7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ

Phụ nữ yêu 15/11/2019 05:12

Thông thường, đàn ông ngoại tình thì dễ mà ly hôn thì khó. Bởi dù phản bội nhưng họ luôn nơm nớp 7 nỗi sợ này mà không dám bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

Đây là 7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám ly hôn vợ.

Sợ con cái tổn thương

Rất nhiều đàn ông thật sự yêu thương con cái của mình. Và nếu quyết định ly hôn thì khả năng họ ít được gặp con là rất cao. Hoặc nếu con cái của họ phát hiện cha mình ngoại tình thì chúng có thể tổn thương, bất hòa với cha, hay thậm chí không tôn trọng cha. Với nhiều người chồng ngoại tình, đây là nỗi sợ lớn nhất khiến họ không dám mạo hiểm đánh mất gia đình.

Sợ liên quan đến pháp luật

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Đàn ông ngoại tình không muốn ly hôn vì sợ liên quan đến pháp luật - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý của những ông chồng ngoại tình chính là vì sao họ phải ly hôn khi họ vẫn có thể vừa có nhân tình, vừa giữ được vợ con bên cạnh? Nếu đàn ông có thể giữ được cả bồ và vợ thì họ cần gì phải chọn ly hôn? Thực tế, ly hôn là một công đoạn phức tạp, bao gồm chia tài sản, giành quyền nuôi con hay các giấy tờ pháp lý. Và khó khăn hơn hết là việc đoạn tuyệt tình cảm vợ chồng. Bởi thế, đàn ông khi đã ngoại tình trót lọt thì rất hiếm khi muốn ly hôn với vợ.

Sợ người thân tổn thương

Đàn ông dù ngoại tình cũng không muốn bản thân và người thân tổn thương khi họ ly hôn. Điều anh ta muốn chỉ là phút giây vui vẻ bên nhân tình và không bao giờ phải ly hôn với vợ.

Sẽ không có hạnh phúc khi hôn nhân đã tồn tại sự phản bội. Dù vậy, với đàn ông phản bội thì việc ly hôn còn tệ hơn gấp trăm lần. Họ sẽ phải tốn tiền bạc, mất gia đình, mang cảm giác tội lỗi với người thân…

Sợ mất tiền

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Không quá lạ khi nhiều ông chồng ngoại tình nhưng vẫn dứt khoát không ly hôn với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã quyết định ly hôn thì tài sản sẽ chia đôi cho vợ chồng. Đàn ông phản bội không bao giờ thích điều này. Vì nhiều người sẽ mất một phần tài sản mà khi còn trong hôn nhân họ đã tạo ra. Vì thế không quá lạ khi nhiều ông chồng ngoại tình nhưng vẫn dứt khoát không ly hôn với vợ.

Sợ ảnh hưởng đến tiền đồ, sự nghiệp

Đàn ông khi có sự nghiệp, danh tiếng vững vàng thì dù có mê đắm bồ thế nào và mệt mỏi với vợ ra sao cũng không muốn ly hôn để mang bất lợi đến cho mình. Ly hôn sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của đàn ông. Đặc biệt với những ngành nghề yêu cầu trách nhiệm của đàn ông với gia đình thì ly hôn sẽ ảnh hưởng đến chức vụ, khả năng phát triển sự nghiệp trong tương lai của đàn ông.

Sợ dư luận

Trong mắt người khác, đàn ông tệ nhất là khi ngoại tình mà bỏ vợ. Người ngoại tình luôn hiểu rõ điều đó và không muốn hướng gièm pha dư luận về phía mình. Đàn ông khi ngoại tình thì đã là một người hèn nhát và thiếu trách nhiệm. Bởi thế họ càng không có đủ can đảm để bị phơi bày trước thiên hạ.

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Đàn ông ngoại tình không có đủ can đảm để bị phơi bày trước thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Chất lượng cuộc sống sẽ bị giảm sút

Chất lượng cuộc sống bị giảm sau khi ly hôn cũng là nỗi sợ khiến đàn ông không dại gì ly hôn để chạy theo bồ. Vì sau khi ly hôn, ai sẽ chăm sóc con anh ta tốt hơn mẹ của chúng? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ anh ta khi già yếu? Ai sẽ chăm lo cho anh ta lúc bệnh tật? Những bữa cơm nhà sẽ không còn, việc nhà chất đống không ai lo. Cuộc sống của đàn ông ngoại tình sẽ thật sự thay đổi tiêu cực sau khi mất đi vợ. Và hầu hết đàn ông khi ngoại tình đều có thể nhìn thấy viễn cảnh chẳng hề tốt đẹp này.

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5 điều đàn ông ngoại tình chỉ thấy ở bồ, còn vợ thì không

Nhiều người thứ ba hoàn toàn không xinh đẹp, giỏi giang bằng vợ. Nhưng đàn ông ngoại tình lại thấy ở họ những điều đặc biệt mà vợ không hề có được.

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