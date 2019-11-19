Cách thức đàn ông ngoại tình mới mẻ và nguy hiểm nhất hiện nay

Phụ nữ yêu 19/11/2019 05:12

Nhiều người vợ hoàn toàn bất ngờ và sốc khi phát hiện chồng ngoại tình. Vì cách đàn ông ngoại tình ngày nay mới mẻ và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thực tế, nhiều người vợ hoàn toàn bất ngờ khi biết đàn ông ngoại tình. Họ thấy chồng lúc nào cũng về nhà đúng giờ, xung quanh không có đối tượng “khả nghi”, vậy anh ta quen biết phụ nữ lạ bằng cách nào? Để đến khi thấy cuộc trò chuyện thân mật, thậm chí là “trần trụi” của chồng với một người phụ nữ quen biết qua mạng, phụ nữ mới thất thần vỡ lẽ…

Điện thoại hay laptop của đàn ông có thể là công cụ ngoại tình lợi hại nhất. Ngoại tình qua mạng là cách thức mới mẻ và nguy hiểm nhất của đàn ông. Thời đại công nghệ ngày một phát triển, những mối quan hệ có thể duy trì qua tin nhắn, những cuộc gọi video call. Hay những người cô đơn có thể tìm đến những cộng đồng để làm quen, gặp gỡ và hẹn hò qua mạng. Nhưng chính những tiện lợi của thời đại 4.0 lại tạo khe hở cho những trò vụng trộm.

Đàn ông thường ngoại tình qua mạng vì một số nguyên do chính.

Họ cần chia sẻ nhưng lại ngại chia sẻ thẳng thắn với vợ

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Thực tế, nhiều người vợ hoàn toàn bất ngờ khi biết đàn ông ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đàn ông không được vợ lắng nghe và bị dồn nén tâm sự trong một thời gian dài. Kỳ thực, không chỉ phụ nữ có nhu cầu chia sẻ và cần được thấu hiểu, lắng nghe, mà đàn ông cũng thế. Rất nhiều lúc đàn ông mong muốn được giãi bày hết tâm tư của mình. Nhưng vì họ là đàn ông nên rất ngại bộc lộ hết cảm xúc trước vợ.

Nhưng thay vì thẳng thắn cùng vợ, họ lại dần thu hẹp khoảng cách, khiến bản thân thấy ngột ngạt. Thậm chí, nhiều người còn đổ lỗi cho đối phương khiến hôn nhân đi vào đường cùng. Và họ cho rằng cách giải quyết vấn đề tốt hơn chính là tìm một người phụ nữ khác có thể lắng nghe và chia sẻ với họ. Thế giới ảo cho họ cơ hội tìm một người thật, như họ mong muốn. Đương nhiên, đàn ông đã muốn ngoại tình thì luôn có thể tìm được đối tượng bản thân mong muốn.

Cơ hội nhiều hơn

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Đàn ông ngoại tình qua mạng ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Với những người đàn ông có gia đình và làm việc, sinh sống trong môi trường ít giao tiếp với phụ nữ lạ thì thế giới mạng là nơi thích hợp để ngoại tình. Họ có thể giả danh thành một người đàn ông độc thân để tìm kiếm người trò chuyện, thậm chí là yêu đương. Đàn ông khi ấy dù là thật lòng hay bông đùa thì đều hứng thú, thậm chí là biến những cuộc trò chuyện ảo thành gặp mặt thật và ngoại tình sau lưng vợ.

Đàn ông thích sự mới mẻ

Đàn ông ngoại tình qua mạng còn là để tìm kiếm cảm xúc mới mẻ mà hôn nhân lâu năm đã không còn. Sự mới mẻ họ tìm kiếm không nằm ở đối tác “mới”, mà còn là những điều vợ không thể đáp ứng cho họ.

Đàn ông khi ngoại tình trên mạng còn có xu hướng tìm kiếm người phụ nữ có thể làm những việc mà vợ họ từng làm khi yêu nhau. Như một sự “hồi xuân” để đàn ông cảm thấy trẻ trung, tràn đầy năng lượng thời trai trẻ. Từ đó, họ thấy tình yêu tươi mới hơn, nhiều mộng tưởng. Và đàn ông sẽ thấy phấn khởi bởi những thú vị và bí ẩn đằng sau cuộc ngoại tình thế này.

Làm sao để vợ ngăn những cuộc vụng trộm từ thế giới ảo?

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Đàn ông ngoại tình đôi khi rất khôn khéo và giỏi che giấu, nhất là ngoại tình trên mạng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tìm đến thế giới ảo bằng điện thoại, laptop. Đây là những phương tiện riêng tư của chồng vợ không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng một người vợ khôn ngoan sẽ có cách để ý và theo dõi cẩn thận. Đặc biệt là những thay đổi trong thói quen sử dụng điện thoại, thái độ của chồng khi lên mạng mỗi ngày. Kèm theo đó, vợ cũng nên đôi lúc xem qua điện thoại của chồng khi có nghi ngờ.

Đàn ông ngoại tình đôi khi rất khôn khéo và giỏi che giấu, nhất là ngoại tình trên mạng. Bởi thế, phụ nữ nên tỉnh táo để bảo vệ gia đình mình!

7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ

7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ

Thông thường, đàn ông ngoại tình thì dễ mà ly hôn thì khó. Bởi dù phản bội nhưng họ luôn nơm nớp 7 nỗi sợ này mà không dám bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

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