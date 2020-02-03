7 điều đàn ông sợ nhất ở phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra

Phụ nữ yêu 03/02/2020 05:19

Dù không bao giờ nói ra, nhưng nếu nhìn thấy những điều này ở vợ thì đàn ông nào cũng “toát mồ hôi”. Đây là những điều đàn ông sợ nhất ở vợ.

Phụ nữ thường sẽ không biết những điều đàn ông sợ về mình…

Khi phụ nữ im lặng

Phụ nữ thường nghĩ đàn ông sẽ sợ khi mình khóc. Thực tế, đàn ông không hề sợ nước mắt của vợ. Không hẳn là vì họ không sợ khi thấy vợ đau lòng, mà là nếu vợ khóc thì ít ra họ còn biết làm thế nào để dỗ dành.

Đàn ông sợ nhất khi thấy vợ im lặng và tỏ ra bất cần. Nếu vợ khóc, đàn ông sẽ hiểu vợ đang đau lòng. Nhưng nếu vợ im lặng, đàn ông sẽ không biết vợ đang nghĩ và muốn gì. Và sự bất cần của vợ khiến đàn ông thấy bất an. Họ sẽ “chột dạ” không biết mình đã làm gì sai. Hoặc họ sẽ bối rối tự hỏi phải làm thế nào để vợ trở lại như cũ.

Hay tin vào những chuyện vô lý

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Đàn ông không thích vợ tin vào những chuyện không có căn cứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thì hay mê tín dị đoan, tin vào những thứ không có căn cứ khoa học. Họ có thể vì vài lời bói toán mà âu lo, sợ hãi, bất an. Tệ hơn, họ còn để tình cảm hay gia đình bị ảnh hưởng xấu bởi những điều này.

Đàn ông không thích vợ như thế. Họ không muốn vợ âu lo những chuyện vô lý.

Tàn nhẫn

Đàn ông sợ phụ nữ tàn nhẫn trong tình cảm. Đặc biệt là những người vợ từng giàu yêu thương, dịu dàng thì khi trở nên tàn nhẫn càng sẽ khiến đàn ông hoảng hốt. Vì đó là điều đàn ông không thể ngờ tới.

Kỳ thực, có hai kiểu phụ nữ tàn nhẫn trong tình yêu. Một là bản chất khi yêu của họ dứt khoát dứt tình khi buông tay. Và hai là vì tổn thương quá nhiều mà họ trở nên cạn tình, phũ phàng. Với kiểu thứ nhất, đàn ông không bao giờ thay đổi được. Nhưng thường đàn ông sẽ gặp kiểu thứ hai nếu họ không biết quý trọng người vợ bên cạnh.

Nói nhiều

Đàn ông thừa nhận họ cực kì sợ khi vợ nói quá nhiều mà không lắng nghe chồng nói. Đàn ông có thể chấp nhận thói nói nhiều ở vợ, nhưng họ cũng có nhu cầu được lắng nghe. Và nếu không được vợ lắng nghe, thấu hiểu trong một thời gian dài, họ sẽ có cảm giác chán vợ và muốn tìm một người đồng cảm.

Quá phức tạp

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Với đàn ông, phụ nữ là sinh vật cực kì khó hiểu và phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông, phụ nữ là sinh vật cực kì khó hiểu và phức tạp. Họ không thể hiểu vì sao tâm trạng phụ nữ thay đổi thất thường? Hay vì sao phụ nữ nổi giận vô cớ, vì sao không bày tỏ mà lại muốn họ biết?

Kỳ thực, đàn ông không thể hiểu hết phụ nữ, họ chỉ suy nghĩ theo hướng logic đơn thuần. Vì thế, nếu phụ nữ muốn gì hãy nói để họ biết. Đừng giận hờn, trách mắng mà khiến đàn ông “sợ” bạn.

Hay ganh tị, ích kỷ

Với đàn ông, điều đẹp đẽ nhất ở một người phụ nữ chính là lòng bao dung và rộng lượng. Đó là đức tính họ tìm kiếm ở vợ, cũng muốn con cái sau này có được. Vì thế, phụ nữ càng ích kỷ sẽ khiến đàn ông muốn “tránh xa”.

Ghen tuông mù quáng

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Đàn ông sợ những người vợ ghen tuông quá đáng, làm mất mặt chồng và gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ những người vợ ghen tuông quá đáng, làm mất mặt chồng và gia đình. Đàn ông dù yêu vợ thế nào cũng sẽ có lúc không thể chấp nhận. Hay dù đàn ông thông cảm cho tình yêu của vợ ra sao cũng có lúc cảm thấy “sợ” mà “bỏ chạy”.

Những điều đàn ông sợ này phụ nữ sẽ chẳng mấy khi nghe chồng mình chia sẻ. Nhưng bạn nên biết để tìm cách nắm giữ đàn ông cả đời.

8 điều cấm kị không nên động vào của đàn ông nếu bạn không muốn dẫn đến ly hôn

8 điều cấm kị không nên động vào của đàn ông nếu bạn không muốn dẫn đến ly hôn

Dù có yêu thương bạn nhiều bao nhiêu thì hãy nhớ rằng đàn ông chắc chắn cũng có những điều mà bạn không thể động đến dù vô tình hay cố ý sẽ đi quá giới hạn của họ. Nếu trong một cuộc hôn nhân, chỉ cần phạm phải những sai lầm này hai bạn có thể dẫn đến kết cục ly hôn bất cứ lúc nào.

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