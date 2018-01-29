Đàn bà ở tận cùng tàn nhẫn, đàn ông đừng mong níu kéo

Đàn bà nào cũng dịu dàng, hết mực tận tụy với chồng đến khi nhận ra những gì mình hy sinh là vô nghĩa. Chồng tệ bạc, vô tâm và đau hơn cả là chồng phản bội. Nỗi đau quá lớn nhiều khi biến đàn bà trở thành người tàn nhẫn với kẻ từng ôm ấp, yêu thương.

Chị hẹn tôi cà phê trước khi chia tay để đến một nơi khác sinh sống. Chị trang điểm rất đậm, tô son đỏ chót thế nhưng tôi vẫn nhận thấy nỗi buồn còn đọng trong mắt chị. Khi mới quen chị, tôi ngưỡng mộ chị vô cùng. Nhưng chị bảo: “Đàn bà đáng ngưỡng mộ phải là người hạnh phúc, còn chị không hề hạnh phúc”. Chị hi sinh tất cả cho chồng nhưng anh ta lại đi ăn nằm với người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết chồng chị ngoại tình. Chị từng cắn chặt môi đến ứa máu rồi tự dằn vặt: “Vì sao chồng phản bội chị?”. Chị tâm sự rằng ngỡ đã có tất cả trong tay nhưng hóa ra mình chẳng có gì cả dù chỉ là trái tim của một người đàn ông. Chị đẹp, làm ra tiền nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì với chồng. Anh ta vẫn đi ăn nằm với ả đàn bà khác. Khi chị phát hiện ra, tất cả sụp đổ dưới chân.

Chồng chị nghĩ rằng chị yêu anh ta đến tận cùng gan ruột và không thể rời xa được. Dễ chừng gần 15 năm rồi, cuộc đời của chị chưa một ngày nghĩ rằng sẽ có lúc không có người đàn ông đó. Vậy mà, anh ta nỡ chà đạp lên tất cả. Không phải dạng “ăn bánh trả tiền” hay quen chơi vài tháng mà cả hai ăn nằm đến 3 năm. Khi phát hiện ra, chị gom đồ đạc ra ngủ ngoài khách sạn. Anh ta rối rít đi tìm, nhắn tin gọi điện liên tục nhưng chị không trả lời. Anh ta nghĩ chị đi tự tử. Chị cười như kẻ điên khi biết suy nghĩ đó của anh ta. Hóa ra, trong mắt anh ta chị cũng chỉ là hạng đàn bà nhu nhược, yếu đuối. Chồng ngoại tình thì chỉ biết khóc lóc và làm những trò ngu ngốc như rạch tay, tự tử…

Khi chị chìa lá đơn ly hôn đã kí sẵn, anh ta há hốc mồm kinh ngạc. Chắc anh ta không ngờ chị là người chủ động ly hôn. Anh ta bảo rằng còn yêu chị, còn muốn gìn giữ hạnh phúc cho con. Chị bảo, đã quá muộn rồi. Bây giờ anh yêu ai, ngủ với ai, cưới ai tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Chị nói xong đi thẳng, bỏ lại anh ta cầm lá đơn mà vẫn không tin đó là sự thật. Những ngày sau đó, anh điên cuồng tìm chị. Anh đứng trước nhà mẹ chị, liên tục gọi cửa. Rồi cầu xin, khóc lóc xin chị hay suy nghĩ lại. Chị từng yêu anh ta hơn bản thân mình nhưng chính anh ta là người đã giết chết đi tình yêu ấy. Đã không trân trọng, mất đi mới hối tiếc thì đã quá muộn. Vĩnh viễn chị không thể tha thứ! Chồng níu kéo nhưng chị không thể tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Ly hôn rồi, ngày mai chị đến một nơi khác sống. Chị tin ở nơi mới cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp và bình yên hơn. Chồng cũ dù đã ly hôn nhưng không ngày nào không nhắn tin tỏ ý hối hận. Đã từng yêu, từng sống hết mình, nay chị cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đàn ông chỉ đến khi mất đi người đàn bà bên cạnh mình mới giật mình tiếc nuối. Đàn bà hiền lành lắm, dịu dàng lắm nhưng khi bị phản bội họ có thể biến thành những người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Lúc ấy, họ có thể sẵn sàng cắt đứt với người mình từng yêu thương hơn cả bản thân. Đàn bà lúc hết yêu, khi vết thương đã thành sẹo thì chồng cũ cũng chỉ là người dưng.

Điểm tựa bình yên nhất cho đàn bà chính là con cái Dù thương yêu đến mấy, suy cho cùng đàn ông cũng là người dưng nước lã. Mà người dưng thì thay đổi nhanh như chớp mắt, hôm nay thương yêu ngày mai đã là những kẻ ở hai bên bờ thù hận. Cuộc đời đàn bà dù sang hèn hay đau khổ, cuối cùng cũng chỉ còn những đứa con bên cạnh.

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