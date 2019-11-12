Đàn ông ngoại tình lúc nào cũng có một lý do chính đáng để bảo vệ bản thân. Họ có thể nói rằng tất cả là do vợ bỏ bê bản thân, không hâm nóng tình cảm vợ chồng, hay vài phút không cầm lòng được trước cám dỗ… Thậm chí, có người vì ngoại tình mà sẵn sàng ruồng bỏ vợ con.

Đặc biệt, với đàn ông có bồ mà bỏ vợ, sẽ có lúc hối hận vì phút nông nổi của mình. Bởi đến cuối cùng, họ mới nhận ra ai cũng có thể làm nhân tình, còn người vợ đúng nghĩa thì chỉ có duy nhất một người.

Đàn ông vụng trộm khi chưa cạn tình cạn nghĩa với vợ thì luôn mang một nỗi day dứt với bạn đời. Đây là lý do họ hay mua quà tặng vợ, ngọt ngào với vợ hơn như âm thầm chuộc lỗi. Dù là vậy, đàn ông phản bội cũng không vì những day dứt ấy mà dừng lại. Họ chỉ xem đó là một cảm giác thường trực, đành phải chấp nhận để mạo hiểm ngoại tình.

Gia đình đổ vỡ

Nhiều đàn ông phản bội và đánh mất gia đình. Họ có thể may mắn có một gia đình khác. Nhưng với đàn ông từng ngoại tình, gia đình đầu tiên họ có vẫn luôn là nỗi day dứt nhất trong đời họ. Vì có người sau ngoại tình, đến tận lúc già yếu vẫn cô đơn không ai bên cạnh. Họ không thể tìm được một gia đình khác, có vợ chăm sóc, có con sum vầy. Đó là cái giá lớn nhất mà đàn ông phản bội phải trả. Chỉ tiếc là, có khi đến tận cuối đời đàn ông mới ngậm ngùi nhận ra.

Con cái không tôn trọng, hư hỏng

Đàn ông ngoại tình bị con cái xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Đa phần đàn ông ngoại tình đều không được con cái tôn trọng. Thậm chí, với nhiều người, con cái còn không muốn nhìn mặt họ. Vì đàn ông phản bội chính là đánh mất nhân, nghĩa, trí, tín của đấng mày râu. Phụ lòng cha mẹ, phụ tình phu thê, đánh mất tự trọng và nhân phẩm của mình. Con cái sẽ không coi đó là những gì chúng muốn học hỏi. Huống hồ, đàn ông khi ngoại tình còn ruồng bỏ vợ con, thì mãi mãi cũng không được con tha thứ.

Không có niềm tin ở người thân

Đàn ông ngoại tình đánh mất nhiều thứ. Nhưng điều quý giá nhất chính là lòng tin với người khác. Một người đàn ông có thể lừa dối vợ mình, tổn thương người bạn đời của mình thì khó mà có lòng tin từ người khác. Ngoại tình sẽ biến đàn ông thành một người mất nhân nghĩa và không có trách nhiệm với bản thân họ và gia đình.

Đàn ông ngoại tình đánh mất nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Thường thì đàn ông từng ngoại tình đều phải nhận quả báo nếu họ không sớm tỉnh ngộ. Đó là nhân quả ở đời, không tin cũng không được, không nghĩ nó tới cũng không tránh được. Như việc đã tổn thương người khác thì sẽ có ngày cũng bị người nào đó tổn thương. Và đàn ông, không ít người phải đến lúc nhận đúng quả báo mình phải trả mới hối hận vì những gì sai lầm mình đã làm. Đáng tiếc là, cuộc đời không có giá như, không có quay lại, đã sai thì phải trả giá!