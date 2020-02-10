Trước 40 tuổi, phụ nữ phải biết những điều PHŨ nhưng THẬT này

Phụ nữ yêu 10/02/2020 05:14

Người phụ nữ thông minh đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Đủ an yên thì hạnh phúc, đủ vất vả thì trưởng thành. Đủ nhận thì trân trọng, đủ cho thì không tiếc.

Trước năm 40 tuổi, phụ nữ thông minh thì phải thấu đáo những sự thật trần trụi này.

1. Là phụ nữ, bạn có quyền ích kỷ chỉ yêu bản thân, có quyền từ chối hy sinh vì bất kì người đàn ông nào. Phụ nữ sống không nên đa nghi, nhưng đừng tuyệt đối tin tưởng vào lòng dạ của đàn ông.

2. Đừng quá đề cao sự hiện diện của một người đàn ông trong đời bạn. Phụ nữ có thể ly hôn, một mình nuôi con, hay cô đơn tiếp tục sống nhưng nhất định đừng bi lụy kẻ bội tình, đừng lưu luyến người cạn nghĩa.

3. Là phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp, nhưng ăn uống cũng là một niềm vui. Ăn thứ mình thích thì chỉ cần nhớ tập luyện giữ gìn vóc dáng lẫn sức khỏe. Đừng nghe lời người khác chê bai mà tổn thương. Bạn khỏe bạn vui, bạn đẹp bạn biết.

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Phụ nữ cô đơn thì vẫn có thể hạnh phúc, xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

4. Đừng hận một người phụ nữ khác khi người đàn ông của mình phản bội. Đáng trách nhất trong câu chuyện ba người chính là đàn ông. Vì nếu anh ấy không cho phép thì người thứ ba làm sao dám xen vào?

5. Là phụ nữ, có thể tha thứ khi đàn ông sai, nhưng đừng bỏ qua lỗi sai lặp lại nhiều lần, và đừng giải quyết vấn đề không triệt để. Nếu không, sự vị tha của bạn sẽ bị đàn ông xem thường.

6. Dù đàn ông có từng yêu chiều bạn thế nào, nhưng nếu có lúc anh ta thay lòng đổi dạ thì phải quên anh ta càng nhanh càng tốt. Hết yêu là hết duyên, hết tình thì kết thúc. Đừng cưỡng cầu trước quy luật đó.

7. Phụ nữ cô đơn thì vẫn có thể hạnh phúc, xinh đẹp. Vì thế đừng hạ mình van nài tình yêu của đàn ông. Đàn ông không yêu bạn thì dù có ở bên cũng không thể cho bạn một chỗ dựa. Đàn ông đã yêu bạn thì có nài nỉ cũng không chịu rời đi.

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Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông - Ảnh minh họa: Internet

8. Với đàn ông, chung thủy là sự tự nguyện, không cần nài ép, cũng không cần nhắc nhở. Nếu anh ta có một người phụ nữ khác, thì đó chính là sự lựa chọn của anh ta. Đã thế,  bạn cần gì phải nuối tiếc?

9. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết thế nào là đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Đủ an yên thì hạnh phúc, đủ vất vả thì trưởng thành. Đủ nhận thì trân trọng, đủ cho thì không tiếc. Đời phụ nữ, thanh xuân như cái chớp mắt, đừng vì ai phí phạm, đừng vì chuyện vì mà bỏ hoang.

10. Là phụ nữ, dù là ai cũng đáng được yêu thương, hạnh phúc. Nhưng trước khi muốn được yêu, hãy học cách yêu bản thân. Trước khi muốn ai cho bạn hạnh phúc, hãy tự làm mình hạnh phúc.

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Phụ nữ 20 yêu tiền, đàn bà 30 yêu tình, còn phụ nữ 40 yêu bình yên - Ảnh minh họa: Internet

11. Phụ nữ 20 yêu tiền, đàn bà 30 yêu tình, còn phụ nữ 40 yêu bình yên. Sẽ đến lúc, bạn nhận ra quan trọng hơn cả đàn ông hay tiền bạc, chính là lòng không gợn sóng.

12. Trước 40, phụ nữ phải học được cách buông bỏ, dù là chuyện gì. Buông để lòng thanh thản, để bớt muộn phiền sân si, để hạnh phúc thoải mái.

13. Kỳ thực, phụ nữ thông minh thì cuộc sống không hẳn là ưu ái hơn. Nhưng nếu khôn khéo để bảo vệ bản thân, bạn ắt sẽ sống dễ dàng hơn.

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