Ngoại tình là cách đàn ông chán vợ tìm đến để làm mới cuộc sống. Kỳ thực, đàn ông khi ngoại tình không chỉ thích tình dục. Đây mới là những điều họ thích nhất ở nhân tình:

Đây là những sự thật dù phũ phàng nhưng luôn đúng về tâm lý của đàn ông ngoại tình .

Muốn được chia sẻ: Đàn ông cũng có nhu cầu chia sẻ như phụ nữ, chỉ là họ không thể nói ra. Và nếu vợ không thể thấu hiểu, thì sự lắng nghe, trò chuyện của phụ nữ khác đặc biệt có sức hút với đàn ông.

Được tôn trọng, vuốt ve cái tôi: Khi đàn ông không còn được vợ tôn trọng trong hôn nhân, họ sẽ dần tích tụ mong muốn được một người phụ nữ khác tôn trọng. Và tại một thời điểm “chín muồi” nào đó, sự ngưỡng mộ, tôn trọng của một người phụ nữ khác sẽ khiến họ động lòng.

Sự thật 2: Đàn ông yêu thật lòng nhân tình không hay vẫn còn yêu vợ?

Đàn ông phản bội vẫn còn yêu vợ nhưng có thêm tình cảm riêng với nhân tình

Đây là khi hôn nhân đã rơi vào trạng thái bão hòa theo thời gian dài. Sự nhàm chán khi đàn ông cảm thấy bí bách, và họ dần chán gia đình. Họ vẫn còn yêu vợ, nhưng lại bị cảm giác chán hôn nhân đánh lừa, muốn tìm đến ngoại tình để đổi mới, khơi gợi tình cảm.

Theo nghiên cứu, 56% đàn ông khi ngoại tình để được hạnh phúc với tâm lý muốn có thêm. Nhiều người đàn ông vẫn còn tình cảm với vợ nhưng lại thích có quan hệ với người thứ ba. Đây là kiểu đàn ông vụng trộm không phải vì hết yêu vợ, mà là vì không hài lòng với hôn nhân hiện tại.

Không còn tình cảm với vợ, chỉ yêu nhân tình

Người đàn ông vụng trộm này vì những rạn nứt không thể hàn gắn trong hôn nhân mà dần hết tình cảm với vợ. Lúc này, hôn nhân chỉ là vỏ bọc và đổ vỡ bất cứ lúc nào. Ngoại tình chỉ là một hệ quả tất yếu vì vợ chồng đã thật sự không còn tình cảm với nhau.

Sự thật 3: Đàn ông phản bội có bỏ vợ theo bồ?

Thường thì đàn ông khi ngoại tình rất ít khi bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì đàn ông khi ngoại tình rất ít khi bỏ vợ, vì họ mang tâm lý chỉ muốn có thêm chứ không muốn chọn. Đàn ông đã muốn bỏ vợ thì họ đã ly hôn chứ không đợi tới khi bị phát hiện ngoại tình. Đó là lý do đàn ông vụng trộm luôn giấu giếm chuyện ngoại tình, che đậy tội lỗi của mình.

Sự thật thứ 4: Đàn ông vụng trộm thường sợ gì nhất?

Với những ông chồng tham lam muốn cả vợ và bồ, họ luôn có những nỗi sợ này.

Sợ bị lợi dụng: Dù nhân tình cho đàn ông cảm giác ngọt ngào, nhưng họ vẫn luôn sợ bị lợi dụng và trục lợi. Và họ cũng không muốn bị nhân tình buộc phải bỏ vợ.

Sợ bị phát hiện: Đây là nỗi sợ thường trực của đàn ông khi ngoại tình. Nhiều người đàn ông chỉ bồng bột ngoại tình để chứng tỏ bản thân, nhưng thật sự vẫn còn tình cảm với vợ và không muốn hôn nhân đổ vỡ. Vì thế, họ sẽ có cảm giác cắn rứt, sợ bị phát hiện. Hoặc với những ông chồng xem ngoại tình là việc vui đùa, trọng thể diện, danh dự hay sự nghiệp thì họ cũng luôn lo sợ việc ngoại tình lỡ vỡ.

Sợ bị bỏ rơi: Đàn ông ngoại tình thường tham lam, nhưng họ vẫn sợ bị vợ hoặc nhân tình bỏ rơi. Dù là nhân tình lợi dụng hay vợ không thể tha thứ đều cho đàn ông cảm giác thất bại và tổn thương.

Sợ vợ con tổn thương:

Một số người đàn ông ngoại tình vẫn sợ vợ con tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Một số người chồng ngoại tình vẫn sợ vợ con tổn thương. Nhưng vì tham lam ngoại tình nên họ vẫn bất chấp.

Sự thật 5: Đàn ông thường ngoại tình với những ai?

Đàn ông thường có xu hướng ngoại tình với những người họ quen biết. Đây có thể là đồng nghiệp, người giúp việc, người yêu cũ, bạn thân của vợ, hay thậm chí là sếp… Chỉ cần là người họ quen biết, tiếp xúc trong một thời gian dài, nếu có cơ hội gần gũi thì chắc chắn dễ nảy sinh tình cảm mà ngoại tình.

Sự thật 6: Chồng dễ ngoại tình nhất khi nào?

Dù phũ phàng, nhưng có những thời điểm đàn ông rất dễ ngoại tình. Chẳng hạn như lúc vợ mang bầu, khi bỗng chốc có nhiều cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, hay khi không được vợ quan tâm, thấu hiểu…

Với đàn ông, ngoại tình là sự lựa chọn. Dù rằng rạn nứt trong hôn nhân là do cả vợ và chồng, nhưng đàn ông bản lĩnh sẽ chọn cách giữ giá trị hôn nhân và nhân phẩm của bản thân, hơn là ngoại tình.