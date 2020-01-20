Có 3 con đường cho đàn bà có chồng ngoại tình chọn

Phụ nữ yêu 20/01/2020 05:11

Đàn bà có chồng ngoại tình đừng chỉ hỏi chồng, rằng anh có còn yêu em không, anh có muốn quay về không, em phải làm gì để anh thay đổi... Hãy hỏi chính mình muốn đi con đường nào kế tiếp?

Không người phụ nữ nào từng nghĩ rằng có ngày chồng mình sẽ ngoại tình. Vì ngoại tình lại như một cơn bão không hẹn ngày đến. Bạn có thể thấy mây đen mà nghĩ nó chỉ là một ngày không đẹp trời. Bạn có thể đã cảm nhận gió lớn lại nghĩ chắc chỉ là một cơn mưa rào. Đến khi gió giật mưa lớn, nhà bắt đầu lung lay, bạn mới chịu thừa nhận đó là một cơn bão có thể quét sạch mọi thứ.

Có người sẽ chọn “sống chung với bão”, có nghĩa là họ sẽ chấp nhận chuyện chồng ngoại tình như một phần trong hôn nhân. Những người phụ nữ này có suy nghĩ rằng sẽ không bao giờ ly hôn, nhưng họ cũng không thể thay đổi được chồng. Họ buộc phải thay đổi chính mình. Là chấp nhận chung chồng, là cam chịu sự vô tâm vô trách nhiệm của chồng, là để người thứ ba trở thành một phần của gia đình.

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Có người sẽ chọn “sống chung với bão” - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đây là con đường bế tắc và nhiều khổ tâm nhất của đàn bà bị phản bội trong hôn nhân. Họ không cho mình khả năng lựa chọn, chủ động với tình cảnh chồng ngoại tình. Họ chấp nhận hoàn toàn như để đổi lấy một điều gì đó mà họ muốn. Đó có thể là “hiệp ước” không bao giờ đổ vỡ, hoặc một mong muốn cho bản thân nặng tình, con cái trưởng thành, hay gia đình hai bên yên ổn…

Đàn bà có thể nghĩ đây là con đường đầy hy sinh, vẻ vang nhất. Nhưng thực ra đây lại là lựa chọn họ sống vì người khác nhiều nhất, nhưng cũng vô ích nhất. Không có hạnh phúc trong hôn nhân, không có đứa trẻ nào có thể trưởng thành ổn yên. Không có vợ chồng chân tình, cái mác hôn nhân cũng có ngày rách bươm. Mà đến cuối cùng, người mất nhiều nhất là đàn bà, thứ mất đắt giá nhất là thời gian chẳng khi nào mua lại được nữa.

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Có người chọn cách thay đổi, “cải cách” cuộc hôn nhân đã có sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Có người chọn cách thay đổi, “cải cách” cuộc hôn nhân đã có sự phản bội. Một cuộc cách mạng bền bỉ và nhiều gian nan nhất. Khi ấy, đàn bà cần một trái tim quả cảm, dám chấp nhận rạn nứt, dám dùng tình yêu và bao dung của mình để hàn gắn, dám cho chồng một cơ hội khác.

Tha thứ là bản năng của đàn bà khi yêu. Nhưng chọn đúng người để trao gửi tha thứ mới là người đàn bà biết quý trọng bản thân. Không phải chỉ cần chồng quay về, bạn sẽ dọn đường để anh ta đi. Không phải vì bạn là vợ, và bạn có nghĩa vụ bỏ qua vô điều kiện. Vì bạn bị tổn thương, vì thứ tha phải đánh đổi bằng thời gian, bằng tâm sức, bằng dày vò bạn chịu đựng… nên bạn có quyền chọn.

Nếu bạn chọn tha thứ cho chồng, hãy nhìn thẳng vào trái tim đã không nguyên vẹn của anh ấy. Bội bạc của chồng liệu có còn cứu vãn được? Và liệu bạn có còn cơ hội hạnh phúc khi ở lại?

Và con đường thứ ba, chính là không thể thay đổi, không thể chấp nhận, vậy thì phải từ bỏ. Không người đàn bà nào vì chút ít tổn thương mà đang tâm đánh mất gia đình. Đến một lúc, bạn không thể chấp nhận, hay mọi chuyện không thể thay đổi, vậy thì cứ từ bỏ. Hôn nhân không phải là nhà giam, đừng tự nhốt mình với kẻ không còn trân quý bạn.

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Người ta có thể phóng đại hai từ “ly hôn” đầy bi thương, nhưng đôi khi nó chỉ là một sự giải thoát - Ảnh minh họa: Internet

Người ta có thể phóng đại hai từ “ly hôn” đầy bi thương, nhưng đôi khi nó chỉ là một sự giải thoát. Không hạnh phúc thì chia tay. Không yên bình thì kết thúc. Không tưởng tin, yêu thương thì đừng ở cạnh nhau. Quan trọng là hãy biết trái tim thật sự muốn gì, tin tưởng vào chính mình để không một lần nào hối hận.

Người ta có thể cho đàn ông quá nhiều “quyền” khi ngoại tình. Họ được tha thứ, được trở về, được “lấp liếm” mọi tội lỗi. Nhưng thật ra, người có nhiều quyền nhất trong một cuộc ngoại tình của đàn ông là vợ. Phụ nữ có chồng ngoại tình đã là nỗi đau cực kì khó nguôi ngoai. Dù là chọn con đường nào cũng chẳng dễ đi, cũng đầy ám ảnh. Vì thế, họ có quyền được chọn, có quyền nghĩ cho bản thân và con cái và có quyền sống vì chính mình trước nhất.

Bởi thế, đàn bà có chồng ngoại tình đừng chỉ hỏi chồng, rằng anh có còn yêu em không, anh có muốn quay về không, em phải làm gì để anh thay đổi? Mà bạn liệu có ổn không, bạn có thể tha thứ không, bạn phải làm gì để bản thân thoải mái hơn? Đàn bà khi bị phản bội, hãy thương mình đầu tiên…

Người đàn ông hay nói những câu này chứng tỏ anh ta không yêu bạn

Người đàn ông hay nói những câu này chứng tỏ anh ta không yêu bạn

Nếu người đàn ông mà bạn thích nói với bạn một trong ba câu nói này thì chắc chắn tình cảm của bạn sẽ không có kết quả gì đâu nên hãy bỏ cuộc đi tìm người xứng đáng hơn.

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