Lời của một cô bồ lột trần 9 dấu hiệu đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 27/11/2019 05:28

Từng qua lại với một người đàn ông đã có gia đình, tôi hiểu rõ một người đàn ông ngoại tình sẽ có những biểu hiện ra sao…

30 tuổi, từng một lần lầm lỡ với đàn ông có vợ, tôi thề rằng sẽ không bao giờ trở thành nhân tình nữa. Bởi mối tình vụng trộm đó đã bòn rút thời gian, sức khỏe, tự tin và cả niềm vui của tôi trong cuộc sống. Và bởi vì từng quá hiểu rõ một người đàn ông ngoại tình, nên tôi muốn cảnh báo những bà vợ về dấu hiệu chồng ngoại tình

Hay đi ngủ muộn

Người tình cũ cấm tôi gọi cho anh ấy trong ngày. Và hầu như những cuộc trò chuyện của chúng tôi đều từ đêm muộn đến đầu giờ sáng hôm sau. Những ngày nói chuyện cũng không cố định, hầu như đều là đợi lúc vợ anh ấy ngủ.

Thật sự, đàn ông bận rộn về đêm cũng có thể là vì công việc. Nhưng xác suất anh ta ngoại tình cũng khá cao. Phụ nữ nên để ý thời gian chồng sử dụng điện thoại, đặc biệt là vào đêm muộn.

Có tài khoản ngân hàng bí mật

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Đàn ông ngoại tình thường có một tài khoản ngân hàng bí mật - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình cũ của tôi thường có hai tài khoản ngân hàng, trong đó có một cái vợ anh ta hoàn toàn không biết. Anh ta sẽ dùng tài khoản bí ẩn đó để chuyển tiền cho tôi hàng tháng. Tôi mong phụ nữ nên cẩn thận với những tài khoản ngân hàng của chồng. Vì đàn ông có thể kiếm thu nhập từ việc làm thêm mà vợ không biết, và nguồn thu đó sẽ nằm trong một thẻ ngân hàng bí mật để chi tiêu cho bồ. Lời khuyên chân thành nhất cho những người vợ chính là hãy cố gắng thẳng thắn chi tiêu với chồng, gom hết tất cả nguồn thu của chồng vào cùng một mối để quản lý.

Gu âm nhạc thay đổi

Tôi là người lôi kéo nhân tình nghe dòng nhạc Rock. Dù trước khi quen tôi, anh ta chưa từng thích thể loại đó. Và trong suốt thời gian vụng trộm, người đàn ông này cũng hoàn toàn thay đổi gu âm nhạc.

Phụ nữ nên chú ý đến những thói quen, sở thích của chồng. Bởi vì đàn ông có thể thay đổi những điều đó vì bị một người phụ nữ khác ảnh hưởng.

Cài nhiều mật mã

Trong điện thoại của anh ta lúc nào cũng có mật khẩu, đặc biệt là với những ứng dụng liên lạc với tôi. Không chỉ vậy, laptop của anh ta cũng được khóa cẩn thận, vì trong đó có một thư mục có hình của tôi được cất giấu. Và đương nhiên, nếu những người vợ chủ quan và không để ý thì chắc chắn sẽ không thể biết đàn ông đang giấu giếm điều gì.

Lãng tránh những câu trả lời

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Đàn ông ngoại tình thường lãng trách những câu hỏi từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi từng nghe nhân tình nói chuyện điện thoại với vợ. Vì anh ta đang ở bên tôi nên thường bịa ra những chuyện lừa dối, hoặc tìm cách lãng tránh những câu hỏi của vợ. Hoặc nếu bị hỏi khó, anh ta sẽ chọn cách nói khôn ngoan để hướng sang một chuyện khác.

Dành nhiều quan tâm cho nữ đồng nghiệp

Anh ta thường gọi tôi là “nữ đồng nghiệp” với vợ. Và những cuộc gặp của chúng tôi đều là khi anh ta bận “đi công tác”. Phụ nữ nên cẩn trọng khi trong lời nói của đàn ông thường xuất hiện quá nhiều hình ảnh một cô đồng nghiệp làm chung.

Thói quen, phong cách mới

Đàn ông ngoại tình thường sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân tình. Anh ta sẽ bắt chước, hoặc vô tình lặp lại những thói quen hay phong cách của nhân tình. Phụ nữ nên để ý khi chồng đột nhiên thay đổi cử chỉ, cách ăn nói hay những thói quen thường ngày. Vì đây có thể là dấu hiệu đàn ông phản bội rõ ràng nhất.

Quan hệ vợ chồng nhàm chán

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Phụ nữ nên xem lại chất lượng cuộc sống vợ chồng, đồng thời theo dõi thái độ, biểu hiện của chồng khi gần gũi - Ảnh minh họa: Internet

Những lần gần gũi giữa tôi và nhân tình luôn mới mẻ. Bởi vì anh ta thừa nhận rằng vợ chồng anh ta hoàn toàn không quan hệ thường xuyên. Sự nhàm chán trong hôn nhân khiến anh ta càng có nhiều đam mê khi ở bên tôi.

Dù vậy, tình dục nhàm chán cũng là dấu hiệu một cuộc hôn nhân đã lâu dài. Phụ nữ nên xem lại chất lượng cuộc sống vợ chồng, đồng thời theo dõi thái độ, biểu hiện của chồng khi gần gũi.

Chồng vô cảm

Những cuộc gọi của đàn ông ngoại tình với vợ luôn không có cảm giác gần gũi. Dù là một nói chuyện ngắn hay dài qua điện thoại, đang vui vẻ hay cãi nhau, tôi đều thấy anh ta chẳng buồn để ý. Bởi chỉ cần đặt điện thoại xuống, anh ta sẽ hào hứng quay sang tôi.

Phụ nữ phải nhớ đàn ông ngoại tình không bao giờ dễ nhận ra nếu bạn quá tin tưởng và chủ quan. Bởi họ một khi đã lừa dối bạn thì sẽ vô cùng khôn ngoan và chiêu trò. Bởi thế, hãy cẩn thận nhé các bà vợ!

5 câu đàn ông ngoại tình khi về nhà rất hay nói với vợ

5 câu đàn ông ngoại tình khi về nhà rất hay nói với vợ

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