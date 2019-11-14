Đàn ông ngoại tình chỉ cần bước chân về nhà thì sẽ luôn miệng nói những câu này với vợ. Nếu vợ để ý thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay!

Đàn ông ngoại tình rồi sẽ rất dễ “chột dạ”. Trong vài câu nói của họ thôi, bạn chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi... “Em đừng nói nữa, anh mệt mỏi lắm” Đây thường là câu nói cửa miệng của những ông chồng không còn hứng thú nói chuyện với vợ. Họ không còn muốn nghe bất kì điều gì từ vợ, cũng có nghĩa là tâm trí của họ đang ở một nơi khác. Ngay cả sự có mặt, hay giọng nói của vợ cũng không còn lọt vào sự chú ý của họ. Tệ hơn, khi đã quá chán ghét vợ, đàn ông vụng trộm còn thấy lời nói của vợ rất phiền phức, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà để đến với nhân tình.

Đàn ông ngoại tình xem thường những lời vợ nói - Ảnh minh họa: Internet “Em đang lừa dối anh đúng không” Đàn ông phản bội thường rất hay “chột dạ”. Dù anh ta đang phản bội bạn nhưng lại có thể vô tư “đổ tội” cho bạn. Vì một khi đã biết phản bội, đàn ông sẽ có suy nghĩ rằng nếu mình đã có thể ngoại tình, thì rất có thể vợ cũng làm điều tương tự. Nhưng tâm lý của đàn ông vụng trộm lại không thể chấp nhận việc bị phản bội. “Đừng động vào đồ vật cá nhân của anh” Đây là vì anh ta có những thứ không muốn để bạn biết, hoặc sợ sẽ bị bại lộ một bí mật nào đó. Dù rằng có một số người không thích bị động chạm vào đồ vật cá nhân. Nhưng nếu bỗng dưng chồng bạn trở nên gay gắt khi bạn động vào điện thoại hay laptop của anh ấy thì nên thẳng thắn yêu cầu được xem qua. Điều này là cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình của bạn.

Đàn ông ngoại tình giấu giếm nhiều bí mật - Ảnh minh họa: Internet “Đừng suy diễn nữa, anh chán lắm” Thay vì giải thích để bạn hiểu, cho bạn cảm giác an toàn, người chồng ngoại tình sẽ cho rằng bạn suy diễn và chán nản vì điều đó. Đó là phản ứng thường thấy ở đàn ông vụng trộm để đối phó với sự chất vấn từ vợ, cũng như che giấu chuyện ngoại tình. Dù rằng phụ nữ thường xuyên suy nghĩ nhiều, đôi lúc là suy diễn vô lý. Nhưng bạn vẫn nên tin vào trực giác của mình. Nếu có nghi ngờ, bạn nên tìm hiểu cẩn thận và phải có bằng chứng để chứng minh cho linh tính và suy đoán của mình đúng. “Anh và cô ấy chỉ là bạn, không có gì em phải nghi ngờ” Bạn nên nhớ người chồng yêu thương mình sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định, dù là thân thiết thế nào. Nếu bạn đã thấy nghi ngờ thì chắc chắn đó không còn là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác thông thường. Đàn ông khi ngoại tình thường dùng câu nói trên để bào chữa, bảo vệ cho chuyện ngoại tình. Anh ta phủ định mối quan hệ với nhân tình chỉ là để vợ yên tâm. Đàn ông ngoại tình thì trong lời nói, hành động, thói quen hằng ngày đều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên tin vào cảm giác của mình, và tìm hiểu kỹ càng trước các mối quan hệ khác giới của chồng. Tuyệt đối đừng để chồng và nhân tình xem mình là con rối. Bạn nghi ngờ nhưng hãy luôn có bằng chứng để vạch mặt khi cần thiết. Một người đàn ông tử tế, chung thủy sẽ không bao giờ có những câu nói và hành động khiến bạn thấy bất an. Ngược lại, đàn ông ngoại tình thì trong lời nói, hành động, thói quen hằng ngày đều thay đổi. Vợ nên chủ động, tỉnh táo để phát hiện kịp thời, bảo vệ gia đình của mình.

6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi có bồ Một cuộc ngoại tình luôn chứa đựng những điều khiến đàn ông một lần vướng vào khó lòng vứt bỏ. Rốt cuộc vụng trộm có gì khiến đàn ông ngoại tình mê mệt?

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