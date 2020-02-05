Nếu cuộc đời chẳng may 'chua như chanh' phụ nữ hãy nhớ 13 điều này

1. Người biết nói xin lỗi là người dũng cảm nhất. Nếu có thể tha thứ, bạn là đàn bà mạnh mẽ . Nếu học được cách quên, bạn sẽ có được hạnh phúc.

Xin bạn đừng bỏ cuộc nếu đang phải trải qua những ngày tháng kiệt quệ hay thất vọng. Vì ai trong chúng ta đều phải đối mặt với cuộc sống khó khăn này. Và vì đó là cách chúng ta đang sống. Chỉ cần hãy nhớ thật kỹ những điều này.

3. Phụ nữ sẽ không thể biết bản thân có thể mạnh mẽ nhường nào cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất.

2. Không ai vui cả đời, cũng không ai buồn cả đời. Sẽ có những ngày bạn cạn cùng hy vọng, như không thể trụ nổi. Có những lúc bạn buộc phải đấu tránh với những gì không như ý muốn. Nhưng hãy nghĩ rằng cuộc đời con người chỉ có hai trạng thái, một là đang hạnh phúc và hai là đang cố gắng để hạnh phúc. Hãy chấp nhận những ngày chưa vui để chuẩn bị đón những ngày thật vui. Hãy chấp nhận những khó khăn để là bệ phóng vươn đến hạnh phúc.

4. Sự ganh đua của con người cũng có hai mặt. Một là bạn ganh đua để tự kéo mình xuống, chìm trong đố kị và ghen ghét. Và hai là bạn ganh để vươn mình lên cao, để người khác phải ngưỡng mộ bạn.

5. Bạn chỉ cần có trách nhiệm với cuộc đời của mình, và không cần có trách nhiệm với những gì người khác nghĩ.

6. Cuộc đời có thể ném vào bạn vài trái chanh chua lè, thế thì đừng để chanh làm cay mắt, hãy thử pha vài ly nước chanh, thêm vào chút đường và thưởng thức.

7. Sẽ không có gì là mãi mãi, bao gồm cả buồn phiền và những điều không như bạn muốn.

Một người đàn bà bản lĩnh luôn đứng bằng đôi chân của mình, đầu không cúi, với một trái tim không dễ lung lay - Ảnh minh họa: Internet

8. Sẽ có những sự thật như một lần phẫu thuật buộc phải trải qua, đau đớn nhưng sẽ được chữa lành. Và cũng có những sự giả dối chỉ như một loại thuốc giảm đau, bạn chỉ thấy nhẹ nhàng phút chốc nhưng cả đời vẫn dai dẳng không yên.

9. Nếu nhiều người hài lòng về bạn, có nghĩa là bạn đã làm được rất nhiều điều người khác mong muốn. Nếu bạn hài lòng về mọi người, có nghĩa là bạn đã không còn nhìn vào khuyết điểm của họ.

10. Một người đàn bà bản lĩnh luôn đứng bằng đôi chân của mình, đầu không cúi, với một trái tim không dễ lung lay. Chân có thể mỏi, tim có thể mệt nhưng luôn phải ngẩng cao, để ngắm các vì sao, và để chính mình không mất giá trị.

11. Nếu bạn vẫn đang độc thân thì hãy không ngừng làm “giàu” chính mình, từ nội hàm đến ngoại hình, từ tâm hồn để tài chính. Nếu bạn giúp bản thân giá trị hơn gấp trăm lần, thì sẽ có người quý trọng bạn bằng đúng với giá trị ấy.

Bạn không cần đòi hỏi điều gì cả, nếu bạn xứng đáng thì mọi thứ sẽ tự tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

12. Bạn không cần đòi hỏi điều gì cả, nếu bạn xứng đáng thì mọi thứ sẽ tự tìm đến. Vì thế, hãy để mình xứng đáng có điều tốt nhất, bạn sẽ không bao giờ thấy thiếu thốn.

13. Kỳ thực, cuộc sống khó khăn với bất kì ai, chỉ là bạn chẳng thể thấy hết những gì người khác giấu đi. Và đối mặt với những trở ngại, chính là cách chúng ta đang sống. Sống để xứng đáng với sinh mệnh mình đang có, để xứng với những tình cảm mình được nhận. Chỉ cần không từ bỏ, chỉ cần cố gắng, chính là đang tiến về phía trước.