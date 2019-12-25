4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình

Phụ nữ yêu 25/12/2019 05:11

Thật sự, đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì? Họ có thấy tội lỗi không, có hoảng sợ hay lo lắng không? Hay là luôn nghĩ mình đúng, luôn không sợ mất gia đình?

 Đây là 4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình.

“Ở bên nhân tình thích hơn ở bên vợ”

Đây luôn là suy nghĩ thường trực của đàn ông vụng trộm. Vì nhân tình hội tụ những điều vợ không có, hay những gì họ bất mãn về vợ. Nhưng thay vì nói cùng vợ, giải quyết với vợ, họ lại chọn cách tìm một người khác để đáp ứng.

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Đàn ông ngoại tình luôn thấy bồ hơn vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình luôn mới mẻ hơn vợ, vì nhân tình để yêu để chiều chuộng, để thăng hoa cảm xúc và tình dục. Nhân tình không phải sinh con, không phải cơm áo gạo tiền. “Mới mẻ” của nhân tình là thứ tình yêu không ràng buộc, không vướng mệt mỏi trong hôn nhân. Huống hồ, nhân tình chẳng cần chịu trách nhiệm hay danh phận. Đàn ông chỉ cần vung tiền, tình  cảm, thế là cái tôi đàn ông của họ được nhân tình khen ngợi, cưng chiều.

Bởi thế, đàn ông có bồ luôn thấy bồ hơn vợ, thấy bên bồ thoải mái hơn. Mà thật ra chẳng nhân tình nào có thể hơn vợ. Bồ chỉ là tình, vợ mới là nghĩa. Người đàn bà có thể bên đàn ông cả đời chỉ có tình thì không đủ, còn phải có nghĩa.

“Ngoại tình được ngày nào thì hay ngày đó”

Đàn ông khi ngoại tình thường có hai kiểu suy nghĩ và hành động, một là nghĩ ngày mai sẽ từ bỏ nhưng không làm được, và hai là nghĩ tới đâu thì tới và không có ý định kết thúc. Đàn ông trước khi ngoại tình thường nghĩ bản thân sẽ không làm thế. Nhưng khi đã ngoại tình rồi, họ lại nghĩ không thể làm gì khác.

Đã bước vào ngoại tình, ít người thoát ra được. Đàn ông khi ấy như bị “nghiện”. Người can đảm thì sống chết cố thoát khỏi cơn nghiện. Người hèn nhát thì vì sợ hy sinh bản thân, sợ không được nếm trải thêm mê say mà bất chấp sai thêm sai.

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Kỳ thực, ngoại tình là một kiếp nạn trong đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, ngoại tình là một kiếp nạn trong đời đàn ông. Vượt qua được rồi, kẻ thì tệ đi, người thì tốt hơn. Suy cho cùng, cũng là lựa chọn của mỗi người.

“Sẽ không bị phát hiện đâu”

Thông thường, đàn ông khi ngoại tình luôn nghĩ bản thân rất khôn ngoan, có thể che giấu tội lỗi dễ dàng trước vợ. Nhưng thật ra, chẳng có người vợ nào ngu ngốc mà không biết chồng phản bội mình. Có thể họ vì quá tin tưởng và yêu thương chồng mà chọn im lặng, mà cho chồng thêm nhiều cơ hội. Đàn ông nghĩ mình khôn ngoan, phụ nữ lại dùng sự bao dung của mình để đối phó với kẻ bội bạc.

Suy nghĩ  này chỉ khiến đàn ông tự biến mình thành kẻ giỏi dối gian và sẽ có lúc chẳng còn đường trở về nhà. Bởi chẳng có tội lỗi nào là không có dấu vết, không có cuộc ngoại tình mà không bị phát hiện, không phải trả giá. Chỉ là sớm hay muộn, cái giá càng về sau sẽ càng đắt đỏ.

“Nếu bị phát hiện, vợ cũng sẽ không bỏ được mình đâu”

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Họ cứ nghĩ rằng vợ là người sống cùng, sinh con, dành cả thanh xuân cho họ, thế thì làm sao có thể không tha thứ cho họ? - Ảnh minh họa: Internet

Những người chồng ngoại tình hầu như đều có suy nghĩ này. Bởi thế mà họ mới to gan hết lần này đến lần khác lừa dối vợ. Họ cứ nghĩ rằng vợ là người sống cùng, sinh con, dành cả thanh xuân cho họ, thế thì làm sao có thể không tha thứ cho họ?

Nhưng tiếc là, nhiều người đàn ông ngoại tình lại không hay biết, vợ cũng là người có thể tuyệt tình, rời đi và không bao giờ trở lại. Chỉ vì bị phản bội, bị xem thường, những người vợ không còn muốn hy sinh và yêu thương nữa. Vì đàn ông sao lại cho mình cái quyền có thêm mà không muốn bớt? Sao lại cho mình tư cách nghĩ rằng sẽ được tha thứ vô điều kiện?

Quả thật, đàn ông khi ngoại tình luôn có những suy nghĩ như thế. Họ xem thường gia đình, đề cao bản thân và  bất chấp với nhân tình. Có lẽ chỉ đến khi ngoại tình qua đi, cơn say không còn, đàn ông mới biết mình từng sai thế nào. Chỉ là, liệu có còn kịp để trở về hay không…

7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ

7 nỗi sợ khiến đàn ông ngoại tình không dám bỏ vợ

Thông thường, đàn ông ngoại tình thì dễ mà ly hôn thì khó. Bởi dù phản bội nhưng họ luôn nơm nớp 7 nỗi sợ này mà không dám bỏ vợ để chạy theo nhân tình.

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