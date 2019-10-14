Đây là những điều đàn ông khi ngoại tình chỉ thấy ở bồ, còn vợ thì không hề có.

Đàn ông ngoại tình , không phải lỗi của những người vợ, mà là lựa chọn của những ông chồng. Nhưng nếu phụ nữ biết cách đàn ông nhìn vào người thứ ba , sẽ hiểu rằng nếu mình cũng có những điều đó thì chẳng người chồng nào muốn ngoại tình.

Ngược lại, nhân tình thường rảnh rỗi hơn vợ nhiều. Đàn ông tìm tới nhân tình là vì biết cô ta luôn có thời gian cho họ bất cứ lúc nào. Chỉ cần mệt mỏi, không vui, một cuộc gọi từ đàn ông thôi thì cô ta sẽ lập tức xuất hiện. Và vì có nhiều thời gian rảnh như thế, nên họ luôn chiều đàn ông bằng những hẹn hò lãng mạn, những không gian gần gũi nóng bỏng.

Đa số phụ nữ có chồng đều đặt tâm sức và thời gian quá nhiều vào việc nhà, nuôi dạy con cái, vun vén các mối quan hệ gia đình. Nhưng chính vì dành quá nhiều thời gian cho vai trò làm mẹ, làm dâu mà phụ nữ đôi khi lại thiếu ưu tiên chồng.

Đàn ông ngoại tình vì nhân tình có nhiều thời gian cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn sẽ dành thời gian vừa đủ nhưng chất lượng cho chồng. Không ưu tiên con hơn chồng, và cũng để cha mẹ hai bên ra ngoài mối quan hệ vợ chồng. Càng không để thời gian tâm sự, gần gũi chồng bị lấn át bởi thời gian bếp núc, nhà cửa. Hơn hết, hãy có những khoảng thời gian cố định để hâm nóng tình cảm vợ chồng, chỉ hai người hẹn hò, đi dạo cùng nhau mà không có con cái, gia đình.

Sôi nổi, nhiệt tình

Bất cứ ai khi để bản thân quá bận rộn với công việc mỗi ngày đều sẽ dần trở nên nhàm chán. Phụ nữ lấy chồng thường mắc phải sai lầm này. Trong khi đó, nhân tình lại luôn đầy sức sống, không quá bận rộn, cũng rất biết chiều chuộng bản thân.

Phụ nữ nếu coi trọng hôn nhân thì nên có một khoảng riêng cho mình mỗi ngày, như thời gian đọc sách, học tập, chăm sóc bản thân… Một người phụ nữ có thể làm chủ gia đình luôn làm chủ được bản thân trước. Đàn ông sẽ nhìn nhận những giá trị đó, đánh giá năng lượng tích cực, dung mạo, hay khí chất ở phụ nữ.

Khi phụ nữ biết quan tâm đến bản thân thì sẽ trở thành một người thú vị trong mắt chồng. Vì một người ưu tiên bản thân, luôn là chính mình luôn là người đặc biệt.

Quan tâm, lãng mạn

Nhân tình biết quan tâm đến đàn ông, lãng mạn hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người vợ cho rằng chồng có nghĩa vụ quan tâm, yêu thương họ. Cũng nhiều phụ nữ nghĩ rằng tình yêu sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng đây thật sự là một sai lầm nghiêm trọng. Tình yêu không giống như tình thân. Tình thân là dù có giận hờn, chia cách cũng không xóa bỏ được. Còn tình yêu thì luôn cần phải giữ gìn và nuôi dưỡng theo thời gian.

Trong mắt đàn ông khi ngoại tình luôn thấy nhân tình dịu dàng, biết thấu hiểu quan tâm là vì vợ họ không thể làm được những việc đó. Bởi thế, phụ nữ hãy tạo cho mình cơ hội để yêu chiều bạn đời, thể hiện tình yêu dành cho bạn đời. Trong hôn nhân, tình cảm càng phải được thể hiện và phải có cho đi nhận lại như lúc yêu đương. Bởi chỉ cần một lúc lơ là, trái tim của đàn ông cũng có thể lạc nhịp dễ dàng.

Biết chấp nhận

Nhiều bà vợ luôn muốn thay đổi chồng mình. Và đương nhiên điều này là bất khả thi và càng làm quan hệ vợ chồng thêm căng thẳng. Ngược lại, người thứ ba lại rất khéo trong việc chấp nhận đàn ông. Khi không được vợ chấp nhận, đàn ông cảm thấy thoải mái lúc bên nhân tình.

Không ai có thể thay đổi được ai. Mong muốn thay đổi chỉ nên xuất phát từ chính bản thân một người. Sự không chấp nhận bạn đời trong hôn nhân chỉ thể hiện rằng bạn không quý trọng họ, bạn ích kỷ. Bởi thế, thay vì muốn thay đổi chồng, hãy nhìn vào những điểm tốt của anh ấy, mỗi ngày đều cố gắng tìm những điểm anh ấy khác biệt với người khác.

Không phán xét

Đàn ông ngoại tình vì nhân tình cho họ cảm giác được coi trọng - Ảnh minh họa: Internet

Không như nhiều người nghĩ, rằng đàn ông phản bội vì tình dục, hay vì nhan sắc nổi trội của người thứ ba. Ngược lại, người thứ ba có khi lại kém sắc hơn cả vợ. Nhưng họ vui vẻ, thoải mái và không đem đến cho đàn ông nhiều căng thẳng. Đa số đàn ông vụng trộm là để tìm người có thể trò chuyện, thấu hiểu họ, hơn là phán xét, trách móc họ.

Đàn ông ngoại tình, đó là lựa chọn của họ, không phải lỗi của vợ. Nhưng phụ nữ khi đã làm vợ thì phải giữ đúng kiêu hãnh, tự trọng và không ngừng phát triển những giá trị đẹp đẽ của mình. Đó mới là cách giữ trái tim đàn ông không đi lệch hướng.