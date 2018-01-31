Đàn ông thèm mới lạ, đàn bà sợ quen thuộc

Khi kết hôn, mỗi người đều đã ngầm ký với nhau một thỏa thuận về sự thủy chung, trọn vẹn suốt đời. Nhưng rồi bước vào đời sống hôn nhân mấy ai giữ được lời hứa “duy nhất” đó với nhau? Vì sao biết hậu quả của ngoại tình, người ta vẫn mải miết đi tìm những mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng?

Đàn ông từ xưa tới giờ luôn thèm khát chinh phục. Họ cũng từng si mê vợ, từng yêu đến mụ mị cả người nhưng tình cảm mãnh liệt đó nguội lạnh dần theo những chặng đường hôn nhân. Vợ bây giờ như con cá trong chậu, con chim trong lồng. Dẫu có đẹp đến mấy nhưng một khi đã sở hữu, chồng cũng mất đi ít nhiều hứng thú. Bởi sự thèm khát mới lạ này nên đàn ông đã có vợ vẫn luôn mơ tới những bóng hình khác và khoảng cách từ “ngoại tình tư tưởng” đến lúc lên giường rất ngắn. Đàn ông đã có vợ nhưng vẫn luôn thích chinh phục những cô gái khác - Ảnh minh họa: Internet Còn đàn bà vì sao ngoại tình? Dĩ nhiên khi yêu và cưới, họ cũng rất yêu, rất cần người đàn ông họ gọi là chồng. Đàn bà nào cũng mong muốn an yên, hạnh phúc suốt đời. Nhưng một khi lòng đã đổ vỡ với chồng, họ sẽ tìm một bờ vai khác để tựa vào. Sống với nhau bao năm, sự lãng mạn của người chồng không còn. Thay vào đó là sự hờ hững, vô tâm đến đáng trách. Sự thờ ơ, xao nhãng của người chồng những lúc vợ sinh đẻ, ốm đau hay những ngày kỉ niệm, sinh nhật... Tất cả làm cho người đàn bà cảm thấy ngột ngạt, bế tắc trong mái nhà của mình. Họ muốn vùng vẫy thoát khỏi sự u ám của cuộc hôn nhân hiện tại.

Cuộc sống hôn nhân khi đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền sẽ làm cho cặp vợ chồng mất đi ít nhiều tình cảm như lúc yêu nhau. Nhưng đó không phải là cái cớ để người ta vin vào khi ngoại tình để rồi trách: “Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”. Cả đàn ông và đàn bà, nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cần luôn làm mới cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông luôn thèm "của lạ". Điều đó không phải thói xấu mà thuộc về bản chất. Trong cuộc hôn nhân, khi người vợ luộm thuộm, ăn mặc xuề xòa, ra đường gặp người đàn bà khác trẻ đẹp dĩ nhiên đàn ông phải nhìn. Đàn bà đừng vội trách chồng, hãy giữ chồng bằng cách yêu lấy bản thân mình. Làm vợ, làm mẹ rất mệt nhưng hãy cố gắng bỏ chút ít thời gian để làm đẹp, làm mới mình. Đàn ông thường thích nhìn những thứ đẹp đẽ phù phiếm nhưng điều khiến họ trân trọng luôn là những giá trị cốt lõi của gia đình. Một người vợ vừa đẹp, vừa giỏi bếp núc chiều chuộng thử hỏi đàn ông nào ngoại tình?

Còn với đàn bà thì sao? Nhiều ông chồng cứ nghĩ chỉ cần đi làm kiếm tiền về đưa vợ là coi như xong phần trách nhiệm. Nhưng các bà vợ đều cần hơn thế. Đàn bà cần nhiều nhưng những điều họ cần đều rất đơn giản. Đó chính là sự quan tâm thật sự của chồng. Một lời hỏi thăm khi cảm mệt, một cốc nước mát, những món quà nhỏ khi sinh nhật, kỉ niệm... Hôn nhân như một cái cây, cần được quan tâm chăm sóc mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Một khi đổ vỡ, đàn bà thường trách chồng vô tâm, lạnh nhạt. Vậy tại sao các ông chồng không quan tâm vợ mình ngay từ bây giờ? Kẻ thù của đàn bà chính là sự nhàm chán trong hôn nhân. Đàn ông khôn ngoan chính là người biết quan tâm, yêu thương những điều nhỏ nhặt nhất ở người đàn bà bên cạnh mình. Hôn nhân là một con đường không hề bằng phẳng. Để giữ được hạnh phúc đòi hỏi cả vợ và chồng đều phải cố gắng và nỗ lực không ngừng. Đừng tưởng chỉ cần cưới được người mình yêu, hôn nhân mặc nhiên sẽ êm ấm. Như cái cây cần được chăm sóc, hôn nhân cũng cần được chăm bón mỗi ngày bằng sự yêu thương, sự quan tâm và làm mới mỗi ngày.

Khi đàn ông ngoại tình, cả vợ và nhân tình đều là nạn nhân của một kẻ tham lam Là người vợ, dù đau đớn cỡ nào khi chồng ăn vụng thì đánh ghen cũng không khiến đàn ông hối lỗi quay về. Còn nhân tình, ôm chồng người khác trong tay thì đó cũng chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo.

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