6 phát hiện mới nhất về đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 09/10/2019 05:22

Thường thì một người đàn ông ngoại tình lần đầu sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó. Và cảm giác tội lỗi không đủ ngăn họ lại trước cám dỗ.

Điều gì khiến đàn ông ngoại tình? Trong cuốn sách The Truth About Cheating của Neuman đã đưa ra những thông số bất ngờ về lý do cho sự không chung thủy ở đàn ông. Đây có thể là những phát hiện mới mà những bà vợ chưa từng hay biết.

48% đàn ông cho rằng lý do họ ngoại tình là vì không hài lòng về tình cảm vợ chồng

Người ta luôn cho rằng đàn ông vụng trộm là vì nhu cầu tình dục. Thực tế, chỉ có 8% đàn ông phản bội vì không hòa hợp chăn gối với vợ. Phần nhiều lý do đàn ông chọn ngoại tình là vì họ cũng bị điều khiển bởi cảm xúc. Họ muốn vợ thỏa mãn nhu cần nam chính ở họ, như được vợ xem trọng, ngợi khen, hay muốn vợ thấu hiểu họ trong những lúc khó khăn.

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Chỉ có 8% đàn ông ngoại tình vì không hòa hợp chăn gối với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là, đàn ông ít khi thể hiện mong muốn này với vợ. Nhiều người vợ thật sự không hề biết chồng họ muốn được xem trọng thế nào. Và đàn ông cũng thường nghĩ khi yêu cầu được vợ ủi an, động viên là thể hiện sự yếu đuối trước mặt đối phương. Từ đó, vợ không thể biết, càng không thể đáp ứng nhu cầu của họ.

Điều này nói lên rằng phụ nữ nên dành sự xem trọng và ưu tiên nhất định dành cho chồng. Khi đàn ông được thỏa mãn nhu cầu khi làm trụ cột gia đình, được vợ thấu hiểu, họ sẽ không dễ ngoại tình.

66% đàn ông phản bội luôn cảm thấy tội lỗi khi lừa dối vợ

Không có mối tình vụng trộm nào lại không gieo ít nhiều sợ hãi vào người trong cuộc. Đây cũng là phản ứng bất an hiển nhiên mà đàn ông phải có. Theo nghiên cứu, 68% đàn ông chưa từng ngoại tình đều nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ làm việc đó. Dù rằng, cảm giác tội lỗi không đủ ngăn họ lại trước cám dỗ. Nhưng đàn ông lại rất giỏi quản lý cảm xúc của mình khi ngoại tình.

Bởi thế, nếu bạn nghe đàn ông thề thốt sẽ không bao giờ phản bội thì bạn đừng nên tin vội. Quan trọng là vợ chồng mỗi ngày cùng nhau xây dựng nền tảng thủy chung, những nguyên tắc bất di bất dịch về các mối quan hệ khác giới bên ngoài.

77% đàn ông phản bội có bạn thân cũng từng vụng trộm

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Khi có một người bạn từng ngoại tình thì khi có quan hệ vụng trộm đàn ông cũng sẽ thấy chuyện đó là bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Khi có một người bạn từng ngoại tình thì khi có quan hệ vụng trộm đàn ông cũng sẽ thấy chuyện đó là bình thường. Trong suy nghĩ của đàn ông, bạn bè là người họ tin cậy, có những điểm tương đồng với họ. Bởi thế khi bạn ngoại tình thì họ cũng sẽ dần xem chuyện đó là không có gì nghiêm trọng.

Phụ nữ không thể ngăn cấm chồng chơi với người bạn ngoại tình. Nhưng vợ có thể yêu cầu chồng tránh những môi trường có nhiều cám dỗ, đảm bảo những quy luật giữ thủy chung giữa hai người. Đồng thời, hãy tạo cho chồng những thói quen tốt cùng gia đình. Phụ nữ trước khi trách chồng dễ lung lay trước cám dỗ, hãy biết bảo vệ ngôi nhà của mình trước.

40% đàn ông có bạn tình là đồng nghiệp

Nếu đàn ông vụng trộm nơi công sở thì nhân tình của anh ta sẽ là một cô nàng vừa ngưỡng mộ vừa đầy cảm thông với anh ta. Đây cũng là minh chứng cho việc nếu vợ không coi chồng, ngợi khen chồng thường xuyên thì rất dễ đẩy chồng vào ngoại tình.

Nhưng dấu hiệu chồng ngoại tình với đồng nghiệp cũng không quá khó với phụ nữ. Vợ có thể để ý cách đàn ông ngợi khen hay quan tâm đến đồng nghiệp thường xuyên và quá mức bình thường. Hãy theo dõi thời gian chồng làm việc, những chuyến công tác hay du lịch của công ty chồng làm.

Chỉ 12% đàn ông phản bội thừa nhận rằng nhân tình có ngoại hình hơn hẳn vợ

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Chỉ 12% đàn ông ngoại tình thừa nhận rằng nhân tình có ngoại hình hơn hẳn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Điều này có nghĩa là đàn ông không ngoại tình vì nghĩ sẽ thỏa mãn hơn khi quan hệ với một người phụ nữ đẹp hơn. Không ít người chồng ngoại tình vì muốn được bù đắp nhu cầu tình cảm. Nhu cầu tình dục chỉ là kèm theo với nhu cầu tình cảm.

Nếu phụ nữ lo sợ chồng phản bội, hãy đầu tư vào tình cảm và gắn kết vợ chồng. Đừng chỉ chăm chút bề ngoài hay tình dục, bởi dù sao điều đàn ông muốn vẫn là tình cảm vợ chồng gắn bó, sự thấu hiểu và ưu tiên từ vợ.

Chỉ 6% đàn ông phản bội từ tình một đêm

Đàn ông ngoại tình thường vụng trộm với người họ đã quen biết đủ nhiều. Có nghĩa là trước khi chồng ngoại tình, bạn sẽ thấy những dấu hiệu nhất định. Và rất ít đàn ông có tình một đêm và sau đó tiếp diễn một cuộc vụng trộm lâu dài.

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, đàn bà ngoại tình bằng con tim

Đàn ông ngoại tình chừa một chốn bình yên để trở về, phụ nữ ngoại tình chọn rời đi để tìm bình yên. Sau ngoại tình, đàn ông sẽ hối hận, còn đàn bà sẽ rời đi.

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