5 câu đàn ông ngoại tình khi về nhà rất hay nói với vợ

Phụ nữ yêu 14/11/2019 05:15

Đàn ông ngoại tình chỉ cần bước chân về nhà thì sẽ luôn miệng nói những câu này với vợ. Nếu vợ để ý thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay!

Đàn ông ngoại tình rồi sẽ rất dễ “chột dạ”. Trong vài câu nói của họ thôi, bạn chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi...

“Em đừng nói nữa, anh mệt mỏi lắm”

Đây thường là câu nói cửa miệng của những ông chồng không còn hứng thú nói chuyện với vợ. Họ không còn muốn nghe bất kì điều gì từ vợ, cũng có nghĩa là tâm trí của họ đang ở một nơi khác. Ngay cả sự có mặt, hay giọng nói của vợ cũng không còn lọt vào sự chú ý của họ. Tệ hơn, khi đã quá chán ghét vợ, đàn ông vụng trộm còn thấy lời nói của vợ rất phiền phức, chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nhà để đến với nhân tình.

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông ngoại tình xem thường những lời vợ nói - Ảnh minh họa: Internet

“Em đang lừa dối anh đúng không”

Đàn ông phản bội thường rất hay “chột dạ”. Dù anh ta đang phản bội bạn nhưng lại có thể vô tư “đổ tội” cho bạn. Vì một khi đã biết phản bội, đàn ông sẽ có suy nghĩ rằng nếu mình đã có thể ngoại tình, thì rất có thể vợ cũng làm điều tương tự. Nhưng tâm lý của đàn ông vụng trộm lại không thể chấp nhận việc bị phản bội.

“Đừng động vào đồ vật cá nhân của anh”

Đây là vì anh ta có những thứ không muốn để bạn biết, hoặc sợ sẽ bị bại lộ một bí mật nào đó. Dù rằng có một số người không thích bị động chạm vào đồ vật cá nhân. Nhưng nếu bỗng dưng chồng bạn trở nên gay gắt khi bạn động vào điện thoại hay laptop của anh ấy thì nên thẳng thắn yêu cầu được xem qua. Điều này là cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình của bạn.

dan ong ngoai tinh 2
Đàn ông ngoại tình giấu giếm nhiều bí mật - Ảnh minh họa: Internet

“Đừng suy diễn nữa, anh chán lắm”

Thay vì giải thích để bạn hiểu, cho bạn cảm giác an toàn, người chồng ngoại tình sẽ cho rằng bạn suy diễn và chán nản vì điều đó. Đó là phản ứng thường thấy ở đàn ông vụng trộm để đối phó với sự chất vấn từ vợ, cũng như che giấu chuyện ngoại tình.

Dù rằng phụ nữ thường xuyên suy nghĩ nhiều, đôi lúc là suy diễn vô lý. Nhưng bạn vẫn nên tin vào trực giác của mình. Nếu có nghi ngờ, bạn nên tìm hiểu cẩn thận và phải có bằng chứng để chứng minh cho linh tính và suy đoán của mình đúng.

“Anh và cô ấy chỉ là bạn, không có gì em phải nghi ngờ”

Bạn nên nhớ người chồng yêu thương mình sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định, dù là thân thiết thế nào. Nếu bạn đã thấy nghi ngờ thì chắc chắn đó không còn là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác thông thường. Đàn ông khi ngoại tình thường dùng câu nói trên để bào chữa, bảo vệ cho chuyện ngoại tình. Anh ta phủ định mối quan hệ với nhân tình chỉ là để vợ yên tâm.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình thì trong lời nói, hành động, thói quen hằng ngày đều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên tin vào cảm giác của mình, và tìm hiểu kỹ càng trước các mối quan hệ khác giới của chồng. Tuyệt đối đừng để chồng và nhân tình xem mình là con rối. Bạn nghi ngờ nhưng hãy luôn có bằng chứng để vạch mặt khi cần thiết.

Một người đàn ông tử tế, chung thủy sẽ không bao giờ có những câu nói và hành động khiến bạn thấy bất an. Ngược lại, đàn ông ngoại tình thì trong lời nói, hành động, thói quen hằng ngày đều thay đổi. Vợ nên chủ động, tỉnh táo để phát hiện kịp thời, bảo vệ gia đình của mình.

6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi có bồ

6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi có bồ

Một cuộc ngoại tình luôn chứa đựng những điều khiến đàn ông một lần vướng vào khó lòng vứt bỏ. Rốt cuộc vụng trộm có gì khiến đàn ông ngoại tình mê mệt?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông phản bội đàn ông vụng trộm chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 53 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này