạnh mẽ.

Người ta nói đàn bà đẹp nhất khi 40 - Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói đàn bà đẹp nhất khi 40. Không phải là nét đẹp chạy theo son phấn, phẫu thuật để níu kéo thanh xuân, để làm trẻ cơ thể đã bị thời gian mài mòn. Đó là nét đẹp từ nội tâm, suy nghĩ, hành xử và cách sống. Đàn bà 40 khi ấy đẹp mà chẳng cô nàng 20 hay 30 nào có thể bắt chước được.

Thứ bùa mê không thể kháng cự

Nhiều người đàn ông trẻ tuổi một khi say mê đàn bà 40 thì khó mà dứt. Hay những người đàn ông trưởng thành lại càng khó chối từ đàn bà tuổi này. Vì đàn bà khi ấy có mọi thứ đàn ông cần. Như thứ rượu lâu năm, nhấp rượu ngon mà say lòng quân tử. Đủ vị để cứ phải nếm đi nếm lại, đủ hương để ngửi qua rồi lại muốn ngửi thêm. Ban đầu thì cay chát, nhưng lại để lại cái vị ngọt ngào thơm lừng.

Liệu có bao nhiêu người đàn ông biết mình may mắn khi có một người phụ nữ 40 ở bên? Hay chỉ nghĩ rằng đàn bà tuổi ấy còn gì để mê đắm, còn gì để thích thú? Và có nghĩ rằng chỉ cần buông tay người đàn bà 40 ấy thì có khối đàn ông bên ngoài sẽ cố đoạt lấy? Vì người có rồi không biết quý mà người chưa có được lại thèm khát.

Bởi thế, đừng trách đàn ông trẻ tuổi sao lại vì phụ nữ 40 mà bất chấp cả thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng trách đàn ông trẻ tuổi sao lại vì phụ nữ 40 mà bất chấp cả thiên hạ. Đừng trách vì sao đàn ông thành đạt cũng không thoát khỏi đàn bà tuổi ấy. Vì người ngoài cuộc, người xem đàn bà 40 cũ kỹ sao có thể hiểu người phụ nữ ấy có nhường nào thu hút, ngần nào quý giá…