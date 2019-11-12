6 điều đàn ông ngoại tình thích nhất khi có bồ

Phụ nữ yêu 12/11/2019 05:20

Một cuộc ngoại tình luôn chứa đựng những điều khiến đàn ông một lần vướng vào khó lòng vứt bỏ. Rốt cuộc vụng trộm có gì khiến đàn ông ngoại tình mê mệt?

Những cuộc tình lén lút có điều gì khiến đàn ông ngoại tình sẵn sàng bỏ rơi vợ con, bất chấp chạy theo nhân tình? Câu trả lời có thể khiến nhiều người vợ bất ngờ:

Nhân tình lãng mạn, biết điều

Nhân tình là người tận dụng mọi khuyết điểm của người vợ để xuất hiện bên cạnh đàn ông. Và khuyết điểm lớn nhất của nhiều người vợ là thiếu lãng mạn và tinh tế với chồng. Vì khi bước vào hôn nhân, phụ nữ thường bị trách nhiệm, cuộc sống cơm áo gạo tiền làm khô khan và thực tế hơn.

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Đàn ông ngoại tình vì thích sự lãng mạn, biết điều ở nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nhân tình vì độc thân, không vướng bận gia đình mà luôn giữ được sự lãng mạn, ngọt ngào. Và khi gặp được cô nhân tình thấu hiểu và biết điều như thế, đàn ông thường chỉ thấy vợ nhiều khuyết điểm hơn.

Cảm giác chinh phục

Đàn ông luôn có máu hiếu thắng và chinh phục trong người. Họ thích chinh phục phụ nữ, dù là sau khi kết hôn. Nếu vợ không cho họ cảm giác thành tựu, chinh phục thì rất dễ bị cám dỗ mê hoặc.

Với đàn ông phản bội, cảm giác chinh phục được một người phụ nữ cho họ tự tôn và kiêu hãnh. Đặc biệt nếu đó là một cô nhân tình khéo léo, mưu trò biết dẫn dắt đàn ông có gia đình thì sẽ hoàn toàn giữ được thế thắng trước vợ.

Thích cảm giác mới lạ

Phần lớn cuộc ngoại tình của đàn ông đều khởi nguồn từ cảm giác mới mẻ. Bởi thế, nhiều ông chồng có vợ đẹp con ngoan rồi lại ngoại tình với một cô nàng hoàn toàn thua kém vợ. Điều anh ta thích là cảm giác mới mẻ, chứ không phải vì nhân tình đẹp hơn hay tốt hơn vợ.

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Đàn ông ngoại tình thích cảm giác mới mẻ -  Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích sự nhàm chán, và họ ghét sự tẻ nhạt của hôn nhân. Khi đến với ngoại tình, đàn ông sẽ quên được hết những quen thuộc nhàm chán ở vợ. Ngoại tình cho họ cảm giác tươi mới sau bao năm hôn nhân. Nhưng họ luôn tham lam muốn cả vợ và bồ. Vì vợ quen thuộc nhưng khó tìm, nhân tình mới mẻ nhưng khó lâu dài.

Đáp ứng bản chất lăng nhăng của đàn ông

Sự thật là đàn ông lăng nhăng sẽ không thay đổi ngay cả khi đã có gia đình. Vì là bản chất nên họ chỉ tìm cơ hội để được thỏa mãn.

Kiểu đàn ông này dễ động lòng với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ gợi tình, dễ dãi. Không chỉ vậy, họ còn có nhu cầu cao trong chuyện ấy. Đây là lý do họ có thể cùng lúc quen nhiều người để tìm cảm giác mới mẻ trong tình dục. Đã là bản chất thì không thể thay đổi, chỉ có ngày một bộc lộ nhiều hơn.

Thiếu thấu hiểu, quan tâm từ vợ

Đàn ông cũng có nhu cầu quan tâm, thấu hiểu từ vợ. Bí quyết giữ chồng của một người vợ khôn ngoan là không bao giờ quên chồng cần gì. Nhu cầu của đàn ông là tình dục, lắng nghe, thể hiện, quan tâm… từ vợ. Và điều này thì nhân tình sẽ luôn làm tốt hơn vợ, nếu vợ cho cô ta cơ hội.

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Một người chồng gặp phải vợ vô tâm thì rất dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy phải chồng vô tâm thì có thể cam chịu, tìm cách để chồng thay đổi. Nhưng một người chồng gặp phải vợ vô tâm thì rất dễ ngoại tình.

Vụng trộm cho đàn ông cảm giác kích thích

Cảm giác thăng hoa nhất trong những cuộc ngoại tình là sự kích thích từ việc yêu đương vụng trộm, lén lút. Đàn ông ngoại tình sẽ thấy hứng thú với việc vụng trộm sau lưng vợ. Ngay cả khi đang làm điều sai, nhưng được thỏa mãn tình dục một cách lén lút luôn cho đàn ông cảm giác mới mẻ và khó bỏ.

6 phát hiện mới nhất về đàn ông ngoại tình

6 phát hiện mới nhất về đàn ông ngoại tình

Thường thì một người đàn ông ngoại tình lần đầu sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều đó. Và cảm giác tội lỗi không đủ ngăn họ lại trước cám dỗ.

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