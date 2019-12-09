Tình yêu của người đàn ông chung thủy luôn vẹn nguyên dành cho bạn, dù có sứt mẻ cũng không cho người khác. Bạn phải hiểu rằng nếu trong lòng đàn ông có bạn thì sẽ không còn đủ chỗ cho bất kì ai khác. Và chỉ khi bạn không còn là điều đàn ông quý trọng nhất thì người thứ ba mới có thể xuất hiện.

Ngày nay, đàn ông ngoại tình nhiều tới mức bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, thậm chí là ngay trong ngôi nhà của bạn. Nhưng dù có bị phát hiện, đàn ông cũng một mực muốn bảo vệ bản thân bằng những lý do này.

Đây là cách ứng phó của nhiều người chồng ngoại tình khi bị phát hiện. Họ sẽ trách vợ không dịu dàng như trước, không còn quan tâm đến chồng, hay có nhiều nhược điểm hơn… Nhưng chung quy đây chỉ là cái cớ để đàn ông bảo vệ bản thân.

Không có chuyện đàn ông có thể yêu thật lòng cùng lúc hai người, mà là tham lam muốn có cả hai. Cũng không có chuyện ngoại tình chỉ để vui còn trái tim vẫn nguyên vẹn cho vợ. Đàn ông đã ngoại tình thì lòng dạ đã không còn vợ con.

Nếu bạn phải nghe những câu phũ phàng ấy từ chồng phản bội thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm vợ không tốt. Đàn ông phản bội dù vì lý do gì cũng không phải lỗi hoàn toàn ở vợ. Nhưng nếu anh ta đổ lỗi cho vợ thì chính là hết phương cứu chữa.

Em hơn cô ấy nhiều thứ, nhưng lại thua ở cách chiều chồng

Đàn ông ngoại tình chẳng mấy ai có can đảm nhận mình sai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi ngoại tình chẳng mấy ai có can đảm nhận mình sai. Họ thường nói chuyện với vợ theo những cách rất tàn nhẫn. Họ luôn cho mình cái quyền lên án cách làm vợ, làm mẹ của bạn để không nhận lỗi. Họ có thể nói vợ không biết chiều chồng, không giỏi hư hỏng trên giường, không chiêu trò dụ dỗ…

Phụ nữ nghe những lời phũ phàng như thế lại nhẹ dạ cả tin mà nghĩ mình sai sót, vì thế mà dễ dàng tha thứ cho chồng. Nhưng chính vì vậy mà đàn ông phản bội lại càng đắc chí, nghĩ rằng mình quá khôn ngoan để qua mặt vợ. Và sau đó, họ sẽ lại tiếp tục thoải mái lừa dối vợ.

Vợ không đáp ứng được nhu cầu

Đây thường là lý do cửa miệng để đàn ông ngoại tình biện minh cho mình. Nhưng hôn nhân là vấn đề của sẻ chia, thấu hiểu và cố gắng hòa hợp. Đàn ông không thể cứ vì vợ không đáp ứng được nhu cầu mà tìm đến người phụ nữ khác. Đây chỉ là lý do ích kỷ của đàn ông.

Anh thề là sẽ không có lần sau

Phụ nữ mềm lòng với chồng ngoại tình thì chính là tự hại mình, nên nhất định phải tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng dễ dàng tin vào câu nói này của đàn ông. Vì đa phần đàn ông khi bị bắt quả tang ngoại tình đều nói câu này. Nhưng chỉ số ít người có thể làm được như thế. Tốt nhất là phụ nữ đừng tin, chỉ nên nhìn vào biểu hiện và hành động của chồng sau đó. Phụ nữ mềm lòng với chồng ngoại tình thì chính là tự hại mình, nên nhất định phải tỉnh táo.

Anh chỉ tìm người giải khuây

Đàn ông có vô số cách để giải tỏa căng thẳng. Dù là áp lực từ công việc hay gia đình thì họ cũng không có quyền buông thả bản thân. Người thốt ra lý do này thì chỉ vì thiếu bản lĩnh, không chống cự được cám dỗ. Cũng có thể đây chỉ là cách nói để ngụy biện cho nhu cầu ham muốn của đàn ông.

Trót yêu người thứ ba

Nhiều người đàn ông ngoại tình nhân danh tình yêu để bảo vệ cuộc tình vụng trộm của mình. Và người thứ ba cũng có thể dõng dạc nói rằng họ yêu đàn ông có gia đình thật lòng. Nhưng bạn tuyệt đối đừng tin, vì sẽ không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu gia đình, chồng con danh chính ngôn thuận của bạn. Họ chỉ đang tự tâng bốc chính mình, lợi dụng lẫn nhau mà thôi.