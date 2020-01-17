Đàn ông đi ngoại tình là vì muốn có thêm một người phụ nữ khác. Vì họ không muốn chọn lựa giữa vợ và nhân tình. Nhiều người chỉ khi vào tình thế phải chọn lựa, mới bắt đầu suy nghĩ đi hay ở.

Đàn ông có mấy lá gan đi cặp bồ, dối gạt vợ con. Nhưng một khi đã bị phát hiện thì đàn ông ngoại tình nào cũng chột dạ mà đứng ngồi không yên.

Vì thế, phụ nữ có chồng ngoại tình nên giữ thái độ kiên định, bình tĩnh với chồng. Đàn ông khi đã lấy vợ thì phải chịu trách nhiệm khi ngoại tình. Hãy thể hiện thái độ dứt khoát để chồng thấy đã ngoại tình thì phải trả giá, không dung túng và cam chịu bị phản bội.

Câu hỏi trên của vợ khiến đàn ông cảm thấy hoang mang. Nó thể hiện thái độ vợ đã có thái độ dứt khoát với lựa chọn của chồng. Nếu chồng trả lời “đi”, họ không níu kéo. Nếu chồng chọn “ở”, vậy thì sẽ giải quyết thế nào? Chính thái độ dứt khoát, bình tĩnh này của vợ khiến đàn ông chột dạ và sợ nhất. Vì đa số đàn ông khi ngoại tình đều tự cho mình thế chủ động và vợ phải sợ mất họ hay níu kéo.

Phụ nữ cũng nên có sự chuẩn bị trước khi hỏi chồng câu hỏi này. Nếu anh ấy chọn ở lại, bạn muốn điều kiện gì cho bản thân và gia đình? Hay nếu anh ấy đi, bạn đã có sắp xếp gì để ly hôn hay chưa?

“Anh có thể ngoại tình thì tôi cũng có thể bỏ chồng”

Đàn ông khi ngoại tình thường có một suy nghĩ sai lầm, đó là vợ không bỏ mình được đâu. Vì cô ấy đã sinh con cho mình, đã là vợ mình bao lâu. Vì thế, nếu nghe vợ bình thản nói câu nói, không ít ông chồng sẽ “toát mồ hôi”. Dù không thể hiện ra mặt, nhưng họ vẫn thấy sợ nếu thật sự đánh mất gia đình. Nỗi sợ sẽ ngày càng lớn nếu vợ càng dứt khoát muốn kết thúc. Và đây là điều không người đàn ông ngoại tình nào muốn.

Phụ nữ nên chủ động hơn trong suy nghĩ tha thứ cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên chủ động hơn trong suy nghĩ tha thứ cho chồng. Hãy nghĩ rằng liệu bạn có thể tha thứ, hạnh phúc không khi chồng quay về? Đừng mang suy nghĩ chỉ cần chồng quay đầu thì bạn sẽ lại hạnh phúc.

“Không cần anh, tôi sẽ nuôi con”

Đàn ông khi vụng trộm luôn nghĩ rằng vợ rất cần họ, mà lại không nghĩ được rằng ngoại tình có thể khiến họ mất con cái. Để đến khi bị phát hiện, nghe rằng vợ không cần mình nữa, cũng có thể không được nhìn mặt con, đây sẽ là nỗi sợ lớn nhất với đàn ông.

Câu nói này của bạn sẽ thể hiện hai quan điểm chắc chắn với chồng. Một là bạn không cần một người đàn ông phản bội, con cái mới là điều quan trọng nhất. Và hai là bạn đủ sức và tiền để nuôi con nếu ly hôn. Với đàn ông khi phản bội, họ không sợ vợ níu kéo, chỉ sợ vợ tỏ ra bất cần vì độc lập và bản lĩnh.

Hãy dùng cái đầu lạnh và thái độ kiên định nhất để đối phó với họ - Ảnh minh họa: Internet

Không có người phụ nữ nào mạnh mẽ ngay được khi phát hiện chồng ngoại tình. Nhưng có hai điều tối kỵ bạn phải cố gắng không phạm phải, là níu kéo và lấy nước mắt ra “hù” đàn ông. Vì đàn ông đã cả gan ngoại tình thì chỉ xem thường sự yếu đuối của vợ. Hãy dùng cái đầu lạnh và thái độ kiên định nhất để đối phó với họ. Hãy nhắm vào hai nỗi sợ lớn nhất của đàn ông, là mất gia đình và bị bỏ rơi.