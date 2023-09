Điều gì khiến đàn ông ngoại tình? Trong cuốn sách The Truth About Cheating của Neuman đã đưa ra những thông số bất ngờ về lý do cho sự không chung thủy ở đàn ông. Đây có thể là những phát hiện mới mà những bà vợ chưa từng hay biết.

48% đàn ông cho rằng lý do họ ngoại tình là vì không hài lòng về tình cảm vợ chồng

Người ta luôn cho rằng đàn ông vụng trộm là vì nhu cầu tình dục. Thực tế, chỉ có 8% đàn ông phản bội vì không hòa hợp chăn gối với vợ. Phần nhiều lý do đàn ông chọn ngoại tình là vì họ cũng bị điều khiển bởi cảm xúc. Họ muốn vợ thỏa mãn nhu cần nam chính ở họ, như được vợ xem trọng, ngợi khen, hay muốn vợ thấu hiểu họ trong những lúc khó khăn.