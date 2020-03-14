Đàn bà 40: 2 không nhìn, 3 không quản và 2 không cho

Phụ nữ yêu 14/03/2020 05:05

Khi phụ nữ 40, quan trọng nhất là bình yên trong lòng. 2 không nhìn, 3 không quản và 2 không cho sẽ giúp phụ nữ rũ bỏ những phiền nhiễu nửa đời còn lại.

Khi phụ nữ 40, hãy nhớ những điều quan trọng này.

2 nơi không nhìn

Cuộc sống của người khác

Tài sản quý giá nhất của đàn bà 40 chính là bình yên trong tâm hồn. Tuổi trẻ đã qua, để những hơn thua đố kị đi cùng. Đàn bà tuổi này chẳng cần nhìn vào cuộc sống của người khác để tìm kiếm những gì mình chưa có. Quan trọng là thấy hạnh phúc, thỏa mãn với những gì mình đang có. Vì tuổi trẻ là tháng năm để khẳng định mình, còn tuổi trung niên là năm tháng hưởng thụ nhẹ nhàng, thong thả.

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Đàn bà 40 hãy ngắm nhìn những gì mình đang có, tìm kiếm hạnh phúc và kiêu hãnh riêng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 hãy ngắm nhìn những gì mình đang có, tìm kiếm hạnh phúc và kiêu hãnh riêng. Viên mãn có thể hơn nhau ở đàn bà tuổi này chính là hạnh phúc tự tạo. Vật chất, tiền của, danh vọng kiếm cả đời cũng không hết, còn hạnh phúc thì chỉ người bản lĩnh mới giỏi nắm giữ.

Mong muốn của người khác

Khi đàn bà 40 thì đừng để tâm đến những gì người khác nói. Khi còn trẻ, bạn có thể vì chưa đủ trải nghiệm mà vô tình sống theo mong muốn, cảm nghĩ của người khác. Nhưng ở quãng tuổi trung niên, bạn đã đủ kinh nghiệm để biết bản thân muốn gì, cần gì và phải sống thế nào. Lúc này, ánh mắt, ý kiến của người khác chỉ để bạn biết cuộc sống này có nhiều dạng người khác nhau, với nhiều cách sống riêng biệt. Còn bạn vẫn phải sống theo cách của riêng mình.

Tháng năm không còn dài, phụ nữ 40 không cần phải sống theo ai, chỉ cần sống vì mình.

3 điều không quản

Miệng thiên hạ

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Nếu phải nghe, thì chỉ nên nghe những điều mình muốn nghe - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà còn trẻ, chắc đã từng e ngại miệng lưỡi thiên hạ, cũng từng sống vì lời người khác. Nhưng khi đàn bà đã 40 thì nên hiểu quản miệng người dưng là điều khó nhất mà cũng ngu ngốc nhất. Nếu phải sống, chỉ nên sống theo những gì trong lòng mình mách bảo. Nếu phải nghe, thì chỉ nên nghe những điều mình muốn nghe. Còn lại, chẳng cần thiết phải bỏ vào tai, cũng không phải nhớ làm gì. Bởi lời thiên hạ nói cũng chẳng được lâu, còn bạn vẫn là người sống cuộc đời của riêng mình.

Chuyện của người khác

Khi đã qua tuổi trung niên, đàn bà cũng chẳng để tâm chuyện của người khác. Không hẳn là sống vô tâm vô tình, nhưng rõ ràng có những chuyện không cần để tâm. Mỗi người một cuộc đời, có thể cảm thông thấu hiểu, nhưng không thể sống giúp ai được. Đàn bà khi 40 luôn muốn được người khác tôn trọng, nên sẽ tôn trọng cuộc đời của người khác.

Người không xứng đáng

Với những ai không chân thành, đừng cho họ sự đối đãi tốt nhất từ mình. Không cần phải “trả thù” hay trút oán hận, vì cuộc đời này sẽ có nhân quả. Đàn bà 40 chỉ cần bình yên trong lòng, không cần quản kẻ không xứng đáng.

2 thứ không cho

Vốn liếng của tuổi già

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Và đặc biệt là bình yên trong lòng, tâm yên thì sẽ sống khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vốn liếng của tuổi già là sức khỏe, tiền bạc và bình yên trong lòng. Đàn bà khi bước qua tuổi trung niên nếu đã ổn định sự nghiệp, con cái lớn dần thì đừng để bản thân quá vất vả. Hãy giữ sức khỏe thật tốt, vì bản thân và vì con cái sau này. Tiền bạc cũng nên giữ vốn để dưỡng già, để không làm phiền ai. Và đặc biệt là bình yên trong lòng, tâm yên thì sẽ sống khỏe.

Những gì con cái muốn

Con cái còn trẻ, mong muốn sẽ còn nhiều. Khi đàn bà 30, sẽ muốn làm nhiều thứ cho con. Nhưng khi đã 40, đàn bà hãy sống vì mình nhiều hơn. Có những điều con cái muốn, hãy để chúng tự thực hiện. Bạn không thể theo con đến khi chúng già, cuộc đời của con hãy dần để chúng làm chủ. Nếu bạn cho con hết những gì chúng muốn, chúng sẽ không còn nỗ lực, không còn thấy cuộc sống phải phấn đấu nhiều hơn.

Vì thế, hãy dạy con cách có được những gì chúng muốn. Đó mới là bài học quý giá nhất để lại cho con sau này.

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