10 điều đàn ông ngoại tình che giấu để lừa gạt phụ nữ ngây thơ

Ngoại tình 05/02/2020 05:01

Phụ nữ ngây thơ là đối tượng để đàn ông ngoại tình lợi dụng. Bởi phụ nữ quá đơn thuần thường không biết những sự thật cay đắng mà đàn ông phản bội che giấu này.

1. Sự thật là đàn ông ngoại tình vì ham muốn, hoặc tiền bạc. 100% lý do đổ vỡ của nhiều gia đình là vì gặp khó khăn tài chính, hay không hòa hợp chuyện chăn gối. Khi đàn ông không được thỏa mãn nhu cầu, bản ngã chung thủy của họ sẽ bị bẻ gãy khi có cám dỗ. Khi đàn ông không đóng vai trò chủ chốt tài chính trong gia đình, đàn ông sẽ không chịu được cảm giác tự ti và bất lực. Và nếu tìm được đối tượng khác đáp ứng nhu cầu và cho bản thân tự tin, đàn ông sẽ lén lút duy trì đến khi bị phát hiện.

2. Đặc điểm chung của đàn ông khi ngoại tình là luôn kể khổ. Vốn chẳng ai hạnh phúc mà đi ngoại tình. Nhưng đàn ông thông minh sẽ tận dụng lòng thương hại của phụ nữ. Họ sẽ miêu tả bản thân thật đáng thương và bất hạnh, để phụ nữ tin rằng họ chỉ là nạn nhân của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lòng trắc ẩn của phụ nữ càng lớn sẽ càng sa vào cái bẫy đã có sẵn của đàn ông.

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Đặc điểm thu hút nhất ở đàn ông ngoại tình là họ luôn biết chiều chuộng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông khi ngoại tình kiệm lời, không nói nhiều. Họ sẽ không chia sẻ về gia đình và vợ con. Những gì họ để nhân tình biết luôn là điểm không tốt của vợ, những lúc gia đình bất hòa mâu thuẫn. Và họ ít lời vì không muốn vô tình để lộ tội lỗi của mình.

4. Đàn ông đã ngoại tình rồi thì đạo đức “giả” lắm! Họ chinh phục người phụ nữ khác bằng cách đánh vào lòng bao dung, giàu cảm thông của phụ nữ. Họ sẽ giả vờ nói những câu như: “Em không nên yêu một người như anh” hay “Em quá tốt để dành cho anh”… Phụ nữ càng ngây thơ càng bị những lời nói này kích thích, sẵn sàng vì kẻ bội bạc mà hy sinh bản thân.

5. Đặc điểm thu hút nhất ở đàn ông ngoại tình là họ luôn biết chiều chuộng phụ nữ. Đây là một người đàn ông tâm lý, kiên nhẫn và biết phụ nữ thích gì. Bởi thế, họ dễ dàng có được cảm tình của phụ nữ đơn thuần, thiếu cảnh giác. Nhưng sự thật đây chỉ là những gì họ biết khi từng chinh phục vợ.

6. Đàn ông khi vụng trộm luôn tỏ ra bản thân lúng túng, bất lực với tình cảnh giữa vợ và bồ. Nhưng thật ra đó chỉ là sự tham lam khi muốn có cả hai. Người thứ ba lại chỉ thấy sự đau khổ của đàn ông, dần sinh cảm giác thương hại, cảm thông mà bằng lòng với mối quan hệ vụng trộm.

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Đàn ông ngoại tình thường xuyên hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

7. Đàn ông khi ngoại tình thường xuyên hứa hẹn. Lời hứa của họ có khi lớn lao, lời thề của họ có lúc cao cả, đủ để phụ nữ tình nguyện làm mọi thứ để đợi họ thực hiện. Nhưng kẻ đang ngoại tình thì lời nào cũng là gian dối. Đến khi đàn ông phản bội chán thì họ sẽ trở mặt lạnh lùng và tàn nhẫn nhất.

8. Đàn ông khi phản bội luôn thích đòi hỏi. Vì đây là bản chất của đàn ông khi ngoại tình, muốn đáp ứng nhu cầu của bản thân. Nhưng họ lại khéo léo để phụ nữ tự hiến dâng những gì họ muốn. Và nếu đến lúc anh ta không còn muốn gì nữa là khi có suy nghĩ bỏ rơi nhân tình.

9. Chỉ có đàn bà dại mới tin đàn ông ngoại tình có trách nhiệm. 100% đàn ông khi phản bội vợ sẽ không chịu bất kì trách nhiệm gì với nhân tình. Vì họ xem ngoại tình như một trò chơi. Vì với vợ họ còn không giữ được trách nhiệm làm chồng thì còn tử tế được với ai? Nếu chọn yêu đàn ông phản bội, phụ nữ phải chấp nhận rằng bất kì lúc nào anh ta cũng có thể biến mất và chẳng để lại gì cho bạn.

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Lòng chung thủy là điều xa xỉ với đàn ông khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

10. Lòng chung thủy là điều xa xỉ với đàn ông khi ngoại tình. Một khi không thể chung thủy với vợ, đàn ông cả đời sẽ chỉ biết phản bội. Đàn ông không bao giờ chung thủy với một nhân tình. Với anh ta, nhân tình nào cũng giống nhau, chỉ có vợ là khác. Với người thứ ba, tình yêu của đàn ông dù sâu đậm cũng không mua nổi lòng chung thủy của họ.

Phụ nữ càng đơn thuần, ngây thơ càng dễ bị đàn ông có gia đình lừa. Bởi họ luôn che giấu những sự thật để quyến rũ, lôi kéo phụ nữ cả tin vào cái bẫy ngoại tình.

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